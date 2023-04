Ex-Präsident Hollande über den Putsch und die Sabotage des Minsk-2 Abkommens. „Alle dachten, es sei Putin, der auf Zeit spielt. Nein, das waren wir auf Zeit spielen, um die Ukraine zu stärken“ Russische Prankster geben sich als Petro Poroschenko aus.

Die russischen Prankster (Vovan und Lexus), die sich als Petro Poroschenko ausgeben, sprechen mit dem französischen Ex-Präsidenten Francois Hollande über den Putsch und die Sabotage des Minsk-2 Abkommens:



„Alle dachten, es sei Putin, der auf Zeit spielt. Nein, das waren wir auf Zeit spielen, um die Ukraine zu stärken“

