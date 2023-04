US-Außenminister schließt Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau derzeit aus

US-Außenminister Blinken hat in einem Interview für die Zeitungen der Funke Mediengruppe und die französischen Zeitung Ouest-France Gespräche über einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine ausgeschlossen. Der US-Diplomat wurde mit den Worten zitiert: „Für einige mag die Idee eines Waffenstillstands verlockend sein – und ich verstehe das. Aber wenn dies darauf hinausläuft, die Besitznahme beträchtlicher ukrainischer Gebiete durch Russland praktisch zu ratifizieren, wäre dies eben kein gerechter und dauerhafter Frieden.“



Blinken forderte einen gerechten und dauerhaften Frieden. Russland müsse an den Punkt kommen, an dem es bereit sei, sich auf konstruktive Verhandlungen einzulassen. Widrigenfalls könnte Moskau seine Truppen neu formieren und nach einer gewissen Zeit wieder angreifen, begründete der US-Chefdiplomat seine Meinung.

