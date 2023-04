Die Vereinten Nationen werden von den USA in ihrem Propagandakrieg gegen Nicaragua benutzt – Von John Perry (covertactionmagazine.com)

https://covertactionmagazine.com/2023/04/01/the-united-nations-is-being-used-by-the-u-s-in-its-propaganda-war-against-nicaragua/

Nicaraguanischer Demonstrant mit Molotowcocktails bei den Unruhen 2018 in Nicaragua, die mit Unterstützung der USA darauf abzielten, die linke sandinistische Regierung zu stürzen. [Quelle: lavenguardia.com ]

Während die Vereinigten Staaten den Menschenrechten vieler ihrer eigenen Bürger wenig Beachtung schenken, zeigen sie starkes Interesse an den Bürgern von Ländern, die sie als ihre Feinde betrachten.

Nicaragua, das sowohl von Trump als auch von Biden als „strategische Bedrohung“ bezeichnet wird, wird als einer dieser Feinde angesehen. Von den Ländern, die vom US-Außenministerium für ihre eigene jährliche Menschenrechtsbewertung ausgewählt wurden, verdiente Nicaragua im Jahr 2022 besondere Aufmerksamkeit, mit einem 43-seitigen Bericht im Vergleich zu beispielsweise nur einer 36-seitigen Analyse des benachbarten El Salvador, wo 66.000 Menschen lebten wurden im vergangenen Jahr Massenverhaftungen ausgesetzt. Dies ist Teil eines höchst selektiven Ansatzes, bei dem Menschenrechtsverletzungen durch US-Verbündete heruntergespielt oder ignoriert werden .

Schlimmer noch, die USA üben außerordentlichen Einfluss auf internationale Gremien aus, um diesem Beispiel zu folgen, indem sie ihre eigenen Berichte in der gleichen Art erstellen. Die weitgehend von Washington finanzierte Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) wird bereitwillig die Politik linker Regierungen in Lateinamerika auf ihr Geheiß unter die Lupe nehmen, ohne selbstverständlich damit zu drohen, die Menschenrechte in den USA selbst zu überwachen. Vielleicht noch alarmierender ist, dass der Menschenrechtsapparat der Vereinten Nationen in ähnlicher Weise instrumentalisiert wurde, um Washingtons Agenda zu dienen, wie der frühere UN-Berichterstatter Richard Falk argumentiert hat.

Dies wurde im März erneut deutlich, als der UN-Menschenrechtsrat einen neuen Bericht einer „Gruppe von Menschenrechtsexperten zu Nicaragua“ veröffentlichte.

Der Bericht behauptete, dass die Regierung von Präsident Daniel Ortega 40 Menschen „hingerichtet“ habe, wobei der Kontext gewalttätiger Angriffe der Opposition mit Schusswaffen außer Acht gelassen wurde. Der Bericht behauptete auch, dass die Regierung den Krankenhäusern befohlen habe, verwundete Demonstranten nicht zu behandeln, obwohl der damalige Gesundheitsminister klargestellt hatte, dass alle Verletzten behandelt werden sollten. Es geht weiter auf eine Reihe weiterer mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen durch die Regierung ein, einschließlich Folter, bei denen die Beweise angefochten werden.

Das Ziel, Nicaragua zu dämonisieren, wurde auf der Pressekonferenz zur Vorstellung des Berichts deutlich: Einer der „Experten“, Jan-Michael Simon, Senior Researcher am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Deutschland, verglich die Zustände in Nicaragua zu denen in Nazi-Deutschland (die Aktionen der sandinistischen Regierung sind „genau das, was das Nazi-Regime getan hat“).

Angesichts der Tatsache, dass die Gruppe das Land noch nicht einmal besucht hatte, war dies nicht nur absurd, sondern auch grob verantwortungslos. Und doch ermöglichte es der New York Times , die mit Kritik an der sandinistischen Regierung niemals zögern, die Überschrift „Nicaraguas ‚Nazis‘: Verblüffte Ermittler zitieren Hitlers Deutschland“ zu schreiben .

Es ist jedoch der schädliche Inhalt des Berichts selbst, der die nicaraguanische Solidaritätskoalition veranlasst hat, eine Petition zu starten , in der gefordert wird, dass sie zurückgezogen wird und bereits von den Menschenrechtsexperten Alfred de Zayas und Professor Falk unterzeichnet wurde.

Der Schwerpunkt des Berichts liegt auf der Gewalt im Jahr 2018, die Dan Kovalik in seinem neuen Buch so charakterisiert hat, dass sie Nicaragua „an den Rand eines Bürgerkriegs gebracht hat, mit Hunderten von Toten und vielen weiteren Verletzten“. Die Expertengruppe wurde damit beauftragt, „alle angeblichen Menschenrechtsverletzungen und -verstöße, die seit April 2018 in Nicaragua begangen wurden“, zu untersuchen, und sie behauptet, bei ihrer Aufgabe einen „opferzentrierten“ Ansatz gewählt zu haben.

Es ist daher außergewöhnlich, dass sich der Bericht fast ausschließlich auf die Menschenrechte der Täter konzentriert, die zu einem gewaltsamen Putschversuch wurden, und nicht auf die Rechte der großen Zahl gewöhnlicher Nicaraguaner, die unter den Folgen ihrer Gewalt litten.

Es ist, als hätten die Experten einen Bericht erstellt, der sich beispielsweise auf den Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2020 oder den jüngsten Angriff auf den brasilianischen Präsidentenpalast konzentriert und sich auf das Verhalten derjenigen konzentriert, die die Angriffe abwehren, anstatt auf die Verletzungen und Chaos durch die Angreifer.

Wegen dieser Haltung fanden Vorfälle wie der versuchte Mord an Studentenführer Leonel Morales, der entführt, erschossen und in einem Entwässerungsgraben liegengelassen wurde, in dem 300-seitigen Bericht der Experten keinen Platz. Oder der Brandanschlag auf Radio Ya, dessen 21 Mitarbeiter nur knapp dem Tod entgingen.

Oder die Plünderung des städtischen Depots in der Stadt Masaya, bei der alle Fahrzeuge zerstört und die Arbeiter so schwer geschlagen oder gefoltert wurden, dass einem später der Arm amputiert werden musste. Oder der Angriff auf die Polizeistation von Morrito, bei dem fünf Menschen ums Leben kamen und neun entführt und geschlagen wurden.

Oder unzählige andere Verbrechen von „Demonstranten“, die der Bericht als weitgehend friedlich beschreibt, trotz der grausamen Folter- und Demütigungsszenen, die sie selbst gefilmt und dann in den sozialen Medien gepostet haben. Es enthält keinen einzigen Hinweis auf eines dieser Opfer, geschweige denn Zitate aus Zeugenaussagen (wie es in den Fällen mutmaßlicher Opfer staatlicher Gewalt der Fall ist).

Die nicaraguanische Regierung weigerte sich, an dieser Untersuchung teilzunehmen, nachdem sie in der Vergangenheit an ähnlichen Untersuchungen teilgenommen und festgestellt hatte, dass ihre Beweise weitgehend ignoriert wurden. Es hat detaillierte Beweise vorgelegt , um die Schritte aufzuzeigen, die es unternommen hat, um den Zugang durch eine Gruppe internationaler Ermittler zu erleichtern, und wie seine Zusammenarbeit dann missbraucht wurde.

Aufgrund früherer Erfahrungen verweigerte es der Gruppe die Erlaubnis, das Land zu besuchen, sodass die Experten auf aus der Distanz gesammelte Beweise angewiesen waren. Unter diesen Umständen hätte von der Gruppe erwartet werden können, die von ihr verwendeten Quellen und Materialien sorgfältig abzuwägen.

In der Praxis geschah das Gegenteil: Ihre bevorzugten Quellen waren oppositionelle Medien oder NGOs, in den meisten Fällen solche, die in den Jahren vor dem Putschversuch 2018 Gelder für die „Demokratieförderung“ (was „Regimewechsel“ bedeutet) der USA erhalten hatten, wie es Nan McCurdy getan hat zuvor beschrieben .

Die Experten selbst sind undurchsichtig dahingehend, wie ihre Arbeit gemacht wurde. Anfragen nach den Namen der anderen Teammitglieder, die den Bericht zusammenstellten, wurden abgelehnt, ein Mangel an Transparenz, der unweigerlich zu dem Verdacht führt, dass seine Experten durchaus aus oppositionsunterstützenden „Menschenrechts“-Gruppen oder Denkfabriken stammen könnten.

Die Voreingenommenheit des Berichts wird durch die Tatsache deutlich, dass er überhaupt nicht auf unabhängige Untersuchungen früherer Menschenrechtsberichte verweist, die gezeigt haben, dass sie unausgewogen sind und wesentliche Auslassungen enthalten.

Zum Beispiel war ich Teil einer Gruppe, die den Bericht Dismissing the Truth von 2019 erstellte, der Dutzende von Ungenauigkeiten und Auslassungen in einem Bericht von Amnesty International über Nicaragua aufdeckte.

Ich half auch bei der Erstellung eines offenen Briefes der Alliance for Global Justice an die Interamerikanische Menschenrechtskommission über die Fehler in einem früheren „Experten“-Bericht, den sie veröffentlichte.

Ich habe die Voreingenommenheit und Manipulation in der Arbeit von Nicaraguas sogenannten unabhängigen Menschenrechtsgruppen aufgezeigt, von denen einige jetzt ihren Sitz in Costa Rica haben. Der neue UN-Bericht verwendet alle diese in Frage gestellten oder diskreditierten Quellen, während er die verschiedenen detaillierten, veröffentlichten Kritiken an ihnen ignoriert.

Wie soll ein Bericht, der sich auf die Ereignisse von vor fünf Jahren konzentriert, vorgeben, neue Sanktionen gegen die nicaraguanische Regierung zu rechtfertigen? – indem er behauptet, dass die Regierung „seit April 2018 und bis zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Berichts … [in] einer umfassenden und systematischen Angriff … gegen einen Teil der nicaraguanischen Bevölkerung.“

Mit dieser Behauptung ignorieren die Experten nicht nur Beweise für Verbrechen der seit 2018 Inhaftierten, sondern ignorieren oder spielen auch die vielen Gnadenakte herunter, die stattgefunden haben und 2019 in einer allgemeinen, bedingten Amnestie gipfelten, die sogar die Organisatoren von tödlichen Anschlägen erfasste auf Polizeistationen. Die starke Implikation ist, dass Missbräuche wie „außergerichtliche Tötungen“, von denen es behauptet, dass sie – aus höchst fragwürdigen Gründen – im Jahr 2018 stattgefunden haben, auch jetzt noch in einem Land stattfinden, das völlig im Frieden ist.

Das grundsätzliche Problem ist, dass die Expertengruppe vorgibt, die Oppositionskräfte seien 2018 entweder unbewaffnet gewesen oder hätten nur selbstgebaute Waffen gehabt. Dann heißt es, dass „von einigen Demonstranten im Zusammenhang mit den Protesten Gewalttaten verübt wurden, darunter Steinwürfe, der Einsatz selbstgebauter Waffen – hauptsächlich ‚Mörser‘ und einige ‚Kontaktbomben‘ und Molotowbomben.“

Sie hätten auch „in einigen Fällen den Einsatz konventioneller Waffen dokumentiert“. Diese Taten führten „angeblich“ zum Tod von 22 Polizisten und mehr als 400 Verletzungen durch Schüsse.

Angesichts der Tatsache, dass fast alle diese Todesfälle und Verletzungen auf Verletzungen durch Schusswaffen zurückzuführen sind, besteht eine sehr offensichtliche Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Gruppe über das Verhalten der Oppositionsgruppen und dem, was tatsächlich passiert ist. Wenn sie auch die weit verbreiteten Entführungen, Folter, Brandanschläge, Raubüberfälle und andere Verbrechen berücksichtigt hätten, wären sie der Erstellung eines Berichts vielleicht näher gekommen, der die realen Erfahrungen der Nicaraguaner im Jahr 2018 widerspiegelt.

Stattdessen soll der UN-Bericht eindeutig die Gewalt beschönigen, die (wie Kovalik sagt) das Land „an den Rand des Bürgerkriegs“ brachte, so wie sogenannte „Menschenrechts“-Gremien eingesetzt wurden, um die Gewalt zu beschönigen die „Contras“ im US-geführten Krieg der 1980er Jahre. Die Opposition zielte ausdrücklich darauf ab, die nicaraguanische Regierung zu stürzen: Zu Beginn der Gewalt und während des nationalen Dialogs , der im Mai 2018 begann, erklärten Oppositionsaktivisten und ihre Führer offen, dass ihr Ziel die Absetzung von Präsident Daniel Ortega sei.

Die Linie des neuen Berichts ist nicht überraschend, da eine Litanei offizieller Berichte seit 2018 dasselbe getan hat. Die Gefahr des jüngsten UN-Angriffs auf Nicaragua besteht darin, dass er zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem Washington eindeutig über neue Sanktionen nachdenkt.

Die Gruppe stellt sich dieser Aufgabe nicht und fordert in einer ihrer Empfehlungen ausdrücklich zusätzliche Sanktionen. Dabei ignoriert sie die eigene Einschätzung des UN-Menschenrechtsrates zu eigenmächtig verhängten Sanktionen (sog. „einseitige Zwangsmaßnahmen“), die zu dem Schluss kommen, dass deren Rechtmäßigkeit höchst fragwürdig ist.

Angesichts der Tatsache, dass die „Experten“, die diesen jüngsten Bericht geschrieben haben, internationale Anwälte sind, ist dies bemerkenswert unprofessionell. Aber es ist noch außergewöhnlicher, dass die Vereinten Nationen einen so unausgewogenen Bericht veröffentlichen, in dem sie eines ihrer eigenen Mitgliedsländer angreifen und das auf so sensationelle Weise beworben wird. Es könnte maßgeschneidert sein, um Washington grünes Licht für die Fortsetzung der illegalen Maßnahmen gegen Nicaragua zu geben, die es bereits ergriffen hat und die es nun möglicherweise noch weiter verstärken wird.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related