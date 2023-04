Pivot to Peace – Zeitenwende für den Frieden! Internationale Solidarität mit China und allen Partnern, die Idee einer multipolaren Weltordnung unterstützen. (Pivot to Peace)

Pivot to Peace

Am 5. April versammelten sich Demonstranten der chinesischen Gemeinschaft, Pivot to Peace, CODEPINK, der ANSWER Coalition und anderer Gemeinschaften in der Ronald-Reagan-Bibliothek in Simi Valley, Kalifornien, als US-Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy und andere Politiker sich mit Taiwans trafen Präsident, Tsai Ing-Wen. Auf der letzten Station ihrer Amerika-Tour signalisiert Tsais Treffen mit McCarthy eine weitere Provokation der Beziehungen zwischen den USA und China. Dies geschieht nur wenige Monate, nachdem McCarthys Vorgängerin Nancy Pelosi mit ihrem Besuch in Taiwan vorsätzlich gegen die „Ein-China-Politik“ verstoßen hat, die im gemeinsamen Shanghai-Kommuniqué der USA und Chinas vereinbart wurde.

Die pensionierte Richterin Julie Tang, eine Mitbegründerin von Pivot to Peace, sagte: „Wir verurteilen die rücksichtslosen und unverantwortlichen Handlungen von Sprecher McCarthy. Taiwans Tsai Ing-wen führt 23 Millionen Menschen in Taiwan auf den Weg der Zerstörung. Und Sprecher McCarthy könnte sich weniger darum kümmern, solange er glaubt, dass China eingedämmt werden könnte. Sie provozieren einen Krieg in Asien. Wenn ein Krieg ausbricht, haben wir keine falschen Hoffnungen, dass unsere Führer auf uns aufpassen oder uns gegen antiasiatischen Hass verteidigen werden. In was für einer Demokratie leben wir?“

„Wir machen Sprecher McCarthy für seine Kriegstreiberei verantwortlich, weil die Menschen die Stimmgabel für den Frieden sind.“ sagt Wei Yu, Organisator der CODEPINK-Kampagne „China ist nicht unser Feind“.

Der Organisator von Pivot to Peace, Chakib Mouzaoui, sprach über die Notwendigkeit des Friedens zwischen den USA und China und dass dieses Treffen jeden Weg zu einer dringend benötigten Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen bedroht: „Die Grundlage friedlicher Beziehungen zwischen den USA und China ist der Respekt vor dem Ein-China-Prinzip und es Taiwan und dem Festland zu ermöglichen, ihre Differenzen ohne Einmischung unserer Politiker beizulegen. Das amerikanische Volk profitiert überhaupt nicht von diesem Treffen, das nur dazu gedacht ist, diese diplomatische Grundlage zu bedrohen und Feindseligkeiten zu schüren, wo es keine geben sollte. Wenn diese Politiker keine solche Besorgnis zeigen, werden wir handeln und ihnen NEIN sagen.“

Die Demonstranten sind auch besorgt, dass der Anti-China-Krieg nur die Flammen des antiasiatischen Hasses schüren wird, der in den letzten Jahren zugenommen hat: „Die USA sind jederzeit bereit, Krieg zu führen. Der Vorläufer ist die Dämonisierung der Nationen und ihrer Menschen. Wir sind entschieden gegen die Bewaffnung des Rassismus als Mittel, um die Zustimmung zum Krieg zu fördern. Die Menschen unterstützen keinen Krieg. Die USA haben dem Rest der Welt genug Schaden zugefügt und den Menschen und dem Planeten lang anhaltende Schäden hinterlassen“, sagte der Organisator der ANSWER-Koalition, Noor Abdel-Haq, „und es muss aufhören.“

GRUNDSATZERKLÄRUNG

Wir sind besorgte US-Amerikaner aus allen Lebensbereichen, die sich gegen den dramatisch zunehmenden Drang zur Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und China zusammengeschlossen haben.

Wir erleben eine zutiefst beunruhigende Neuausrichtung der US-Militär- und Außenpolitik, die China als Konkurrenten und Gegner identifiziert. Die neue Militärdoktrin des Pentagon hat der Vorbereitung auf den „Großmachtkonflikt“ in den kommenden Jahren Priorität eingeräumt. Diese gefährliche Neuorientierung hat das Bewusstsein in den Vereinigten Staaten auf vielen Ebenen beeinflusst, so dass ein spürbares Gefühl von Angst, Feindseligkeit und sogar Hass nicht nur gegenüber der Volksrepublik China, sondern gegenüber Chinesen im Allgemeinen, den chinesisch-amerikanischen Bürgern und anderen asiatische Bevölkerungsgruppen die in den USA leben.

Der 2011 angekündigte sogenannte Pivot to Asia hat sich zu einem Pivot in Richtung Krieg und Konfrontation entwickelt.

Wir haben den Pivot to Peace geschaffen, um darauf zu bestehen, dass sich Regierung und Massenmedien vom Kalten Krieg gegen China abwenden. Dieser neue Kalte Krieg hat ein Eigenleben angenommen. Es muss enden.

Wir haben eine neue Initiative namens Pivot to Peace gestartet, um die öffentliche Meinung über die Vorteile einer Politik zu informieren und zu mobilisieren, die die Zusammenarbeit und den gegenseitigen Respekt zwischen den Vereinigten Staaten und China erleichtert.

Pivot to Peace ist eine Koalition von US-Amerikanern, die sich aus Militärveteranen, Arbeitern des öffentlichen Sektors, Professoren, Angehörigen der Gesundheitsberufe, Beamten, Juristen und anderen Berufen zusammensetzt, die sich Sorgen über die Zukunft der Beziehungen zwischen unserem Land und China machen. Wir lehnen die Eskalation zu einem globalen Konflikt ab und fordern stattdessen Frieden und Zusammenarbeit mit China. Wir glauben an die faire und offene Kommunikation von Informationen über China, seine wirtschaftlichen, sozialen und politischen Angelegenheiten, frei von Vorurteilen und Verzerrungen, die einen Großteil der Mainstream-Medien in den USA dominieren. Wir unterstützen den offenen Meinungsaustausch auf der Grundlage von Fakten und Beweisen, anstatt Angst vor Täuschung und der Wiederbelebung alter rassistischer Stereotypen und politischer Schreckgespinste des Kalten Krieges. Wir wollen Unterstützung für Frieden und Wohlstand und eine gemeinsame Zukunft der für beide Seiten vorteilhaften Entwicklung sowohl für das amerikanische als auch für das chinesische Volk schaffen. Wir glauben, dass Freundschaft und Engagement zwischen unseren Ländern der bessere Weg in diese Zukunft sind.

