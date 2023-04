Friedensgespräche zwischen Saudi-Arabien und Jemen. Die Aussicht, den achtjährigen Krieg Saudi-Arabiens im Jemen zu beenden, wächst stetig, nachdem China Gespräche zwischen dem Iran und dem Königreich vermittelte. (The Cradle)

https://thecradle.co/article-view/23479/saudi-yemen-peace-talks-underway-in-sanaa

Offizielle Delegationen aus Saudi-Arabien und Oman führten am 9. April die erste Runde der Friedensgespräche mit Vertretern der jemenitischen Widerstandsgruppe Ansarallah, während Riad einen dauerhaften Waffenstillstand anstrebt, um den von der NATO unterstützten Krieg zu beenden, der 2015 begonnen hat.

Die saudischen und omanischen Delegationen wurden am Samstagabend vom Vorsitzenden des Obersten Politischen Rates des Jemen, Mahdi al-Mashat, im Republikanischen Palast in Sanaa begrüßt.

„[Wir schätzen] die Vermittlungsbemühungen des brüderlichen Sultanats Oman und seine positive Rolle bei der Annäherung von Standpunkten und seine Bemühungen um einen ehrenhaften Frieden“, sagte Mashat am Sonntag gegenüber Reportern.

Der Leiter des saudischen Verhandlungsteams dankte auch Muscats Bemühungen um Frieden und sagte: „Danke an die Brüder im Sultanat Oman für ihre wichtige Rolle und ihre großen Bemühungen im Rahmen der Befriedung des Jemen“, so der jemenitische Al-Masirah TV-Sender.

Laut Offiziellen Vertretern beider Seiten werden die Gespräche Details ausarbeiten, um den Krieg der von Saudi-Arabien geführten Koalition und den Bürgerkrieg zwischen den internen Fraktionen des Jemen zu beenden, in dem Ansarallah 2014 an die Macht kam.

Die Aufhebung von Riads bösartiger Luft- und Seeblockade steht ebenfalls ganz oben auf der Tagesordnung, ebenso wie die vollständige Wiedereröffnung des Flughafens Sanaa, die Zahlung von Gehältern für Staatsbedienstete, Wiederaufbaumaßnahmen und ein Zeitplan für die Besatzungstruppen, das Land zu verlassen.

Als Zeichen des guten Willens ließ das Königreich am Samstag 13 Gefangene im Austausch für einen zuvor befreiten saudischen Häftling frei. Dies geht einem breiteren Gefangenenaustausch voraus, auf den sich die Kriegsparteien geeinigt haben.

Trotz des Optimismus, der die Gespräche prägt, warnte der hochrangige Ansaralalh-Beamte Mohammed al-Bukaiti am Sonntagabend, dass weitere Verhandlungen nur mit Saudi-Arabien und nicht mit dem nicht gewählten Presidential Leadership Council (PLC) oder seinem Leiter, Rashad al-Alimi, geführt werden sollten .

„Saudi-Arabien ist kein Vermittler, sondern eine Konfliktpartei, und wir sind nicht bereit, erneut über Rashad Al-Alimi zu verhandeln, der von [Riad] ernannt wurde … Die Türen von Sana’a stehen allen offen, und wir erneuern der Aufruf … zum Dialog, um einen politischen Prozess aufzubauen, der auf internen Gleichgewichten basiert und die Souveränität und Unabhängigkeit des Jemen erreicht“, schrieb Bukaiti auf Twitter.

„Es ist noch zu früh, um mit Sicherheit sagen zu können, dass die Verhandlungen in Sanaa erfolgreich sein werden, aber es ist klar, dass über der Region eine Atmosphäre des Friedens liegt, die Anlass zu Optimismus und Hoffnung gibt“, sagte Bukaiti einen Tag zuvor.

Der von Saudi-Arabien geführte Krieg hat in der ärmsten Nation der arabischen Welt fast 400.000 Todesopfer gefordert, fast 60 Prozent davon aufgrund von Problemen wie mangelndem Zugang zu Nahrung, Wasser und Gesundheitsversorgung, so die UNO.

Riad und Sanaa führen seit Monaten von Oman vermittelte Gespräche, um einen von den Vereinten Nationen geförderten Waffenstillstand zu erneuern, aber die Aussicht auf ein Ende des achtjährigen Krieges im Jemen ist seit letztem Monat, als China eine Entspannung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran vermittelte, schnell größer geworden.

Zusätzlich zu diesem wegweisenden Abkommen drängt der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) darauf, die Beziehungen zu Syrien wiederherzustellen und die regionale Isolation von Präsident Bashar al-Assad nach mehr als einem Jahrzehnt des Krieges zu beenden.

Das bevorstehende Friedensabkommen im Jemen wird als eine weitere Niederlage für die außenpolitische Agenda von US-Präsident Joe Biden angesehen , der seit seinem Amtsantritt in Westasien erheblich an Einfluss verloren hat.

