Der spanische Premierminister Sanchez hat sich in China mit Staatspräsident Xi Jinping getroffen. Westen sucht nach einem Ausweg aus dem Krieg mit Russland. 

Der spanische Premierminister Sanchez ist nach China gereist, um sich mit Xi Jinping zu treffen.

Pedro Sanchez ist zuversichtlich, dass das Treffen, das er an diesem Freitag mit Xi Jinping haben wird, die perfekte Gelegenheit ist, um zu versuchen, ihn für Positionen zu gewinnen, die näher an den europäischen liegen, und ihn vor allem von dem Schlüsselelement zu überzeugen: dass jeder Friedensplan gefördert werden muss.



Madrid betrachtet die Position des chinesischen Staatspäsidenten als entscheidend, um einen Ausweg aus dem Konflikt in der Ukraine zu finden.

