Die Bombardierung der Nord Stream Pipeline – Dieser Kriegsakt gegen Europa erfordert eine Untersuchung durch den US-Kongress (Dennis Kucinich)

Als ehemaliger Vorsitzender eines Untersuchungsunterausschusses des Kongresses für Regierungsaufsicht fordere ich den US-Kongress auf, zu untersuchen, ob die Biden-Administration am 26. September 2022 die Zerstörung der Nord Stream-Pipeline in der Nähe der dänischen Insel Bornholm initiiert hat oder nicht.

Der umfassende Bericht des erfahrenen investigativen Journalisten Seymour Hersh über die Rolle der Biden-Regierung bei der Bombardierung von Nord Stream hat einen Fahrplan für eine Reihe von Kongressuntersuchungen geliefert, die erforderlich sind, um die Schuld der Regierung zu bestätigen oder zu widerlegen.

Präsident Bidens eigene Äußerungen, die das Ende von Nord Stream im Vorfeld des verheerenden Angriffs auf seine Infrastruktur vorhersagten, weisen auf die Notwendigkeit hin, festzustellen, ob der Präsident von seiner einzigartig informierten Position des Chief Executive aus sprach oder nicht, wie Hersh andeutete.

Eine Dekonstruktion von Hershs detaillierter Erzählung (veröffentlicht vor zwei Monaten auf Substack) ermöglicht die Entwicklung eines Stroms von Vorladungen, um die Einzelheiten der Planung und Ausführung der Demontage von Nord Stream durch Sprengstoff zu bestimmen.

Dies ist ein angemessenes Thema für eine Untersuchung This is a proper subject for a investigationgemäß Artikel 1, Abschnitt 8, Klausel 18 des Kongresses, verfassungsmäßigen Befugnissen zum Sammeln von Informationen, einschließlich der Untersuchung der administrativen Amtsführung.,

Die Bombardierung von Nord Stream war eine verfassungswidrige Kriegshandlung, die die Zerstörung von Energieinfrastruktur im Wert von mehreren Milliarden Dollar mit sich brachte und Chaos auf den Energiemärkten Europas anrichtete. Die Zerstörung dieser großen Energiepipeline hat über 80 Millionen Menschen in Mitleidenschaft gezogen, die Lebensfähigkeit der Produktionsbasis des Kontinents und seine allgemeine wirtschaftliche Stabilität bedroht.

Die Verwaltung hatte keine Zustimmung des Kongresses, die gemäß Artikel I, Abschnitt 8 erforderlich ist; Sie haben sich auch nicht mit Kongressführern über den Einsatz militärischer Mittel für einen Angriff auf Nord Stream beraten.

Der Präsident kann sich nicht an „Executive Privilege“ klammern. Der Präsident leistet einen Eid, „die Verfassung zu bewahren, zu schützen und zu verteidigen (Artikel II, Abschnitt 1, US-Verfassung) … und „für die getreue Ausführung der Gesetze zu sorgen“. (Artikel 2, Abschnitt 3, US-Verfassung.) Exekutivprivilegien können nicht geltend gemacht werden, um Verstöße gegen nationales oder internationales Recht zu vertuschen. Die Herausgabe von Aufzeichnungen des Präsidenten im Zusammenhang mit Nord Stream kann erzwungen werden.

Mehrere ausländische Regierungen haben die Unterwasserzerstörung untersucht. Sie haben jedoch nicht nur ihren Wählern, sondern auch den Mitgliedern ihrer Parlamente Informationen vorenthalten, was die Ausübung der Kongressautorität der Vereinigten Staaten weiter erforderlich macht. Letzte Woche lehnte der UN-Sicherheitsrat einen russischen Antrag auf Untersuchung des Nord-Stream-Bombenanschlags ab.

Die Bürger der USA haben ein Recht darauf zu erfahren, ob ihre Regierung, wie berichtet wurde, an einer geheimen Kriegshandlung beteiligt war, unter Einsatz von US-Militärpersonal und der Ausgabe von US-Steuergeldern, ohne das Wissen des Volkes und ohne die Zustimmung seiner Gewählten Vertreter.

Um meinen ehemaligen Kollegen behilflich zu sein, biete ich auf der Grundlage meiner Erfahrung in der Leitung von Unterausschussuntersuchungen (mit Unterstützung von Kongressmitarbeitern) und mit ausdrücklicher Wertschätzung für Seymour Hershs sorgfältige Untersuchung ein Beispiel für (aber keineswegs alle) inklusive) Kongressvorladung:

Vorladung

Im Auftrag des Repräsentantenhauses

An den Sekretär der Marine: Ihnen wird hiermit befohlen, zu der Zeit und dem Datum (unten angegeben) vor (Name des Komitees) zu sein und zu erscheinen, um die im beigefügten Zeitplan aufgeführten Dinge vorzulegen, die Untersuchungsangelegenheiten betreffen, die dem Komitee übertragen wurden … .

Zeitplan A

Sie, der Sekretär der Marine, sind gemäß den beigefügten Zeitplananweisungen verpflichtet, alle unten beschriebenen Aufzeichnungen in nicht redigierter Form vorzulegen:

1. Alle Aufzeichnungen im Besitz, in der Obhut oder unter der Kontrolle des United States Department of the Navy oder des Office of General Counsel des Department of the Navy, mit den Begriffen „Nord Stream 1“, „Nord Stream 2“, „Baltic Sea“, „Norway“, „Bornholm Island, Denmark“, „Navy Divers“, „Diving and Salvage Center“, „C-4 Explosives“, „Timing Device“, „Sonar Boje“, „NATO“, BALTOPS 22, ” „Congress“ und „Congressional Investigation“, die zwischen dem 20. Januar 2021 bis zum heutigen Datum erstellt wurden.

2. Alle Aufzeichnungen, aus denen die Liste der Mitarbeiter hervorgeht, die vom Tauch- und Bergungszentrum in Panama City, Florida, aus tätig sind.

3. Alle Aufzeichnungen, die die Ausbildung, Aufgaben und Missionen der Mitglieder des US Navy Diving Teams angeben.3. All records indicating the training, tasks and missions of the members of the U.S. Navy Diving Team.

4. Alle Aufzeichnungen über Verträge, die vom Tauch- und Bergungszentrum vergeben wurden

5. Alle Aufzeichnungen, die C-4-Sprengstoffe, die Aufbewahrungskette und die Art und Weise angeben, in der die Sprengstoffe gesichert, gelagert, inventarisiert, angefordert, transportiert und verwendet werden.

6. Alle Aufzeichnungen, die Zeitgeber zum Zünden von C-4-Sprengstoffen angeben; die Lagerung, Bestandsaufnahme, Anforderung, Beförderung und Verwendung derselben.

7. Alle Aufzeichnungen, die die Planung, Durchführung, Initiierung oder Koordinierung mit anderen Behörden zur Beratung, Durchführung, Ausführung oder anderweitigen Information über die Vorbereitung und Platzierung von C-4-Sprengkörpern auf Nord Stream 1 und Nord angeben Stream 2-Pipelines in der Ostsee.

8. Alle Aufzeichnungen, die die Planung und Koordinierung mit der als Operation BALTOPS 22 bekannten NATO-Operation angeben.

9. Alle Aufzeichnungen, die meteorologische Bewertungen zur Verwendung bei der Planung von Maßnahmen in der Ostsee angeben.

10. Alle Aufzeichnungen, die ozeanografische Kartierungen, Wellenstudien, visuelle und Sonarstudien der Bewegung und des zeitlichen Ablaufs des Seeverkehrs und des Transits von Meeressäugern in der Ostsee angeben.

11. Alle Aufzeichnungen, die eine US-U-Boot-Überwachung der Nord Stream-Pipelines vor der Insel Bornholm, Dänemark, anzeigen.

12. Alle Aufzeichnungen, die Besprechungen, Mitteilungen, Planungssitzungen und Koordinierung mit einer Division oder einem Mittel des Marineministeriums mit der norwegischen Marine angeben.

13. Alle Aufzeichnungen, die Prognosen oder Bewertungen von Schäden nach dem Angriff auf die Nord Stream-Pipelines enthalten.

Definitionen:

Die folgenden Definitionen gelten sowohl für Begriffe innerhalb der Vorladung, Anhang A, dieser Anweisungen als auch dieser Definitionen:

1. Der Begriff „Aufzeichnung“ bezeichnet jedes schriftliche, aufgezeichnete oder grafische Material jeglicher Art, unabhängig davon, wie aufgezeichnet, und ob Original oder Kopie, aber nicht beschränkt auf Folgendes: Memoranden, Berichte, Spesenabrechnungen, Bücher, Handbücher , Anweisungen, Finanzberichte, Arbeitspapiere, Aufzeichnungen, Notizen, Briefe, Mitteilungen, Bestätigungen, Quittungen, Beurteilungen, Broschüren, Zeitschriften, Zeitungen, Prospekte, bürointerne und büroübergreifende Kommunikation, E-Mail (E-Mails), Textnachrichten, Sofortnachrichten , Verträge, Kabel, Aufzeichnungen jeglicher Art von Gesprächen, Telefonanrufen, Anrufprotokollen, Voicemail, Besprechungen oder sonstiger Kommunikation, Bulletins, Drucksachen, Computerausdrucke, Rechnungen, Transkripte, Tagebücher, Analysen, Rückmeldungen, Zusammenfassungen, Protokolle, Rechnungen, Konten , Schätzungen, Hochrechnungen, Vergleiche, Mitteilungen, Korrespondenz, Pressemitteilungen,Rundschreiben, Jahresabschlüsse, Rezensionen, Meinungen, Angebote, Studien und Untersuchungen, Fragebögen und Umfragen sowie Arbeitsblätter und alle Entwürfe und Änderungen des Vorstehenden sowie alle Anhänge oder Anhänge dazu und grafische oder mündliche Aufzeichnungen oder Darstellungen jeglicher Art im Besitz Ihrer Abteilung.

Ähnliche Vorladungen des Kongresses können an das Weiße Haus, die National Security Agency, das Außenministerium, das Energieministerium, das Finanzministerium, die Joint Chiefs of Staff, die Defense Intelligence Agency, das Foreign Intelligence Advisory Board des Präsidenten und die Central Intelligence Agency gerichtet werden und die National Security Agency.

Der Kongress muss den Bombenanschlag auf die Nord Stream-Pipelines untersuchen. Oben aufgeführt sind einige der Dokumente, die beschafft werden müssen, und die Liste ist keineswegs abschließend.

Wenn die Regierung, wie von einem erfahrenen investigativen Journalisten beschuldigt, sich tatsächlich verschworen hat, die Nord-Stream-Pipelines in die Luft zu sprengen, markiert dies eine radikale Verschiebung in der Nutzung der Kriegsmacht des Präsidenten, eine Usurpation der Rolle des Kongresses und, sofern nicht überprüft , könnte zu weiteren leichtsinnigen Entscheidungen führen, die uns auf einen unwiderruflichen Weg in Richtung des Dritten Weltkriegs bringen.

