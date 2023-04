Westen gegen den Rest: Die Welt ist gegen Sanktionen, nur die USA und Europa unterstützen sie (geopoliticaleconomy.com)

https://geopoliticaleconomy.com/2023/04/06/west-sanctions-un-human-rights-council/

Der UN-Menschenrechtsrat stimmte mit überwältigender Mehrheit für die Verurteilung von Sanktionen. Die einzigen Länder, die ihre Unterstützung für einseitige Zwangsmaßnahmen zum Ausdruck brachten, waren die USA, Großbritannien, EU-Mitgliedstaaten, Georgien und die Ukraine.

Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen stimmte mit überwältigender Mehrheit für die Verurteilung von Sanktionen. Die einzigen Länder, die ihre Unterstützung für das Instrument der Wirtschaftskriegsführung zum Ausdruck brachten, waren die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Georgien und die Ukraine.

Sanktionen werden formell als einseitige Zwangsmaßnahmen bezeichnet und verstoßen gegen internationales Recht.

Am 3. April stimmte der UN-Menschenrechtsrat mit 33 Mitgliedern für und 13 gegen eine Resolution, die „alle Staaten auffordert, die Annahme, Aufrechterhaltung, Umsetzung oder Einhaltung einseitiger Zwangsmaßnahmen einzustellen“.

Das Dokument, A/HRC/52/L.18, „drängt auf die Aufhebung solcher Maßnahmen, da sie der [UN]-Charta und den Normen und Grundsätzen für friedliche Beziehungen zwischen Staaten widersprechen“.

Die Resolution wurde von Aserbaidschan im Namen der Blockfreien Bewegung eingereicht.

Es veranschaulichte, wie oft der Westen gegen den Rest der Welt abstimmt:

Für (33)

Algerien

Argentinien

Bangladesch

Benin

Bolivien

Kamerun

Chile

China

Costa Rica

Elfenbeinküste

Kuba

Eritrea

Gabun

Gambia

Honduras

Indien

Kasachstan

Kirgistan

Malawi

Malaysia

Malediven

Marokko

Nepal

Pakistan

Paraguay

Katar

Senegal

Somalia

Südafrika

Sudan

VAE

Usbekistan

Vietnam

Gegen (13)

Belgien

Tschechien

Finnland

Frankreich

Georgia

Deutschland

Litauen

Luxemburg

Montenegro

Rumänien

Ukraine

Großbritannien

Vereinigte Staaten

Enthaltung (1)

Mexiko

Die Entschließung erklärte, dass man „die fortgesetzte einseitige Anwendung und Durchsetzung solcher Maßnahmen als Druckmittel, einschließlich politischer und wirtschaftlicher Druckmittel, durch bestimmte Befugnisse gegen jedes Land, insbesondere gegen die am wenigsten entwickelten Länder und Entwicklungsländer, mit dem Ziel, diese Länder daran zu hindern, aufs Schärfste verurteilt daran hindern, ihr Recht auszuüben, aus freiem Willen über ihre eigenen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systeme zu entscheiden“.

Dies ist ein klarer Hinweis auf Washingtons Blockaden gegen Kuba und Venezuela, die darauf abzielen, die sozialistischen Regierungen des Landes zu stürzen, und die eindeutig gegen internationales Recht verstoßen.

Die Resolution fügte hinzu, dass Sanktionen „schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen der betroffenen Bevölkerungsgruppen“ verursachen, mit „besonderen Folgen für Frauen, Kinder, einschließlich Jugendliche, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen“.

Das Dokument zitierte viele frühere Resolutionen der UN-Generalversammlung und des Menschenrechtsrates sowie Berichte des Büros des Hohen Kommissars für Menschenrechte, die auch einseitige Sanktionen verurteilten.

Die Verhängung einseitiger Sanktionen durch den Westen ist in den letzten Jahrzehnten sprunghaft angestiegen .

Laut einer Überprüfung des Finanzministeriums aus dem Jahr 2021 wurden Ende des Jahres 9.421 Parteien von der US-Regierung sanktioniert , eine erstaunliche Steigerung von 933 % seit dem Jahr 2000.

Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung lebt in Ländern, die unter Sanktionen leiden.

