Evo Morales, der ehemalige Präsident Boliviens, forderte die Schaffung bewaffneter Milizen in der Region Cochabamba um Versuchen der Destabilisierung seitens der USA entgegenzutreten.

Morales kritisiert die Anwesenheit von Ausländern in der Region Cochabamba und forderte bewaffnete Selbstverteidigungsgruppen zu organisieren.

Der ehemalige bolivianische Präsident und Vorsitzende der Regierungspartei MAS prangerte die Präsenz von Ausländern in der Tropenregion von Cochabamba an.

Evo Morales wies darauf hin, dass die Anti-Drogen-Agentur der Vereinigten Staaten wiederholt versucht habe, die Cochabamba-Region zu infiltrien.

Der ehemalige Staatschef betonte, dass .wenn die Regierung nicht aktiv wird, werden wir uns wie unsere Bauernbrüder in Peru in ‚ronderos‘ organisieren“ ,

Die Ronderos sind ländliche Selbstverteidigungsorganisationen in Peru , die von Angehörigen indigener Gruppen und Bauern gegründet wurden, um den repressiven Maßnahmen des peruanischen Staates entgegenzuwirken.

In seinen Erklärungen bezieht sich der ehemalige Präsident Evo Morales auf die Bolivarianische Miliz in Venezuela.

Es kam zuletzt auch zu Kritik an den Äusserungen von Evo Morales, die zugleich Spannungen innerhalb des MAS-Regierungsbündnisses widerspiegeln.

Siehe hierzu auch:

https://amerika21.de/analyse/263340/bolivien-destabilisieren-kontrolle

