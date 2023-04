https://www.telesurtv.net/news/alemania-protestas-ucrania-paz-20230408-0014.html

Am Vorabend des Ostersonntags protestierten tausende Deutsche friedlich in Berlin und forderten einen Stopp der Waffenlieferungen an Kiew und die Aufnahme von Friedensverhandlungen in der Ukraine.

Ostermärsche sind eine in Deutschland praktizierte Tradition, und die diesjährigen Friedenskundgebungen am Wochenende werden voraussichtlich in mehr als 120 Städten im ganzen Land stattfinden.

Der Organisator des Berliner Marsches, Netzwerk Friedenskooperative, schätzte, dass bis zu 3.000 Menschen an dem Marsch teilnahmen, der im zentralen Berliner Stadtteil Wedding begann.

Die Demonstranten trugen Flaggen mit der Friedenstaube sowie Transparente mit der Aufschrift „USA und die NATO, raus aus der Ukraine“, „Diplomatie, keine Waffen“.

„Gegen sinnlose Sanktionen, billige Energie jetzt“, „Panzer bringen nie Frieden“ sowie andere Parolen gegen die Abhängigkeit Europas von den USA.

Pro-ukrainische Aktivisten versuchten, den Ostermarsch zu stören, konnten die Veranstaltung jedoch nicht beenden.

Die deutschen Behörden wurden während der Proteste auch aufgefordert, Friedensgespräche zwischen Moskau und Kiew zu ermöglichen sowie die Sicherheitsarchitektur Europas „von Lissabon bis Wladiwostok“ zu schaffen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related