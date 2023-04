Russische Truppen haben in der Ukraine keine DU-Munition eingesetzt. Verdächtigt die Internationale Koalition zur Ächtung von Uranwaffen (ICBUW) und einer der Unterstützer des Uranium Film Festivals in Berlin Russland bewusst des Gegenteils? Werden auf der Facebookseite des Film Festivals bewusst Falschinformationen verbreitet?

Vorab sei folgendes bemerkt:

Als Coop Antikriegscafé lehnen wir Krieg ab, auch den Krieg in der Ukraine. Nur vertreten wir den Standpunkt, dass dieser Krieg von der NATO provoziert wurde, von Deutschland, den USA und anderen NATO Staaten. Und dieser Krieg begann bereits 2014 und nicht erst im Februar dieses Jahres.



Dennoch stellen wir die Frage:

Werden auf der Facebookseite des Uranium Film Festival Berlin bewusst Falschinformationen und Verdächtigungen verbreitet?

Geschieht dies vielleicht vor dem Hintergrund zahlreicher Presseberichte und Interviews zum Thema Uranmunition seitens russischer Politiker und Warnungen davor, diese hochgefährliche krebserzeugende und Missbildungen verursachende Uranmunition in die Ukraine zu liefern? Grossbritannien und die USA liefern Waffensysteme, die diese Munition verwenden sollen.

Auf der Facebookseite des Uranium Film Festival Berlin heisst es:

„ICBUW verurteilt zudem den Einsatz von Uranmunition durch die russische Armee. Der Einsatz von Munition 3BM32 „Vant“ wurde noch 2022 von dem Genfer Internationalen Zentrum für humanitäre Minenräumung (GICHD) in seinem Bericht bestätigt. Den Medienberichten zufolge, haben die russischen Streitkräfte in der Ukraine auch kürzlich die modernere 3BM60 „Svinets-2“ Munition erhalten. Vor diesem Hintergrund erscheint die Aussage Präsident Putins über die „entsprechende Reaktion“ auf die britischen Lieferungen der Waffen mit „atomaren Komponenten“ mehr als verwunderlich. Die russische Seite beschwört eine potentielle „atomare Kollision“ (Schoigu) oder den „Einsatz schmutziger Atombomben“ in Gestalt von DU-Munition (Gawrilow). Tatsächlich handelt sich bei DU-Geschossen keineswegs um atomare Waffen, sondern um konventionelle Waffen von hoher chemisch-radiologischer Toxizität bzw. Schädlichkeit. Alles Andere ist falsch, übertrieben bzw. Propaganda.“ Zum PDF hier LINK

Russische Truppen haben keine DU-Munition in der Ukraine eingesetzt. Es handelt sich sehr wahrscheinlich um eine Falschbehauptung. Die russischen Streitkräfte verwenden Wolframmetall (auf Russisch „Volfram“) in Pfeilen, die in Panzerabwehrmunition als kinetischer Penetrator befestigt sind. Wolfram ist kein radioaktives Material und ist nicht durch internationales Recht verboten. Russland befürwortet ein vollständiges Verbot des Einsatzes von DU-Munition auf globaler Ebene.

Die folgende Aktualisierung von der internationalen Koalition zur Ächtung von Uranwaffen (ICBUW) vom 4. April 2023 ist nicht im dem obigen Facebook-Post aufgeführt:

UPDATE (04.04.2023): Aufgrund von Zweifeln an den Angaben des GICHD im Explosive Ordnance Guide for Ukraine kann die ICBUW die Behauptung, dass die russischen Streitkräfte Munition mit abgereichertem Uran in der Ukraine verwenden, aus eigenen Angaben nicht bestätigen. Das GICHD hat den Fund der 3BM-32 DU-Munition in der Ukraine bestätigt, aber keine Angaben zum Fundort oder zur Menge gemacht.

Aber auch die Behauptung des vermeintlichen Vorhandensein von DU-Munition in der Ukraine bestätigt von pro-russischen und pro-ukrainischen Medien entspricht laut Recherchen in Internet nicht den Tatsachen. Werden diese Behauptungen bewusst verbreitet? Denn es heisst in den beiden verlinkten Artikeln heisst es wörtlich übersetzt, dass „BOPS 3BM60 „Lead-2“ einen Wolframkern hat und zusammen mit der Treibladung 4Zh96 „Ozon-T“ als Teil des 3VBM23-Schusses verwendet wird, „

https://dixinews.ru/news/armiya-i-oruzhie/v-zone-svo-poyavilis-novye-broneboynye-snaryady-3bm60-svinets-2/

Persönlich habe ich mich vor mehreren Monaten bereits von dem Internationalen Uranium Film Festival distanziert.

Warum wir als Coop Antikriegscafé Berlin das Internationale Uranium Filmfestival (IUFF) nicht weiter unterstützen können.

https://wp.me/p1dtrb-onR

Als Coop Antikriegscafé lehnen wir Krieg ab, auch den Krieg in der Ukraine. Nur vertreten wir den Standpunkt, dass dieser Krieg von der NATO provoziert wurde, von Deutschland, den USA und anderen NATO Staaten. Und dieser Krieg begann bereits 2014 und nicht erst im Februar dieses Jahres. Die Russische Föderation rechtfertigt ihre Invasion mit dem Argument der Selbstverteidigung nach massiven terroristischen Übergriffen auf die russische Bevölkerung in der Ukraine. Außerdem hat Moskau immer wieder verlangt, dass die Ukraine neutral bleibt und keine NATO-Waffensysteme dort stationiert werden dürften. Dazu haben wir den folgenden Appell veröffentlicht: Verhandlungen Jetzt! Stopp dem Kriegsgeschehen in der Ukraine!

Jahrelang haben wir im Coop Antikriegscafé Berlin das Internationale Uranium Filmfestival unterstützt.

Immer wieder gab es auch Widersprüche in der Einschätzung von Konflikten, aber immer blieben wir dabei die Initiative zu unterstützen. Wir haben uns im Antikriegscafé getroffen, Gespräche geführt und uns auch manchmal nach den Vorstellungen dort getroffen. Mehrere Male habe ich auch an Podiumsgesprächen im Rahmen des Filmfestivals teilgenommen.

Das Logo des Antikriegscafés war im Programmheft aufgeführt und wir haben zweimal Ausstellungen gezeigt, die parallel zum Festival stattfanden. Wir haben uns mit Aktivisten getroffen und geplant. Meist im Rahmen unseres Berliner Arbeitskreises Uran-Munition.

Mit den Initiatoren des Festivals Norbert G. Suchanek und Márcia Gomes de Oliveira, die in Brasilien leben und mit Jutta Wunderlich und Hubert Burczek, die hier in Berlin das Festival koordinieren haben hat mich bisher viel verbunden. Und auch mit Prof. Manfred Mohr, dem Sprecher der Internationalen Koalition zur Ächtung von Uranwaffen (ICBUW) gab es bislang eine gute Zusammenarbeit. Vor einiger Zeit bin ich sogar Mitglied in der ICBUW geworden. Und selbstverständlich können wir weiterhin über die Hintergründe dieses Konflikts diskutieren.

Aber nach dem Beginn des Ukrainekriegs hat sich insgesamt sehr viel verändert. Auch unter den Friedensaktivisten werden jetzt scharfe Gegensätze sichtbar. Und diese Gegensätze sind auch beim Uranium Filmfestival klar und deutlich geworden und auch bei mir im Antikriegscafé. Hier bin ich auch massiven Anfeindungen ausgesetzt.

Im Sommer 2022 fand das Internationale Film Festival in Brasilien statt. Der polnische Filmproduzent Lech Majewski stellte seinen Film „Valley of the Gods“ vor. Lech Majewski nahm im April an einem Programm mit dem Titel Stand With Ukraine teil. Zur Preisverleihung in Rio erschien auch der polnische Botschafter und die Unterstützung der Ukraine gegen Russland wurde thematisiert.

Auch im Programmheft des Festivals in Berlin sind starke anti-russische Töne zu lesen.

Prof. Manfred Mohr schreibt: Der brutale Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine offenbart ein weiteres Kriegsopfer – die Umwelt. Ihre Betroffenheit wird durch den Einsatz besonders zerstörerischer Waffen wie der Uranmunition noch gesteigert. Existenzbedrohend für die Menschheit wäre der Einsatz von Atomwaffen, womit die russische Seite unverhohlen gedroht hat. Eine solche Drohung stellt eine klare, schwerwiegende Verletzung des Völkerrechts dar, wie es im Atomwaffenverbotsvertrag bekräftigt wurde.

Und weiter heißt es im Beitrag von Prof. Mohr: Der sich vor unseren Augen abspielende, durch nichts zu rechtfertigende oder zu „relativierende“ Krieg in der Ukraine unterstreicht die Rolle von Recht und Moral; sie wird gestärkt und nicht geschwächt, etwa wenn es zur Verfolgung von Kriegsverbrechen kommt.

Klaus Mintrup schreibt:

Während ich dieses Grußwort Anfang August verfasse, ist die Sicherheit des Atomkraftwerks Saporischschja in der Ukraine durch Angriffe akut bedroht. Atomkraft ist eine unbeherrschbare Hochrisikotechnologie, dies zeigt sich insbesondere in Zeiten des Krieges. Der Angriffskrieg´ Russlands gegen die Ukraine sollte uns allen eine Mahnung sein, dass fossil-nukleare Zeitalter sehr schnell zu beenden.

Fakt ist, dass in diesen Beiträgen die militärische Invasion Russlands in der Ukraine massiv kritisiert wird. Dabei wird völlig übersehen, dass dieser Krieg bereits 2014 begonnen hat. Nach dem völkerrechtswidrigen Putsch in Kiew kamen rechtsextreme Kräfte in der Ukraine an Macht. Die neuen Politiker in Kiew sind unmittelbar nach dem Umsturz mit äusserter Brutalität gegen die russische Bevölkerung vorgegangen. Der amtierende demokratisch gewählte Präsident Janukowitsch konnte nur unter großer Lebensgefahr nach Russland fliehen.



Am 2. Mai kam es zu einem schrecklichen Massaker an linken Kritikern in Odessa und ca 50 Menschen wurden ermordet, sie verbrannten im Gewerkschaftshaus oder wurden erschlagen. Es gab keine Untersuchungen durch ukrainische Behörden. Nachdem sich die beiden Volksrepubliken im Donbass, im Osten der Ukraine, nicht dieser neuen russophoben Politik Kiews unterwerfen wollte und sich zu autonomen Volksrepubliken erklärten, wurden die Menschen dort zu Terroristen erklärt und die ukrainischen Militärs und rechte Milizen töteten seit 2014 über 10.000 Menschen. Die ukrainische Armee beschoss die zivile Ziele in diesen ukrainischen Gebiete mit schwerer Artillerie. Viele Menschen wurden schwer verletzt, Abertausende mussten fliehen.

Zudem entspricht es den Tatsachen, dass ukrainische Politiker absolut unverantwortliche Äußerungen in Bezug auf Atomwaffen gemacht haben und jetzt ist es genau die Regierung in Kiew, die das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja, das größte Atomkraftwerk Europas mit schwerer Artillerie beschießt. Viele der Waffensysteme wurden sehr wahrscheinlich vom Westen geliefert.

Kiew versuchte in diesem Jahr bereits mehrmals das AKW in Saporoschje wieder unter ukrainische Kontrolle zu bringen, um die Energieversorgung des Landes zu sichern, aber auch um den Zugang zu dem dort gelagerten Plutonium zu bekommen.

1994 wurde das Budapester Memorandum unterzeichnet, in dem sich Weißrussland, die Ukraine und Kasachstan verpflichteten, die auf ihrem Gebiet vorhandenen Atomwaffen nach Russland zu verbringen. Sie unterzeichneten außerdem künftig keinen Besitz von Atomwaffen anzustreben.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar hielt der ukrainische Präsident Selenskij eine Rede, in der er erklärte, die Ukraine fühle sich durch das Budapester Memorandum nicht mehr gebunden. Der ukrainische Präsident sagte in Bezug auf Konsultationen, die Kiew zuvor gefordert hatte, sollten diese nicht „stattfinden oder zu keinen konkreten Gewährleistungen der Sicherheit unseres Staates führen, wird die Ukraine mit Recht glauben, dass das Budapester Memorandum nicht funktioniert und alle Beschlüsse des Pakets von 1994 in Frage gestellt wurden“.

Diese Worte waren nichts anderes als der Wink mit dem Zaunpfahl, die Ukraine werde sich Atomwaffen beschaffen. Die Medien berichteten kaum darüber, es gab auch keine Reaktionen bei den anwesenden westlichen Politikern. Die Aussage des ukrainischen Präsidenten war also die Ankündigung, diesen Vertrag, das Budapester Memorandum zu brechen.

Es gibt zudem die Möglichkeit sogenannte schmutzige Bomben zu bauen, die keine Kettenreaktion auslösen, sondern nur auf konventionellem Wege nukleares Material verteilen. Beispielsweise auf einer Totschka-U-Rakete als Träger.

Julija Timoschenko, Politikerin und ehemalige Ministerpräsidentin der Ukraine, forderte die internationale Gemeinschaft zuletzt auf, eine Flugverbotszone über der Ukraine einzurichten.

„Schließt den Himmel über der Ukraine! Unsere Kinder wiederholen es heute wie ein Gebet, wenn Raketen und Bomben aus dem Kreml auf sie fliegen. Sie wollen leben, nicht sterben. Schließt den Himmel über der Ukraine! weil diese Angriffe auf unsere Kernkraftwerke eine nukleare Bedrohung für ganz Europa darstellen“, sagte Timoschenko in einer auf Facebook geposteten Videobotschaft.

Ihr zufolge sei ein direkter Angriff der russischen Armee auf das Kernkraftwerk Saporischschja möglich, Panzerangriffe auf Kernreaktoren – „das ist der Vorabend des Weltuntergangs, alle Grenzen wurden überschritten, alle Brücken zerstört.“

Ein Telefonat Timoschenkos aus der Berliner Charité mit Nestor Schufritsch, einem langjährigen Weggefährten, dass am 18. März 2014 stattgefunden haben soll, kurz nach dem Referendum auf der Krim und das gleich danach von den russischen staatlichen Sendern Russia Today und Rossija 1 übertragen, zeigt die wahre Grundhaltung von Frau Timoschenko.

In der Aufnahme ist die Stimme Timoschenkos zu hören, sie telefoniert mit Nestor Schufritsch. Beide hegen offenbar keinen Verdacht, dass sie abgehört werden. Timoschenkos sagt, sie sei “bereit, eine Maschinenpistole in die Hand zu nehmen und diesem Drecksack (Putin) in die Stirn zu schießen”.

Nestor Schufritsch fragte Julija Timoschenko dann, wie man denn in Zukunft mit den “acht Millionen Russen auf dem Territorium der Ukraine” umgehen sollte. Frau Timoschenkos antwortete darauf, man solle die acht Millionen Russen in der Donbassregion der Ukraine mit einer Atombombe auslöschen.

Ein ganz wichtiges Thema für das Filmfestival wäre es doch genau diese immense Gefahr, die von den Akteuren in der Ukraine ausgeht, zu thematisieren. Insbesondere die immense Gefahr, dass eine Regierung in ihrem eigenen Land ein Atomkraftwerk beschiesst.

Rafael Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, die für die Überwachung des Atomwaffensperrvertrags zuständig ist erklärte im Mai auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos:

„Und insbesondere jetzt, wie Sie vielleicht wissen, versuchen wir, in das Atomkraftwerk in Saporoschje zurückzukommen, die größte Kernkraftanlage in Europa. Sechs Atomreaktoren, 30.000 Kilo Plutonium, 40.000 Kilo angereichertes Uran, und meine Inspektoren haben keinen Zugang.“

Kürzlich konnte eine Delegation der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA das Atomkraftwerk besuchen. Aber danach, gab es trotz aller gegenteiliger Versicherungen von Rafael Grossi keine Zuweisung von Verantwortung an die Regierung in Kiew oder die westlichen Unterstützer.

Auf Grund der hier angeführten Informationen habe ich mich dazu entschlossen das Internationale Uranium Filmfestival (IUFF) nicht mehr zu unterstützen. Gleichzeitig protestiere ich ausdrücklich dagegen, die richtigen und unterstützenswerten Grundanliegen dieses Festival derartig für russophobe Propaganda zu missbrauchen.

Berlin, 26.9.2022

Heinrich Bücker, Coop Antikriegscafé Berlin

Ana Barbara von Keitz

HIER EIN RADIOBERICHT VON RADIO LORA MÜNCHEN LINK

