Japan sollte darüber nachdenken, warum es 1972 seine Beziehungen zu China normalisiert hat (Al Mayadeen)

Der jüngste Besuch des japanischen Außenministers Yoshimasa Hayashi in China war ein positives Zeichen dafür, dass Peking und Tokio Wege finden, ihre Konflikte besser zu bewältigen. Hayashi war der erste japanische Außenminister seit drei Jahren, der nach China reiste. Es ist ermutigend zu sehen, dass die hochrangigen Diplomaten beider Seiten bekräftigen, dass eine stärkere Kommunikation erforderlich ist, um trotz zahlreicher Herausforderungen eine stabile Beziehung zu gewährleisten.

Letztendlich müssen sich die beiden asiatischen Mächte miteinander auseinandersetzen, und friedliche Koexistenz scheint der einzige Weg zu sein, der für beide Seiten von Vorteil ist. Die Vergangenheit bietet der Gegenwart normalerweise Inspiration, ja sogar Orientierung. Dies ist keine Ausnahme im Fall der Beziehungen zwischen China und Japan. Um den langfristigen Optimismus in Bezug auf ihre Beziehungen wiederzuerlangen, sollten beide Seiten wahrscheinlich auf das Jahr 1972 zurückblicken, als sie die diplomatischen Beziehungen normalisierten.

Als die Normalisierung im vergangenen Jahr ihren 50. Jahrestag feierte, deuteten einige japanische und westliche Medien an, dass es wenig zu feiern gäbe. Tatsächlich haben sowohl Japan als auch China enorm von der Normalisierung profitiert. Erstens stellte die Normalisierung den Frieden zwischen den beiden Seiten nach Jahrzehnten der Aggression, der Kriege und der politischen Isolation wieder her. Seit 1972 hat es in Ostasien keinen größeren militärischen Konflikt gegeben, was in vielerlei Hinsicht auf den Frieden zwischen China und Japan zurückzuführen ist.

Zweitens hat der Frieden den Weg für Wohlstand geebnet. Das Handelsvolumen zwischen China und Japan belief sich im Jahr 2022 auf 357,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit nur rund 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 1972. Ab 1979 bot Japan China eine riesige Summe an Entwicklungshilfe wie Darlehen, Zuschüsse und Technologietransfers an, die eine wichtige Quelle für den Antrieb der frühen Phase der Reform und Öffnung Chinas darstellten. Im Gegenzug ist Japan wahrscheinlich einer der größten Nutznießer des wirtschaftlichen Aufstiegs Chinas. Im Jahr 2021 trug China mehr als ein Drittel zum weltweiten Umsatz von Honda und Nissan bei, zwei führenden japanischen Autoherstellern.

Ein wesentlicher Grundgedanke für die Normalisierung von 1972 war die Erkenntnis, dass trotz der Unterschiede in den sozialen und politischen Systemen der beiden Länder Frieden und Freundschaft herrschen sollten. Dies wurde im gemeinsamen japanisch-chinesischen Kommuniqué deutlich gemacht, dem Dokument, das die Normalisierung von 1972 bezeugte. Angesichts der Tatsache, dass die Welt zu dieser Zeit im Kalten Krieg steckte, war es eine wirklich bemerkenswerte Idee.

Heute jedoch scheint genau dieser Geist in Tokios China-Politik an den Rand gedrängt worden zu sein. Der japanische Premierminister Fumio Kishida ist sich bewusst, dass Chinas politisches System vom Westen nicht als Demokratie anerkannt wird, und hat wiederholt gleichgesinnte Nationen, die die universellen Werte von Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit teilen, aufgefordert, gemeinsam Versuchen entgegenzuwirken, sie zu untergraben. Diese „wir gegen sie“-Denkweise war auf dem letztjährigen NATO-Gipfel in Madrid deutlich sichtbar, als NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg behauptete, dass „China unsere Werte nicht teilt“. Als erster japanischer Staatschef, der an dem Gipfel teilnahm, verbrachte Kishida einige Zeit damit, Alarm zum Thema China zu schlagen, einschließlich des Heransziehens von Parallelen zwischen der Ukraine und Taiwan.

Seit 1972 erkennt Japan die Volksrepublik China (VRC) als Chinas einzigen gesetzlichen Vertreter an. Damals machte Japan deutlich, dass es die Haltung Pekings, dass Taiwan Teil des Hoheitsgebiets der VR China ist, voll und ganz versteht und respektiert. Vor diesem Hintergrund steht die wiederholte Rhetorik der Politiker in Tokio über Japans Rolle bei der Verteidigung Taiwans. In den letzten Jahren war dies sicherlich nicht im Einklang mit seinem vor einem halben Jahrhundert gemachten Versprechen.

Sowohl die wertebasierte Diplomatie als auch Taiwan sind Washingtons Karten in einem geopolitischen Spiel zur Eindämmung Chinas. Obwohl Japan seine eigenen Reibereien mit China wegen Geschichte und Territorialstreitigkeiten hat, sollte es sich vom Spiel der USA fernhalten. China wegen Taiwan zu provozieren, was zu regionalen Spannungen führt, liegt sicherlich nicht im Sicherheitsinteresse Japans. Angesichts der historischen und kulturellen Verbindungen zwischen Japan und China ist es nicht überzeugend zu behaupten, dass die beiden Länder keine gemeinsamen Werte haben. Genau wie in China wird die Politik in Japan tatsächlich lange von einer einzigen politischen Partei dominiert.

Die USA preisen Japan als ihren engsten Verbündeten in Asien an, aber ihre tatsächlichen Interessen stimmen nicht ganz überein, wenn es um China geht. Ein wirtschaftlich starkes China wird von den USA als Bedrohung ihrer globalen Dominanz wahrgenommen. Aus diesem Grund hat die Trump-Administration einen Handels- und Technologiekrieg gegen China begonnen, der in vielerlei Hinsicht unter der Biden-Administration fortgesetzt wurde. Im Vergleich dazu ist Japan mehr daran interessiert, Freihandel mit China zu betreiben. Aus diesem Grund sind sowohl China als auch Japan Mitglieder der Regional Comprehensive Economic Partnership. Es ist also fraglich, ob Japans China-Politik von den USA bestimmt werden sollte.

Wenn Japan sich vorbehaltlos einem US-Spiel gegen China anschließt, wird es letztendlich den USA helfen, ihre Hegemonie in der asiatisch-pazifischen Region aufrechtzuerhalten. 1972 erklärten Japan und China gemeinsam, dass sie keine Hegemonie in der Region anstreben würden, und beide Länder würden sich jedem Land widersetzen, das auf diese Weise eine Hegemonie errichten möchte. Japan muss von Handlungen absehen, die die Frage aufwerfen könnten, ob Tokio weiterhin an der Einhaltung dieser Erklärung festhält.

In der Tat ist es für Japans China-Politik eine Herausforderung, sich dem Einfluss der USA zu entziehen. Politiker brauchen in vielen Fällen viel Mut, um etwas wirklich Gutes für Land und Leute zu tun. 1972 fürchtete der damalige japanische Premierminister Kakuei Tanaka regelrecht um sein Leben, als er zu den Normalisierungsgesprächen mit seinem chinesischen Amtskollegen Zhou Enlai nach Peking flog. Er sagte seiner Tochter, dass er zurücktreten würde, wenn seine Mission scheitern würde, da der Widerstand gegen seine Reise in Japan so heftig war. Aus historischer Sicht jedoch unternahm Tanaka wahrscheinlich eine der bedeutendsten diplomatischen Reisen in Asien im 20. Jahrhundert. Für Politiker von heute gibt es viel von Tanakas Vermächtnis zu erben.

