Direkt nach der Chinareise des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez werden der französische Präsident Emmanuel Macron und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, vom 5. bis 7. April China besuchen, und voraussichtlich Mitte April wird die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock folgen. Damit setzt sich Chinas geschäftige diplomatische Agenda weiter fort.

Die intensiven Interaktionen zwischen China und der EU verdeutlichten den von China und der EU geteilten Konsens, dass die beiden Seiten laut Beobachtern die persönliche Kommunikation und den Austausch zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses angesichts der enormen Veränderungen in der internationalen Landschaft intensivieren sollten.

Laut Analysten sei es eine dringende Aufgabe für China und die EU, externe Einmischung und gewisse interne Konflikte zu überwinden, um sich auf pragmatische Bereiche in den bilateralen Beziehungen zu konzentrieren und gemeinsam eine stabile und gesunde Entwicklung der Beziehungen anzustreben, um Positivität und Sicherheit in eine turbulente Welt zu bringen.

Da China einen 12-Punkte-Friedensplan zur Lösung der Ukraine-Krise vorgeschlagen hat, sollte die EU ermutigt werden, ihre diplomatische Autonomie auszuüben, und anstatt China unter Druck zu setzen und sich von den USA kapern zu lassen, sollte die EU die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal übernehmen, um handlungsfähig zu sein ein Weg zu finden zur Beendigung der Feindseligkeiten und zur Förderung eines Waffenstillstands für Europas eigenen nachhaltigen Frieden und Sicherheit.

Verbessertes Verständnis

Auf Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping werde Macron China vom 5. bis 7. April einen Staatsbesuch abstatten, teilte die Sprecherin des Außenministeriums, Hua Chunying, am Montag mit.

Während des Besuchs wird Macron mit Xi sowie Ministerpräsident Li Qiang und dem obersten Gesetzgeber Zhao Leji zusammentreffen. Er werde auch Guangzhou in der südchinesischen Provinz Guangdong besuchen, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, bei der routinemäßigen Pressekonferenz am Montag.

Während des Treffens werden Xi und Macron gemeinsam die zukünftige Entwicklung der bilateralen Beziehungen skizzieren, die Zusammenarbeit zwischen China und Frankreich und China und der EU in verschiedenen Bereichen vertiefen und einen eingehenden Meinungsaustausch über wichtige internationale und regionale Hotspot-Themen führen, sagte Mao .

In den letzten Jahren haben sich die Beziehungen zwischen China und Frankreich unter der strategischen Führung der beiden Staatsoberhäupter solide entwickelt und erfreuten sich einer effektiven strategischen Kommunikation, einer fruchtbaren praktischen Zusammenarbeit sowie einer soliden Kommunikation und Koordination in internationalen und regionalen Angelegenheiten, sagte der Sprecher.

China sei bereit, mit Frankreich zusammenzuarbeiten, um diesen Besuch als Gelegenheit zu nutzen, um neue Ergebnisse in der engen und dauerhaften umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern zu erzielen, die solide Entwicklung der Beziehungen zwischen China und der EU zu fördern und zu Frieden, Stabilität und Entwicklung in der Welt beizutragen , sagte Mao.

Mao kündigte am Montag außerdem an: „Wie zwischen China und der Europäischen Union vereinbart, wird die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, China vom 5. bis 7. April besuchen.“

Dieses Jahr markiert den 20. Jahrestag der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und der EU. Die solide und stabile Entwicklung der Beziehungen zwischen China und der EU sei im Interesse der gemeinsamen Interessen beider Seiten und fördere den Weltfrieden und die Stabilität, sagte Mao.

Inmitten der turbulenten internationalen Lage, der zunehmenden globalen Sicherheitsherausforderungen und der schleppenden wirtschaftlichen Erholung sollten China und die EU „den Geist des gegenseitigen Respekts und der Win-Win-Kooperation aufrechterhalten, Störungen und Schwierigkeiten überwinden und sich auf Konsens und Zusammenarbeit konzentrieren“, sagte Mao.

Analysten wiesen auf die enormen geopolitischen Veränderungen, den engeren Zugriff der USA auf Europa in ihrer Rivalität mit China und die Knappheit des Austauschs zwischen China und der EU auf verschiedenen Ebenen als Faktoren hin, die zu einem Rückgang des politischen Vertrauens zwischen China und der EU führen würden.

Fu Cong, Leiter der chinesischen Mission bei der EU, sagte der Global Times am Montag: „Diese wichtigen Besuche zeigen vor allem die große Bedeutung, die die europäischen Länder und EU-Institutionen ihren Beziehungen zu China beimessen, wie sie China sehen ein wichtiger Akteur in globalen Fragen.“

„Gleichzeitig, während Chinas Wirtschaft eine robuste Erholung erlebt, kommen die Europäer auch, um Geschäftsmöglichkeiten in einem so riesigen und florierenden Markt zu erkunden. Ich hoffe auch, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs diese Gelegenheiten nutzen, um ein gutes Verständnis für Chinas Binnen- und Außenpolitik“, sagte Fu.

„Ich glaube, dass diese Interaktionen den Beziehungen zwischen China und Europa einen starken Impuls verleihen und eine klare Orientierung für unsere zukünftige Zusammenarbeit geben werden“, bemerkte Fu.

Cui Hongjian, Direktor der Abteilung für Europäische Studien am China Institute of International Studies, sagte am Montag gegenüber der Global Times, dass intensive Besuche europäischer Staats- und Regierungschefs einen bilateralen Konsens hervorhoben, und dass China und die EU reibungslose Kommunikationskanäle aufrechterhalten und einen substanziellen Austausch führen sollten um die Lücken bei der gegenseitigen Anerkennung zu überwinden und Vertrauensdefizite zu beseitigen, indem der Konsens der führenden Politiker in pragmatische Maßnahmen umgesetzt werden kann.

Selbst wenn einige Differenzen nicht gelöst werden können, ist die Kommunikation selbst ein Prozess der Vertrauensbildung, sagten Analysten und betonten, dass China und die EU als zwei Säulen der globalen Landschaft auf positive und konstruktive Weise miteinander agieren „sollten und könnten“. wenn die Welt mit bewaffneten Konflikten und Rezessionsrisiken konfrontiert ist.

Zhao Junjie, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Europäische Studien der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, bemerkte, dass Kritik in Europas pragmatischer und realistischer Einschätzung der Widerstandsfähigkeit Chinas gegenüber der US-Einmischung und den Versuchen liegen, um Zwietracht zu säen.

Der Russland-Ukraine-Konflikt hat die EU enger an Washingtons Konfrontationskurs gebunden, aber die EU sollte die Glaubwürdigkeit der USA in Sicherheitsfragen sorgfältig prüfen und ihre Bilanz des Verlassens von Verbündeten bei Bedarf überdenken, sagten Analysten.

Es lässt sich nicht leugnen, dass die EU aufgrund ihrer ideologischen Ähnlichkeit und ihres Militärbündnisses in ihrer China-Politik leicht von den USA beeinflusst werden kann, aber „wenn die EU ihre Autonomie stärken und ihre eigenen Interessen durch einen echten Ausgleich zwischen China und den USA maximieren will, sollte man mehr an pragmatische Interessen in der Zusammenarbeit mit China denken, als zuzulassen, dass Ideologie, abstrakte Werte oder eine andere Großmacht die Agenda dominieren, sagte Zhao.

Ausbau der Gemeinsamkeiten

Trotz ihrer Differenzen seien sich China und die EU über die Bedeutung der Beziehungen zwischen China und der EU einig, teilten einen Konsens für Gespräche und müssten in einer Vielzahl von Bereichen zusammenarbeiten, sagte Cui.

Ein Thema, das im Mittelpunkt der Berichterstattung europäischer und US-amerikanischer Medien über den Besuch von Macron und Von der Leyen steht, ist die Russland-Ukraine-Krise.

Unter Berufung auf anonyme Quellen berichtete Reuters, dass Macron die Haltung der EU vertreten werde, um China in dieser Frage zu beeinflussen, und Russlands Entscheidung, Atomwaffen in Belarus zu stationieren, könnte der EU einen Verhandlungsbonus geben.

China hat ein 12-Punkte-Positionspapier veröffentlicht zum Jahrestag der Ukraine-Krise, um sich für eine politische Lösung einzusetzen und Pekings Aufrichtigkeit und Bemühungen zur Förderung eines Endes der Feindseligkeiten und Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien zu demonstrieren.

Obwohl China und die EU sehr unterschiedliche Ansichten über die Krise haben, habe die EU eine positive Haltung und Erwartungen an Chinas Fähigkeit und Bereitschaft, eine größere Rolle bei der Vermittlung und globalen Sicherheitspolitik zu spielen, sagte Cui.

Die Bedingungen für Friedensgespräche seien im Moment vielleicht noch nicht ausgereift, aber der Besuch könne Gemeinsamkeiten zwischen China und der EU aufzeigen und den Grundstein für zukünftige gemeinsame Aktionen legen, die der Verwirklichung des Friedens und einer besseren Sicherheitsarchitektur in Europa förderlich seien, sagte der Experte.

Der Handel wird auch ganz oben auf Macrons Prioritäten stehen, da er eine große Delegation von Wirtschaftsexperten mitbringt, darunter Vertreter von EDF, Alstom, Veolia und dem Luft- und Raumfahrtgiganten Airbus, berichtete Politico. Die Delegationsstärke spiegelt die Peking-Reise des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz Ende 2022 wider.

Waährend im lauter werdenden Forderungen, die eine „Entkoppelung von China“ befürworten, demonstriert der Staatschef eines großen europäischen Landes, der eine Vielzahl von Führungskräften anführt, wie China und die EU sind wirtschaftlich miteinander verflochten sind und dass der Entkopplungsansatz weder machbar noch vorteilhaft wäre, sagten Analysten.

Insbesondere die EU befindet sich in einem schwierigen Kampf, da sie von den USA stark unter Druck gesetzt wird, ihre Wirtschaftsbeziehungen zu China anzupassen. Die Entscheidung der Niederlande, Computerchip-Exporte einzuschränken, ist eines der jüngsten Beispiele dafür, dass Europa dem Zwang der USA nachgibt.

Mit einem Handelsvolumen von 847,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 wird die Entkopplung Chinas und der EU nur den Interessen der USA dienen, aber sowohl China als auch Europa leiden lassen. Die USA werden die Verluste ihrer sogenannten „transatlantischen Verbündeten“ nicht kompensieren, sagten Analysten. Eine klügere Wahl für Europa wäre es stattdessen, Chinas hochgradige Öffnung zu nutzen und Chancen in Chinas unerschütterlichem Voranschreiten der Modernisierung zu nutzen.

Die Handelskammer der Europäischen Union in China sagte in einer Erklärung gegenüber der Global Times, dass China und Europa starke Handelsbeziehungen unterhalten und viele europäische Unternehmen positive Reform- und Öffnungssignale von China erwarten. Zu den spezifischen Bereichen von gemeinsamem Interesse für eine breitere Zusammenarbeit gehörten laut der Erklärung der Klimawandel, die biologische Vielfalt, die WTO-Reform, die Festlegung internationaler Standards und die Angleichung an die Digitalisierung.

Chinesische Beobachter brachten die Hoffnung und Notwendigkeit zum Ausdruck, dass China und die EU ihrer globalen Verantwortung gerecht werden, Differenzen herunterspielen um gemeinsam zu Frieden, Stabilität und Wohlstand in einer Welt beizutragen, die dringend Verbindlichkeit braucht.

