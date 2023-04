Erklärung des Außenministeriums der Russischen Föderation im Zusammenhang mit dem Abschluss der Formalisierung der finnischen NATO-Mitgliedschaft

Am 4. April 2023 wurde amtlich erklärt, alle juristischen Verfahren im Zusammenhang mit der Formalisierung von Finnlands NATO-Mitgliedschaft seien abgeschlossen worden.

Wie wir mehrmals gewarnt haben, wird sich die Russische Föderation angesichts dessen veranlasst sehen, sowohl militärtechnische als auch andersgeartete Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um die aus dem NATO-Beitritt Finnlands resultierenden Gefahren für unsere nationale Sicherheit zu bannen. Konkrete militärische Aufbaumaßnahmen an den nordwestlichen Grenzen Russlands werden ganz konkret von den für Finnland vereinbarten NATO-Integrationsbedingungen abhängen auch mit Blick auf eine Stationierung der NATO-Militärinfrastruktur und Angriffswaffen auf dem finnischen Gebiet.

Infolge dessen, dass die Länge der unmittelbaren Kontaktlinie zwischen der Nato und der Russischen Föderation sich mehr als verdoppelt hat, kam es zur einschneidenden Veränderung der Lage in der Region Nord-West, die früher eine der weltweit stabilsten war. Das Nordatlantikbündnis setzte einen weiteren Schritt in Richtung des russischen Territoriums.

Sich keinen militärischen Bündnissen anzuschließen war seinerzeit Finnlands bewusste Entscheidung, die nach dem Zweiten Weltkrieg getroffen wurde. Nach dem verheerendsten Militärkonflikt der Menschheitsgeschichte, in dem dieses Land mit Nazi-Deutschland verbündet war, zeigte die finnische Führung Weisheit, indem sie ihrer Nationalpolitik pragmatische Zusammenarbeit mit den Nachbarn zum beiderseitigen Vorteil zu Grunde legte und sich dabei auf den Grundsatz der militärischen Blockfreiheit stützte.

Mit dem NATO-Beitritt hat Finnland seine Selbstidentität und jedes Maß an Eigenständigkeit aufgegeben, die das Land über Jahrzehnte auszeichneten. Die von Helsinki bislang betriebene militärische Blockfreiheit diente lange Zeit den finnischen Nationalinteressen und stellte einen wichtigen Faktor für die Vertrauensbildung im Ostseeraum und auf dem europäischen Kontinent insgesamt. Mittlerweile gehört dies der Vergangenheit an. Finnland wurde zu einem weiteren kleinen Bündnismitglied, das über nichts entscheidet, und hat seine besondere Stimme in den internationalen Angelegenheiten verloren.

Wir sind davon überzeugt: über diesen vorschnellen Schritt Finnlands, der von der finnischen Staatsführung ohne gebührende Rücksicht auf die öffentliche Meinung in Form eines Referendums und ohne sorgfältige Analyse der sich aus einer NATO-Mitgliedschaft ergebenden Konsequenzen getroffen wurde, wird die Geschichte richten. Der Beitritt Finnlands zur NATO wird sich zwangsläufig negativ auch auf das bilaterale russisch-finnische Verhältnis auswirken.

Quelle:

Botschaft der Russischen Föderation in der Bundesrepublik Deutschland LINK



Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related