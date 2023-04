China fordert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf, nicht zu einem Instrument der Politisierung zu werden, wenn es den Ursprung von COVID-19 geht. (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202304/1288764.shtml

China hat die Beamten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufgefordert, zu Wissenschaft und Fairness zurückzukehren und sich nicht der Politisierung bestimmter Länder zu unterwerfen oder bereit zu sein, zu einem Instrument der Politisierung zu werden, nachdem einige in der internationalen Organisation China wegen mangelnder Transparenz beim Datenaustausch kritisiert hatten über die Herkunft von COVID-19. Die Verwendung verdrehter und unvollständiger Beweisstücke, um China wegen des Ursprungs von COVID-19 zu beschuldigen. So werde die Glaubwürdigkeit des internationalen Gremiums nur untergraben und die Untersuchungen des Virus beeinträchtigen, sagten Experten.

Ein Epidemiologe, der Chinas COVID-19-Arbeitsgruppe zur Herkunftsverfolgung nahe steht, sagte der Global Times, dass sich die nächste Stufe der Herkunftsverfolgung auf Tiere konzentrieren sollte, die anfälliger für Coronaviren sind, wie beispielsweise Fledermäuse. China hat jahrelang intensiv an der Untersuchung virustragender Tiere gearbeitet, und jetzt liegt die Verantwortung bei anderen Ländern, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden könnten, ähnliche Untersuchungen durchzuführen, um hoffentlich Aufschluss darüber zu geben, woher das Virus stammt.

Auf einer Pressekonferenz am Samstag, diskutierten chinesische Wissenschaftler ihre neuesten Erkenntnisse zur Herkunftsverfolgung von COVID-19, die aufzeigten, dass Virusstämme, die in Proben vom Huanan Seafood Market gefunden wurden, mit größerer Wahrscheinlichkeit von Menschen stammen. Darüber hinaus gaben Experten an, dass vor dem Ausbruch im Dezember 2019 keine COVID-19-Antikörper im Blut von Spendern in Wuhan nachgewiesen wurden.

Die Veröffentlichung dieser Ergebnisse erfolgte inmitten einer neuen Runde von Anschuldigungen einiger WHO-Beamter, die behaupteten, China habe versagt Daten zur Herkunftsverfolgung von COVID-19 offenzulegen. Als Antwort sagte Zhou Lei, eine Forscherin des chinesischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (China CDC), auf der Pressekonferenz am Samstag, dass sie als chinesische Wissenschaftlerin, die 2021 an der gemeinsamen Mission zur Ursprungsverfolgung von China und der WHO teilgenommen habe,von diesen Bemerkungen überrascht sei.

Während der gemeinsamen Herkunftsverfolgungsmission teilten chinesische Wissenschaftler alle Daten und Informationen, einschließlich Informationen über mehr als 76.000 frühe Fälle möglicher und vermuteter COVID-Infektionen in Wuhan, sagte Zhou.

„Wir haben gründliche gemeinsame Analysen und Forschungen durchgeführt, und die Ergebnisse wurden damals gemeinsam von der WHO und chinesischen Experten genehmigt“, sagte sie.

Zhou wies darauf hin, dass die WHO eine sehr wichtige Organisation sei, eine maßgebliche, von der internationalen Gemeinschaft anerkannte Berufsorganisation, und das ihre wissenschaftliche Natur, Strenge und Unparteilichkeit außer Zweifel sei.

„Ich denke, wenn solch eine anmaßende Anschuldigung erhoben wird, besteht die Gefahr, dass die Glaubwürdigkeit der WHO beschädigt wird“, sagte sie.

Der Vorwurf der WHO kam, nachdem Forscher der China CDC am 5. April im Wissenschaftsjournal Nature eine neue COVID-19-Analyse von Proben veröffentlicht hatten, die auf dem Huanan Seafood Market in Wuhan gesammelt wurden. Vor der offiziellen Veröffentlichung der Analyse wurden die zugehörigen Daten an die Global Initiative weitergegeben in der Datenbank Sharing Avian Influenza Data (GISAID), wurde aber angeblich später gelöscht, was zu weit verbreiteten Spekulationen führte.

In einem Interview mit der Global Times am Freitag stellte Liu Jun, ein Forscher der China CDC, der auch Mitglied des gemeinsamen Expertenteams der WHO und Chinas ist, die Fakten klar und sagte, dass chinesische Forscher und die GISAID-Datenbank die darin enthaltenen Daten nie gelöscht hätten. Fragen über die Zeitschriftenrecherche verwendeten Datenzugriffslinks waren schon immer vorhanden.

Tong Yigang, Dekan des College of Life Science and Technology der Beijing University of Chemical Technology und Gruppenleiter des chinesischen Teams für Tiere und Umwelt der WHO-China Joint Mission on SARS-CoV-2 Origin Study auf der Samstagskonferenz.

Die drei Virusstämme, die aus mehr als 900 auf dem Markt gesammelten Umweltproben isoliert wurden, waren fast identisch mit der Virussequenz der Patienten zu diesem Zeitpunkt, was darauf hindeutet, dass diese Virusstämme wahrscheinlich von Menschen stammten, sagte Tong.

China testete gelagerte Seren von gesunden Blutspendern vor dem Auftreten von COVID-19-Fällen in Wuhan, nachdem es 43.850 Blutproben getestet hatte, die von 30.000 Menschen gespendet wurden, stellte Zhou fest. Die Ergebnisse zeigten, dass bei diesen Blutspendern aus Wuhan vor Dezember 2019 keine mit COVID-19 in Verbindung stehenden Antikörper nachgewiesen wurden.

Diese Ergebnisse spiegeln die gemeinsame Feststellung in Phase I der gemeinsamen Mission zur Ursprungsverfolgung von WHO und China wider, dass keine frühen Fälle vor Ort entdeckt wurden Wuhan vor Dezember 2019, sagte sie.

Nächster Schritt

Die nächste dringendste Aufgabe sei es jetzt herauszufinden, woher das Virus stammt, und die Untersuchung von Tieren. Wenn wir feststellen, dass bestimmte Tiere Träger des Coronavirus sind, können wir mithilfe der Molekularbiologie feststellen, ob es der Ursprung war, sagte Tong am Sonntag gegenüber der Global Times. Er stellte fest, dass Fledermäuse das nächste Ziel für die Aufgabe sind.

Solche Tiere seien jedoch noch nicht gefunden worden, sagte Tong. Er erklärte, dass China in den letzten Jahren umfangreiche Forschungen und Untersuchungen an Tieren durchgeführt habe, die Viren in sich tragen, sodass wir ein klares Bild von der Situation in China hätten. „Im Vergleich dazu haben einige Länder, insbesondere die uns nahestehenden südostasiatischen Länder, in dieser Hinsicht sehr wenig getan, daher glaube ich, dass eine solche Arbeit in ihren Ländern durchgeführt werden sollte“, sagte Tong.

Seine Meinung wird von anderen renommierten Epidemiologen auf Weltniveau geteilt. Peter Daszak, Leiter der in New York ansässigen EcoHealth Alliance und Mitglied der gemeinsamen Coronavirus-Ursprungsmission von China und der WHO, der 2021 nach Wuhan reiste, sagte der Global Times zuvor, dass der nächste Ort für ihre Untersuchung Südostasien sei.

„Es gab ein Virus aus Thailand in der Nähe von SARS-CoV-2 und auch aus Japan und Kambodscha. Die Ecohealth Alliance beginnt bereits mit unserer Arbeit, um ihre Ursprünge zurückzuverfolgen“, sagte Daszak.

Auf der Pressekonferenz am Samstag sagte Zhou, dass „wir wirklich wollen, dass die Herkunftsverfolgung eine globale Rückverfolgung ist“, und dass Wissenschaftler hoffentlich alle möglichen Länder und Gebiete abdecken können, um den Ursprung des Virus zu finden, anstatt zu übertreiben und sich auf Wuhan zu konzentrieren.

„Wir hoffen, dass die WHO, die autorisierte und globale Institution, die internationale wissenschaftliche Gemeinschaft wirklich organisieren kann, um die Arbeit mit einer wissenschaftlichen, rigorosen und fairen Haltung durchzuführen, um der Welt zu helfen, die richtige Antwort zu finden“, sagte Zhou.

