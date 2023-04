Überblick: Das Konzept der Außenpolitik der Russischen Föderation

I. Allgemeine Bestimmungen

II. Die Welt von heute: wichtige Trends und Entwicklungsperspektiven

III. Nationale Interessen der Russischen Föderation im Bereich der Außenpolitik, strategische Ziele und Hauptaufgaben der Außenpolitik der Russischen Föderation

IV. Außenpolitische Prioritäten der Russischen Föderation

Schaffung einer gerechten und nachhaltigen Weltordnung

Rechtsstaatlichkeit in den internationalen Beziehungen

Stärkung des internationalen Friedens und der Sicherheit

Sicherstellung der Interessen der Russischen Föderation in Weltmeer, Weltraum und Luftraum

Internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit und Unterstützung der internationalen Entwicklung

Umweltschutz und globale Gesundheit

Internationale humanitäre Zusammenarbeit

Schutz der russischen Bürger und Organisationen vor ausländischen rechtswidrigen Handlungen, Unterstützung für im Ausland lebenden Landsleute, internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte

Informationsunterstützung für die Außenpolitik der Russischen Föderation

V. Regionale Schwerpunkte der Außenpolitik der Russischen Föderation

Nahes Ausland

Die Arktis

Eurasischer Kontinent

Der asiatisch-pazifische Raum

Die islamische Welt

Afrika

Lateinamerika und die Karibik

Europäische Region

Die Vereinigten Staaten und andere angelsächsische Staaten

Antarktis

VI. Gestaltung und Umsetzung der Außenpolitik der Russischen Föderation

Kompletter Text des Konzepts in deutscher Übersetzung:

https://cooptv.wordpress.com/2023/04/04/das-konzept-der-ausenpolitik-der-russischen-foderation/

