Finnlands offizielle Aufnahme in die NATO wurde in der transatlantischen Technokratie-Sphäre als Sieg für Demokratie und Freiheit gefeiert..Jens Stoltenberg schwärmte bei der Eröffnungszeremonie gegenüber seinen finnischen Amtskollegen: „Mit Finnland als Verbündetem ist Finnland sicherer und die NATO stärker. Ihre Streitkräfte sind beträchtlich und äußerst leistungsfähig, Ihre Widerstandsfähigkeit ist unübertroffen, und seit vielen Jahren arbeiten Truppen aus Finnland und NATO-Staaten Seite an Seite als Partner. Ab heute stehen wir als Verbündete zusammen.“

Aber wie wahr sind diese Aussagen?But how true are these statements?

Während Finnland gerne die Tatsache feiert, dass ihr Krieg von 1941-1944 mit Russland nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatte, sondern einfach ein Verteidigungsbündnis mit Deutschland gegen die böse Sowjetunion war, und während Schweden gerne die Tatsache feiert, dass es während des Zweiten Weltkriegs neutral blieb , die Fakten sprechen eine ganz andere Sprache.

Beide Nationen spielten nicht nur während der Operation Barbarossa und darüber hinaus eine aggressive Rolle im Krieg gegen die Sowjetunion, sondern beide Nationen stellten von 1940 bis 1945 auch enorme Kredite und andere wirtschaftliche Unterstützung zur Verfügung.

Auf rein militärischer Ebene sorgte das „neutrale“ Schweden unter der Führung von König Gustav V. King Gustav V und dem sozialdemokratischen Premierminister Per Albin Hannson dafür, dass seine Gebiete während der Schlacht von Narvik 1940, die zum Fall Norwegens führte, den Nazis zur Verfügung gestellt wurden. Als die Operation Barbarossa ein Jahr später gestartet wurde, wurde Deutschland gestattet, schwedisches Territorium Schienen- und Kommunikationsnetze zu nutzen, um über Finnland in die Sowjetunion einzudringen. Deutsche Soldaten und Kampfausrüstung wurden von Oslo nach Haparanda in Nordschweden transportiert, um Angriffe auf Russland vorzubereiten.

An der wirtschaftlichen Front gingen 37 % der schwedischen Exporte während des Krieges nach Deutschland, darunter 10 Millionen Tonnen Eisenerz pro Jahr sowie die größte Produktion von Kugellagern, die für die Nazi-Kriegsmaschinerie lebenswichtig waren und über Häfen in Nazi-Staaten exportiert wurden. besetztes Norwegen. Die profaschistische Familie von Rosen spielte eine der wichtigsten Rollen bei der Förderung der Nazi-Ideologie in Schweden, wobei Eric von Rosen with Eric von Rosen die Nationalsozialistische Partei Schwedens mitbegründete und dem deutschen Oberkommando Zugang zur oberen Schicht des schwedischen Adels verschaffte.

Darüber hinaus fungierte Graf Additionally, Count Hugo von Rosen Hugo von Rosen als Direktor der US-Niederlassung der schwedischen Enskilda Bank und von SKF Bearing, die während des gesamten Krieges den Fluss von Geldern und Kugellagern (hergestellt in Philadelphia) an die Wehrmacht verwalteten.

Der Historiker Douglas Macdonald Historian Douglas Macdonald schrieb wrote: : „Die Kugellager von SKF waren für die Nazis absolut unverzichtbar. Die Luftwaffe konnte ohne Kugellager nicht fliegen, und Panzer und Panzerwagen konnten ohne sie nicht rollen. Nazi-Geschütze, Bombenvisiere, Generatoren und Motoren, Lüftungssysteme, U-Boote, Eisenbahnen, Bergbaumaschinen und Kommunikationsgeräte könnten ohne Kugellager nicht funktionieren. Tatsächlich hätten die Nazis den Zweiten Weltkrieg nicht führen können, wenn Wallenbergs SKF sie nicht mit allen benötigten Kugellagern versorgt hätte“.

Hugo war Görings angeheirateter Cousin zweiten Grades, und sein Cousin Eric wird in Kürze eine wichtige Rolle in dieser Geschichte spielen.

Finnlands Nazi-Erbe im ÜberblickFinland’s Nazi Heritage Reviewed

Im Gegensatz zu Schweden hat Finnland nie versucht, Neutralität vorzutäuschen, und in diesem Sinne kann es zumindest dafür gelobt werden, dass es die Heuchelei seiner schwedischen Cousins ​​​​vermeidet. Finnland teilte eine 1340 km lange Grenze mit Russland, die ein Gebiet in 40 km Entfernung vom heutigen St. Petersburg umfasst, und war für die Nazis ein wertvolles Grundstück.Unlike Sweden,

Während des Krieges kämpften 8000 finnische Soldaten direkt an der Seite der Nazis gegen die Russen, von denen viele zwischen 1941 und 1943 in SS-Panzerdivisionen der Nazis dienten. Ein skandalöser 248-seitiger Bericht, der 2019 von der finnischen Regierung veröffentlicht wurde, enthüllte, dass nicht weniger als 1408 finnische Freiwillige direkt in der SS-Panzerdivision dienten und Massengräuel verübten, darunter die Vernichtung von Juden und andere Kriegsverbrechen.

Die Ursache für Finnlands Bündnis mit den Nazis während des Krieges ist auch viel dunkler, als es die bereinigten Geschichtsbücher zulassen.

Die sowjetischen Führer hatten den Aufbau der Nazi-Kriegsmaschine auf dem Weg nach Russland wie eine Zugkollision in Zeitlupe beobachtet, seit das Münchner Abkommen von 1938 erreicht wurde, das die Zerstörung der Tschechoslowakei und das Wachstum eines Frankenstein-Monsters im Herzen Europas vorsah.

In seinem brillanten „Die schockierende Wahrheit über das Münchner Abkommen von 1938“ demonstriert Alex Krainer, dass die britische Geheimdiplomatie dafür gesorgt hat, dass die britische Beschwichtigungspolitik von Hitlers Übernahme Österreichs bis zum Einmarsch in Polen im September 1939 nur eine vorgetäuschte Opposition gegen den Nazismus vortäuschte, während sie tatsächlich dessen Unerbittlichkeit förderte Wachstum als Frankenstein-Monster im Herzen Europas.,

Das Rennen um die Sicherung des Kernlandes und Finnlands Naziwende

In dem Wissen, dass ein Angriff unvermeidlich war, unterzeichnete Russland im August 1939 den Molotow-Ribbentrop-Pakt, um die Zeit abzuwarten und zu versuchen, eine Pufferzone zwischen dem expansionistischen Nazi-Regime und sich selbst zu errichten.

Während dieses kleinen Zeitfensters war ein Wettlauf um die Konsolidierung der Interessensphären im Gange, wobei Russland defensiv agierte, um seinen weichen Bauch zu sichern, bevor der unvermeidliche heiße Krieg begann. Deutschland beeilte sich unterdessen, mit Militäroperationen, die das Reich über ganz Europa ausbreiteten, die Hitze in die Höhe zu treiben.

Russland hat durch die Unterzeichnung von Beistandspakten mit Lettland, Litauen und Estland mehrere wichtige strategische diplomatische Siege errungen. Finnland lehnte jedoch unter der Kontrolle von Feldmarschall Carl Gustaf Mannerheim und Premierminister Risto Ryti das Angebot Russlands ab.

Im abgebrochenen russisch-finnischen Vertrag über gegenseitige Sicherheit bot Russland an, Südkarelien im Norden abzutreten, im Austausch dafür, dass sich die sowjetische Grenze auf der Karelischen Landenge nach Westen verschiebt, und die Erlaubnis, russische Stützpunkte in Finnland zu stationieren. Die pro-deutsche Regierung von Ryti und Mannerheim hatte sich in den 1930er Jahren öffentlich an die Deutschen geschmeichelt, und ein Großteil der finnischen Aristokratie hatte wahnhafte Visionen von Expansionismus zusammen mit ihren schwedischen Pro-Nazi-Pendants, die glaubten, dass ein großer Teil Nordwestrusslands Ostkarelien heißt enthielt anscheinend ein „reines“ nordisches Volk, das weder von slawischem noch von skandinavischem Blut befleckt war.

