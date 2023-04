Das Konzept der Außenpolitik der Russischen Föderation

https://mid.ru/en/foreign_policy/fundamental_documents/1860586/

(Übersetzung I.K.)

I. Allgemeine Bestimmungen

1. Dieses Konzept ist ein strategisches Planungsdokument, das eine systemische Vision der nationalen Interessen der Russischen Föderation im Bereich der Außenpolitik, der Grundprinzipien, der strategischen Ziele, der Hauptziele und der vorrangigen Bereiche der russischen Außenpolitik vermittelt.

2. Das Konzept stützt sich auf die Verfassung der Russischen Föderation, die allgemein anerkannten Grundsätze und Normen des Völkerrechts, die internationalen Verträge der Russischen Föderation, die Bundesgesetze und andere Gesetze und Verordnungen der Russischen Föderation, die die außenpolitische Tätigkeit der Bundesbehörden regeln.

3. Das Konzept präzisiert einige Bestimmungen der Nationalen Sicherheitsstrategie der Russischen Föderation und berücksichtigt grundlegende Bestimmungen anderer strategischer Planungsdokumente, die sich auf die internationalen Beziehungen beziehen.

4. Mehr als tausend Jahre unabhängiger Staatlichkeit, das kulturelle Erbe der vorangegangenen Epoche, tiefe historische Bindungen mit der traditionellen europäischen Kultur und anderen eurasischen Kulturen sowie die über viele Jahrhunderte entwickelte Fähigkeit, ein harmonisches Zusammenleben verschiedener Völker, ethnischer, religiöser und sprachlicher Gruppen auf einem gemeinsamen Territorium zu gewährleisten, bestimmen die besondere Stellung Russlands als einzigartiger Staat-Zivilisation und als eurasische und euro-pazifische Großmacht, die das russische Volk und andere Völker, die zur kulturellen und zivilisatorischen Gemeinschaft der russischen Welt gehören, zusammenführt.

5. Der Platz Russlands in der Welt wird bestimmt durch seine bedeutenden Ressourcen in allen Lebensbereichen, seinen Status als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, als Teilnehmer an den führenden zwischenstaatlichen Organisationen und Vereinigungen, als eine der beiden größten Atommächte und als Nachfolger (mit fortbestehender Rechtspersönlichkeit) der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR). In Anbetracht seines entscheidenden Beitrags zum Sieg im Zweiten Weltkrieg und seiner aktiven Rolle bei der Gestaltung des gegenwärtigen Systems der internationalen Beziehungen und der Beseitigung des globalen Systems des Kolonialismus ist Russland eines der souveränen Zentren der globalen Entwicklung, das eine historisch einmalige Mission erfüllt, die darauf abzielt, das globale Gleichgewicht der Kräfte aufrechtzuerhalten und ein multipolares internationales System aufzubauen sowie die Bedingungen für die friedliche fortschreitende Entwicklung der Menschheit auf der Grundlage einer einigenden und konstruktiven Agenda zu gewährleisten.

6. Russland verfolgt eine unabhängige und multivektorale Außenpolitik, die von seinen nationalen Interessen und dem Bewußtsein seiner besonderen Verantwortung für die Erhaltung von Frieden und Sicherheit auf globaler und regionaler Ebene geleitet wird. Die russische Außenpolitik ist friedlich, offen, berechenbar, konsequent und pragmatisch und beruht auf der Achtung der allgemein anerkannten Grundsätze und Normen des Völkerrechts und dem Wunsch nach einer gerechten internationalen Zusammenarbeit zur Lösung gemeinsamer Probleme und zur Förderung gemeinsamer Interessen. Die Haltung Russlands gegenüber anderen Staaten und zwischenstaatlichen Vereinigungen hängt von dem konstruktiven, neutralen oder unfreundlichen Charakter ihrer Politik gegenüber der Russischen Föderation ab.

II. Die Welt von heute: wichtige Trends und Entwicklungsperspektiven

7. Die Menschheit durchläuft derzeit revolutionäre Veränderungen. Die Herausbildung einer gerechteren multipolaren Weltordnung ist im Gange. Das unausgewogene Modell der Weltentwicklung, das jahrhundertelang das fortgeschrittene Wirtschaftswachstum der Kolonialmächte durch die Aneignung der Ressourcen abhängiger Gebiete und Staaten in Asien, Afrika und im Abendland sichergestellt hat, gehört unwiderruflich der Vergangenheit an. Die Souveränität und die Wettbewerbschancen der nicht-westlichen Weltmächte und der regionalen Führungsländer werden gestärkt. Der Strukturwandel der Weltwirtschaft, ihr Übergang zu einer neuen technologischen Basis (einschließlich der Einführung von Technologien der künstlichen Intelligenz, der neuesten Informations- und Kommunikationstechnologien, der Energie-, Bio- und Nanotechnologien), das Wachstum des nationalen Bewusstseins, die kulturelle und zivilisatorische Vielfalt und andere objektive Faktoren beschleunigen den Prozess der Verlagerung des Entwicklungspotenzials auf neue Zentren des wirtschaftlichen Wachstums und des geopolitischen Einflusses und fördern die Demokratisierung der internationalen Beziehungen.

8. Die Veränderungen, die sich jetzt vollziehen und die im Allgemeinen positiv sind, werden jedoch von einer Reihe von Staaten nicht begrüßt, die an die Logik der globalen Dominanz und des Neokolonialismus gewöhnt sind. Diese Länder weigern sich, die Realitäten einer multipolaren Welt anzuerkennen und sich auf die entsprechenden Parameter und Grundsätze der Weltordnung zu einigen. Es wird versucht, den natürlichen Lauf der Geschichte aufzuhalten, Konkurrenten auf politischem, militärischem und wirtschaftlichem Gebiet auszuschalten und abweichende Meinungen zu unterdrücken. Dabei wird eine breite Palette illegaler Instrumente und Methoden eingesetzt, darunter die Einführung von Zwangsmaßnahmen (Sanktionen) unter Umgehung des UN-Sicherheitsrats, die Provokation von Staatsstreichen und militärischen Konflikten, Drohungen, Erpressung, Manipulation des Bewusstseins bestimmter gesellschaftlicher Gruppen und ganzer Nationen, offensive und subversive Aktionen im Informationsraum. Eine weit verbreitete Form der Einmischung in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten ist die Durchsetzung destruktiver neoliberaler ideologischer Haltungen, die den traditionellen geistigen und moralischen Werten zuwiderlaufen. Infolgedessen erstreckt sich die zerstörerische Wirkung auf alle Bereiche der internationalen Beziehungen.

9. Die UNO und andere multilaterale Institutionen, die als Plattformen zur Harmonisierung der Interessen der führenden Mächte gedacht sind, werden künstlich entwertet. Das internationale Rechtssystem wird auf die Probe gestellt: Eine kleine Gruppe von Staaten versucht, es durch das Konzept einer regelbasierten Weltordnung zu ersetzen (Auferlegung von Regeln, Standards und Normen, die ohne gleichberechtigte Beteiligung aller interessierten Staaten entwickelt wurden). Es wird schwieriger, kollektive Antworten auf grenzüberschreitende Herausforderungen und Bedrohungen zu entwickeln, wie z.B. den illegalen Waffenhandel, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und deren Trägermitteln, gefährliche Krankheitserreger und Infektionskrankheiten, die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien für illegale Zwecke, den internationalen Terrorismus, den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln, psychotropen Substanzen und deren Vorläufersubstanzen, das grenzüberschreitende organisierte Verbrechen und die Korruption, Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte Katastrophen, illegale Migration und Umweltzerstörung. Die Kultur des Dialogs in internationalen Angelegenheiten nimmt ab, und die Wirksamkeit der Diplomatie als Mittel zur friedlichen Streitbeilegung nimmt ab. Es herrscht ein akuter Mangel an Vertrauen und Vorhersehbarkeit in internationalen Angelegenheiten.

10. Die Krise der wirtschaftlichen Globalisierung vertieft sich. Die derzeitigen Probleme, auch auf dem Energiemarkt und im Finanzsektor, sind auf die Degradierung vieler früherer Entwicklungsmodelle und -instrumente, unverantwortliche makroökonomische Lösungen (einschließlich unkontrollierter Emissionen und Anhäufung ungesicherter Schulden), illegale einseitige restriktive Maßnahmen und unlauteren Wettbewerb zurückzuführen. Der Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung in einigen Bereichen durch bestimmte Staaten verstärkt die Prozesse der Fragmentierung der Weltwirtschaft und vergrößert die Ungleichheit in der Entwicklung der Staaten. Neue nationale und grenzüberschreitende Zahlungssysteme verbreiten sich, das Interesse an neuen internationalen Reservewährungen wächst, und es werden die Voraussetzungen für eine Diversifizierung der internationalen wirtschaftlichen Kooperationsmechanismen geschaffen.

11. Die Rolle des Faktors Macht in den internationalen Beziehungen nimmt zu, in einer Reihe von strategisch wichtigen Regionen dehnen sich Konfliktgebiete aus. Die destabilisierende Aufrüstung und Modernisierung offensiver militärischer Fähigkeiten und die Zerstörung des Systems der Rüstungskontrollverträge untergraben die strategische Stabilität. Die völkerrechtswidrige Anwendung militärischer Gewalt, die Erschließung des Weltraums und des Informationsraums als neue militärische Aktionsräume, die Verwischung der Grenzen zwischen militärischen und nichtmilitärischen Mitteln der zwischenstaatlichen Konfrontation und die Eskalation langwieriger bewaffneter Konflikte in einer Reihe von Regionen erhöhen die Bedrohung der globalen Sicherheit, steigern das Risiko von Zusammenstößen zwischen wichtigen Staaten, auch unter Beteiligung von Atommächten, und die Wahrscheinlichkeit, dass solche Konflikte eskalieren und sich zu einem lokalen, regionalen oder globalen Krieg ausweiten.

12. Eine logische Antwort auf die Krise der Weltordnung ist die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Staaten, die unter äußerem Druck stehen. Die Bildung regionaler und überregionaler Mechanismen der wirtschaftlichen Integration und Interaktion in verschiedenen Bereichen sowie die Schaffung von Partnerschaften mit mehreren Formaten zur Lösung gemeinsamer Probleme werden intensiviert. Auch andere (auch unilaterale) Schritte werden unternommen, um die vitalen nationalen Interessen zu schützen. Das hohe Maß an Interdependenzen, die globale Reichweite und der transnationale Charakter der Herausforderungen und Bedrohungen schränken die Fähigkeit einzelner Staaten, militärisch-politischer sowie handels- und wirtschaftspolitischer Bündnisse ein, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand zu gewährleisten. Wirksame Lösungen für die zahlreichen Probleme unserer Zeit und eine friedliche, fortschrittliche Entwicklung der großen und kleinen Nationen und der Menschheit insgesamt können nur durch die Bündelung des Potenzials der gutgläubigen Bemühungen der gesamten internationalen Gemeinschaft auf der Grundlage des Gleichgewichts von Macht und Interessen erreicht werden.

13. Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und ihre Satelliten, die das Erstarken Russlands als eines der führenden Entwicklungszentren der modernen Welt und seine unabhängige Außenpolitik als Bedrohung für die westliche Hegemonie betrachten, haben die Maßnahmen, die die Russische Föderation zum Schutz ihrer lebenswichtigen Interessen gegenüber der Ukraine ergriffen hat, als Vorwand benutzt, um die seit langem betriebene antirussische Politik zu verschärfen, und haben eine neue Art von hybridem Krieg entfesselt. Sie zielt darauf ab, Russland auf jede erdenkliche Weise zu schwächen, einschließlich der Untergrabung seiner konstruktiven zivilisatorischen Rolle, seiner Macht, seiner wirtschaftlichen und technologischen Fähigkeiten, der Einschränkung seiner Souveränität in der Außen- und Innenpolitik und der Verletzung seiner territorialen Integrität. Diese westliche Politik ist inzwischen umfassend und auf der Ebene der Doktrin verankert. Dies war nicht die Entscheidung der Russischen Föderation. Russland betrachtet sich nicht als Feind des Westens, isoliert sich nicht vom Westen und hegt ihm gegenüber keine feindlichen Absichten; Russland hofft, daß die Staaten der westlichen Gemeinschaft in Zukunft erkennen werden, daß ihre Konfrontationspolitik und ihre hegemonialen Ambitionen aussichtslos sind, daß sie den komplexen Realitäten einer multipolaren Welt Rechnung tragen und zu einer pragmatischen Zusammenarbeit mit Russland zurückkehren werden, die von den Grundsätzen der souveränen Gleichheit und der Achtung der gegenseitigen Interessen geleitet wird. Die Russische Föderation ist zu einem Dialog und einer Zusammenarbeit auf einer solchen Grundlage bereit.

14. Als Antwort auf die unfreundlichen Aktionen des Westens beabsichtigt Russland, sein Recht auf Existenz und freie Entwicklung mit allen verfügbaren Mitteln zu verteidigen. Die Russische Föderation wird ihre schöpferische Energie auf diejenigen geographischen Vektoren ihrer Außenpolitik konzentrieren, die eindeutige Aussichten auf die Ausweitung der für beide Seiten vorteilhaften internationalen Zusammenarbeit haben. Die Mehrheit der Menschheit ist an konstruktiven Beziehungen zu Russland und an einer Stärkung der Position Russlands auf der internationalen Bühne als einflussreiche Weltmacht interessiert, die einen entscheidenden Beitrag zur Aufrechterhaltung der globalen Sicherheit und zur Gewährleistung einer friedlichen Entwicklung der Staaten leistet. Dies eröffnet der Russischen Föderation ein breites Spektrum von Möglichkeiten für eine erfolgreiche Tätigkeit auf der internationalen Bühne.

III. Nationale Interessen der Russischen Föderation im Bereich der Außenpolitik, strategische Ziele und Hauptaufgaben der Außenpolitik der Russischen Föderation

15. In Anbetracht der langfristigen Entwicklungstendenzen in der Welt sind die nationalen Interessen der Russischen Föderation im Bereich der Außenpolitik wie folgt:

1) Schutz der Verfassungsordnung, der Souveränität, der Unabhängigkeit, der staatlichen und territorialen Integrität der Russischen Föderation vor jeglichem zerstörerischen Einfluss von außen; 2) Aufrechterhaltung der strategischen Stabilität, Stärkung des internationalen Friedens und der Sicherheit; 3) die Stärkung der rechtlichen Grundlagen der internationalen Beziehungen; 4) Schutz der Rechte, Freiheiten und legitimen Interessen der russischen Bürger und Schutz russischer Einrichtungen vor illegalen Eingriffen von außen; 5) Entwicklung eines sicheren Informationsraums, Schutz der russischen Gesellschaft vor destruktiven informationellen und psychologischen Einflüssen; 6) Erhaltung der russischen Nation, Aufbau von Humankapital und Verbesserung der Lebensqualität und des Wohlergehens der Bürger; 7) Förderung der nachhaltigen Entwicklung der russischen Wirtschaft auf einer neuen technologischen Grundlage; 8) Förderung traditioneller russischer moralischer und geistiger Werte, Bewahrung des kulturellen und historischen Erbes des multiethnischen Volkes der Russischen Föderation; 9) Gewährleistung des Umweltschutzes, der Erhaltung der natürlichen Ressourcen und des Umweltmanagements sowie Anpassung an den Klimawandel.

16. Ausgehend von ihren nationalen Interessen und strategischen nationalen Prioritäten konzentriert die Russische Föderation ihre außenpolitischen Aktivitäten auf die Verwirklichung der folgenden Ziele:

1) Gewährleistung der Sicherheit der Russischen Föderation, ihrer Souveränität in allen Bereichen und ihrer territorialen Integrität; 2) Schaffung eines günstigen äußeren Umfelds für die nachhaltige Entwicklung Russlands; 3) Festigung der Position Russlands als eines der verantwortungsvollen, mächtigen und unabhängigen Zentren der modernen Welt.

17. Die strategischen außenpolitischen Ziele der Russischen Föderation werden durch die Erfüllung der folgenden Hauptaufgaben erreicht:

1) Gestaltung einer gerechten und nachhaltigen Weltordnung; 2) Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, der strategischen Stabilität, der friedlichen Koexistenz und der fortschreitenden Entwicklung von Staaten und Völkern; 3) Unterstützung bei der Entwicklung wirksamer umfassender Antworten der internationalen Gemeinschaft auf gemeinsame Herausforderungen und Bedrohungen, einschließlich regionaler Konflikte und Krisen; 4) eine für beide Seiten vorteilhafte und gleichberechtigte Zusammenarbeit mit allen ausländischen Staaten und ihren Vereinigungen zu fördern, die eine konstruktive Haltung einnehmen, und die russischen Interessen durch Mechanismen der multilateralen Diplomatie durchzusetzen; 5) antirussischen Aktivitäten ausländischer Staaten und ihrer Vereinigungen entgegenzuwirken und Bedingungen zu schaffen, die die Beendigung solcher Aktivitäten begünstigen; 6) gutnachbarschaftliche Beziehungen zu angrenzenden Staaten aufzubauen und zur Verhinderung und Beseitigung von Spannungen und Konflikten auf deren Territorium beizutragen; 7) Unterstützung der russischen Verbündeten und Partner bei der Förderung gemeinsamer Interessen, der Gewährleistung ihrer Sicherheit und der nachhaltigen Entwicklung, unabhängig davon, ob die Verbündeten und Partner internationale Anerkennung oder die Mitgliedschaft in internationalen Organisationen erhalten oder nicht; 8) Erschließung und Stärkung der Kapazitäten multilateraler regionaler Zusammenschlüsse und Integrationsstrukturen unter Beteiligung Russlands; 9) die Position Russlands in der Weltwirtschaft zu festigen, die nationalen Entwicklungsziele für die Russische Föderation zu erreichen, die wirtschaftliche Sicherheit zu gewährleisten und sein wirtschaftliches Potenzial auszuschöpfen;

10) Gewährleistung der Interessen Russlands in den Weltmeeren, im Weltraum und im Luftraum;

11) Gewährleistung einer objektiven Wahrnehmung Russlands im Ausland und Festigung seiner Position im internationalen Informationsraum;

12) Stärkung der Rolle Russlands im globalen humanitären Raum, Festigung der Stellung der russischen Sprache in der Welt und Beitrag zur Bewahrung der historischen Wahrheit und der Erinnerung an Russlands Rolle in der Weltgeschichte im Ausland;

13) die Rechte, Freiheiten und legitimen Interessen der russischen Bürger und Körperschaften im Ausland umfassend und wirksam zu schützen;

14) die Beziehungen zu den im Ausland lebenden Landsleuten zu entwickeln und sie bei der Ausübung ihrer Rechte, der Gewährleistung des Schutzes ihrer Interessen und der Bewahrung der gesamtrussischen kulturellen Identität umfassend zu unterstützen.

IV. Außenpolitische Prioritäten der Russischen Föderation

Schaffung einer gerechten und nachhaltigen Weltordnung

18. Russland strebt ein System internationaler Beziehungen an, das zuverlässige Sicherheit, die Wahrung seiner kulturellen und zivilisatorischen Identität und gleiche Entwicklungschancen für alle Staaten unabhängig von ihrer geographischen Lage, der Größe ihres Territoriums, ihrer demographischen, ressourcenmäßigen und militärischen Kapazität sowie ihrer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Struktur gewährleistet. Um diese Kriterien zu erfüllen, sollte das System der internationalen Beziehungen multipolar sein und auf den folgenden Prinzipien beruhen:

1) souveräne Gleichheit der Staaten, Achtung ihres Rechts, Entwicklungsmodelle zu wählen, und ihrer sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ordnung; 2) Ablehnung von Hegemonie in internationalen Angelegenheiten; 3) Zusammenarbeit auf der Grundlage eines Interessenausgleichs und gegenseitigen Nutzens 4) Nichteinmischung in innere Angelegenheiten; 5) Anwendung des Völkerrechts bei der Regelung der internationalen Beziehungen, wobei alle Staaten die Politik der doppelten Standards aufgeben müssen; 6) Unteilbarkeit der Sicherheit in globalen und regionalen Aspekten; 7) Vielfalt der Kulturen, Zivilisationen und Modelle sozialer Organisation, Verzicht aller Staaten darauf, anderen Ländern ihre Entwicklungsmodelle, Ideologien und Werte aufzuzwingen, und Vertrauen auf eine spirituelle und moralische Leitlinie, die allen traditionellen Weltreligionen und säkularen ethischen Systemen gemeinsam ist; 8) verantwortungsvolle Führung seitens der führenden Nationen mit dem Ziel, stabile und günstige Entwicklungsbedingungen sowohl für sie selbst als auch für alle anderen Länder und Völker zu gewährleisten 9) die vorrangige Rolle souveräner Staaten bei der Entscheidungsfindung im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit.

19. Um einen Beitrag zur Anpassung der Weltordnung an die Realitäten einer multipolaren Welt zu leisten, beabsichtigt die Russische Föderation, folgenden Punkten Priorität einzuräumen:

1) die Überreste der Vorherrschaft der USA und anderer unfreundlicher Staaten in globalen Angelegenheiten zu beseitigen und Bedingungen zu schaffen, die es jedem Staat ermöglichen, auf neokoloniale oder hegemoniale Ambitionen zu verzichten; 2) Verbesserung der internationalen Mechanismen zur Gewährleistung von Sicherheit und Entwicklung auf globaler und regionaler Ebene; 3) Wiederherstellung der Rolle der Vereinten Nationen als zentraler Koordinierungsmechanismus für die Abstimmung der Interessen der UN-Mitgliedstaaten und ihrer Maßnahmen zur Verfolgung der Ziele der UN-Charta; 4) Stärkung der Kapazitäten und der internationalen Rolle des zwischenstaatlichen Zusammenschlusses der BRICS, der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU), der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), der RIC (Russland, Indien, China) und anderer zwischenstaatlicher Zusammenschlüsse und internationaler Organisationen sowie von Mechanismen mit starker russischer Beteiligung; 5) Unterstützung der regionalen und subregionalen Integration im Rahmen befreundeter multilateraler Institutionen, Dialogplattformen und regionaler Vereinigungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika, Afrika und im Nahen Osten; 6) die Nachhaltigkeit und schrittweise Entwicklung des internationalen Rechtssystems zu fördern 7) Sicherstellung eines gleichberechtigten Zugangs aller Staaten zu den Vorteilen der Weltwirtschaft und der Arbeitsteilung auf internationaler Ebene sowie zu modernen Technologien im Interesse einer gerechten und gleichmäßigen Entwicklung (einschließlich der Bewältigung der globalen Energie- und Ernährungssicherheit); 8) die Zusammenarbeit mit Russlands Verbündeten und Partnern in allen Bereichen zu intensivieren und die Versuche unfreundlicher Staaten, diese Zusammenarbeit zu behindern, zu unterbinden; 9) die internationalen Bemühungen zu konsolidieren, um die Achtung und den Schutz universeller und traditioneller geistiger und moralischer Werte (einschließlich der allen Weltreligionen gemeinsamen ethischen Normen) zu gewährleisten, und den Versuchen entgegenzuwirken, pseudohumanistische oder andere neoliberale ideologische Ansichten durchzusetzen, die zum Verlust traditioneller geistiger und moralischer Werte und Integrität durch die Menschheit führen; 10) einen konstruktiven Dialog, Partnerschaften und die gegenseitige Befruchtung verschiedener Kulturen, Religionen und Zivilisationen zu fördern.

Rechtsstaatlichkeit in den internationalen Beziehungen

20. Die Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit in den internationalen Beziehungen ist eine der Grundlagen für eine gerechte und nachhaltige Weltordnung, für die Aufrechterhaltung der globalen Stabilität, für eine friedliche und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den Staaten und ihren Verbänden sowie ein Faktor für den Abbau internationaler Spannungen und für eine bessere Berechenbarkeit der weltweiten Entwicklung.

21. Russland setzt sich konsequent für die Stärkung der rechtlichen Grundlagen der internationalen Beziehungen ein und kommt seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen gewissenhaft nach. Gleichzeitig dürfen Beschlüsse zwischenstaatlicher Organe, die auf der Grundlage von Bestimmungen internationaler Verträge der Russländischen Föderation gefaßt wurden und mit der Verfassung kollidieren, in der Russischen Föderation nicht ausgeführt werden.

22. Der Mechanismus zur Gestaltung universeller internationaler Rechtsnormen sollte auf dem freien Willen souveräner Staaten beruhen, und die UNO sollte der wichtigste Ort für die fortschreitende Entwicklung und Kodifizierung des Völkerrechts bleiben. Die weitere Förderung des Konzepts einer regelbasierten Weltordnung birgt die Gefahr der Zerstörung des internationalen Rechtssystems und anderer gefährlicher Folgen für die Menschheit.

23. Im Interesse der Erhöhung der Nachhaltigkeit des internationalen Rechtssystems, der Verhinderung seiner Zersplitterung oder seines Zerfalls und der Vermeidung einer willkürlichen Anwendung der allgemein anerkannten Normen des Völkerrechts beabsichtigt die Russische Föderation, den folgenden Punkten Priorität einzuräumen

1) den Versuchen entgegenzuwirken, die in der Charta der Vereinten Nationen und der Erklärung über die Grundsätze des Völkerrechts betreffend die freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen vom 24. Oktober 1970 verankerten Grundsätze des Völkerrechts zu ersetzen, zu revidieren oder willkürlich auszulegen; 2) das Völkerrecht – auch angesichts der Realitäten einer multipolaren Welt – schrittweise weiterzuentwickeln und zu kodifizieren, und zwar in erster Linie im Rahmen der unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen unternommenen Anstrengungen, sowie die Beteiligung einer größtmöglichen Zahl von Staaten an den internationalen Verträgen der Vereinten Nationen und deren universelle Auslegung und Anwendung sicherzustellen; 3) die Bemühungen der Staaten zu konsolidieren, die für die Wiederherstellung der allgemeinen Achtung des Völkerrechts und die Stärkung seiner Rolle als Grundlage der internationalen Beziehungen eintreten; 4) die Praxis illegaler einseitiger Zwangsmaßnahmen, die gegen die UN-Charta verstoßen, aus den internationalen Beziehungen auszuschließen; 5) Verbesserung des Mechanismus für die Anwendung internationaler Sanktionen auf der Grundlage der ausschließlichen Zuständigkeit des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen für die Verhängung solcher Maßnahmen und der Notwendigkeit, ihre Wirksamkeit für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu gewährleisten und eine Verschlechterung der humanitären Lage zu verhindern; 6) Intensivierung des Prozesses der internationalen und rechtlichen Festlegung der Staatsgrenze der Russischen Föderation und ihrer Seegrenzen, innerhalb derer sie ihre souveränen Rechte und Hoheitsbefugnisse ausübt, ausgehend von der Notwendigkeit, ihre nationalen Interessen bedingungslos zu unterstützen, und der Bedeutung der Stärkung gutnachbarlicher Beziehungen, des Vertrauens und der Zusammenarbeit mit den angrenzenden Staaten.

Stärkung des internationalen Friedens und der Sicherheit

24. Die Russische Föderation geht von der Unteilbarkeit der internationalen Sicherheit (in globaler und regionaler Hinsicht) aus und ist bestrebt, sie auf der Grundlage des Prinzips der Gegenseitigkeit für alle Staaten gleichermaßen zu gewährleisten. Auf dieser Grundlage ist Russland offen für gemeinsame Aktionen mit allen interessierten Staaten und zwischenstaatlichen Verbänden zur Gestaltung einer erneuerten, stabileren internationalen Sicherheitsarchitektur. Um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit zu erhalten und zu stärken, beabsichtigt die Russische Föderation, vorrangig folgende Maßnahmen zu ergreifen:

1) Einsatz friedlicher Mittel, in erster Linie Diplomatie, Verhandlungen, Konsultationen, Vermittlung und gute Dienste, um internationale Streitigkeiten und Konflikte zu lösen und sie auf der Grundlage gegenseitiger Achtung, Kompromisse und eines Ausgleichs der legitimen Interessen beizulegen; 2) eine breit angelegte Zusammenarbeit aufzubauen, um die Versuche einzelner Staaten und zwischenstaatlicher Zusammenschlüsse zu neutralisieren, eine globale Vorherrschaft im militärischen Bereich anzustreben, ihre Macht über ihren Zuständigkeitsbereich hinaus auszudehnen, die Hauptzuständigkeit für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu übernehmen, Trennlinien zu ziehen und die Sicherheit einiger Staaten zum Nachteil der legitimen Interessen anderer Länder zu gewährleisten. Solche Versuche sind mit dem Geist, den Zielen und den Grundsätzen der UN-Charta unvereinbar und stellen eine Gefahr für regionale Konflikte und einen Weltkrieg für die jetzige und künftige Generationen dar; 3) Ausbau der politischen und diplomatischen Bemühungen, die darauf abzielen, die Anwendung militärischer Gewalt unter Verletzung der UN-Charta zu verhindern, insbesondere Versuche, die Vorrechte des UN-Sicherheitsrats zu umgehen und die Bedingungen für die Anwendung des unveräußerlichen Rechts auf Selbstverteidigung, das in Artikel 51 der UN-Charta garantiert ist, zu verletzen; 4) Ergreifung politischer und diplomatischer Maßnahmen gegen die Einmischung in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten, die in erster Linie darauf abzielen, die innenpolitische Situation zu erschweren, verfassungswidrige Regimewechsel herbeizuführen oder die territoriale Integrität von Staaten zu verletzen; 5) Gewährleistung der strategischen Stabilität, Beseitigung der Voraussetzungen für die Entfesselung eines globalen Krieges, der Risiken des Einsatzes von Kernwaffen und weiteren Arten von Massenvernichtungswaffen, Gestaltung einer erneuerten internationalen Sicherheitsarchitektur, Verhütung und Beilegung internationaler und interner bewaffneter Konflikte, Bewältigung transnationaler Herausforderungen und Bedrohungen in bestimmten Bereichen der internationalen Sicherheit.

25. Die Russische Föderation geht davon aus, dass ihre Streitkräfte im Einklang mit den allgemein anerkannten Grundsätzen und Normen des Völkerrechts, den internationalen Verträgen der Russischen Föderation und der Gesetzgebung der Russischen Föderation eingesetzt werden können. Rußland betrachtet Artikel 51 der UN-Charta als angemessene und nicht zu revidierende Rechtsgrundlage für den Einsatz von Gewalt zur Selbstverteidigung. Der Einsatz der Streitkräfte der Russischen Föderation kann insbesondere den Aufgaben der Abwehr und Verhinderung eines bewaffneten Angriffs auf Russland und (oder) seine Verbündeten, der Lösung von Krisen, der Aufrechterhaltung (Wiederherstellung) des Friedens im Auftrag des VN-Sicherheitsrats oder anderer Strukturen der kollektiven Sicherheit unter Beteiligung Russlands in ihrem Zuständigkeitsbereich, dem Schutz ihrer Bürger im Ausland und der Bekämpfung des internationalen Terrorismus und der Piraterie dienen.

26. Im Falle feindseliger Handlungen ausländischer Staaten oder ihrer Zusammenschlüsse, die die Souveränität und territoriale Integrität der Russischen Föderation bedrohen, einschließlich solcher, die restriktive Maßnahmen (Sanktionen) politischer oder wirtschaftlicher Art oder die Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien beinhalten, hält es die Russische Föderation für rechtmäßig, die erforderlichen symmetrischen und asymmetrischen Maßnahmen zu ergreifen, um solche feindseligen Handlungen zu unterbinden und zu verhindern, daß sie sich in Zukunft wiederholen.

27. Um die strategische Stabilität zu gewährleisten, die Voraussetzungen für die Entfesselung eines globalen Krieges und die Risiken des Einsatzes von Kernwaffen und anderen Arten von Massenvernichtungswaffen zu beseitigen und eine erneuerte internationale Sicherheitsarchitektur zu gestalten, beabsichtigt die Russische Föderation, vorrangig folgende Maßnahmen zu ergreifen:

1) strategische Abschreckung, um eine Verschärfung der zwischenstaatlichen Beziehungen auf ein Niveau zu verhindern, das militärische Konflikte provozieren könnte, einschließlich des Einsatzes von Kernwaffen und anderen Arten von Massenvernichtungswaffen; 2) Stärkung und Weiterentwicklung des Systems internationaler Verträge in den Bereichen strategische Stabilität, Rüstungskontrolle, Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, ihrer Trägermittel und der damit zusammenhängenden Güter und Technologien (auch in Anbetracht des Risikos, dass die Bestandteile solcher Waffen in die Hände nichtstaatlicher Akteure fallen); 3) Stärkung und Weiterentwicklung der internationalen politischen Grundlagen (Vereinbarungen) für die Aufrechterhaltung der strategischen Stabilität, der Rüstungskontrollregime und der Nichtverbreitung aller Arten von Massenvernichtungswaffen und ihrer Trägersysteme unter zwingender umfassender und kohärenter Berücksichtigung aller Waffentypen und Faktoren, die die strategische Stabilität beeinflussen; 4) Verhinderung eines Rüstungswettlaufs und Verhinderung seiner Übertragung auf neue Umgebungen, Schaffung der Voraussetzungen für eine weitere schrittweise Reduzierung des Nuklearpotenzials unter Berücksichtigung aller Faktoren, die die strategische Stabilität beeinflussen; 5) Erhöhung der Vorhersehbarkeit in den internationalen Beziehungen, Durchführung und erforderlichenfalls Verbesserung vertrauensbildender Maßnahmen im militärischen und internationalen Bereich sowie Verhinderung unbeabsichtigter bewaffneter Zwischenfälle; 6) Umsetzung von Sicherheitsgarantien gegenüber Staaten, die regionalen Verträgen über kernwaffenfreie Zonen beigetreten sind; 7) Kontrolle konventioneller Waffen, Bekämpfung des illegalen Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen; 8) Stärkung der nuklearen Sicherheit auf globaler Ebene und Verhinderung nuklearterroristischer Handlungen; 9) Entwicklung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung der Atomenergie, um den Bedarf aller interessierten Staaten an Brennstoff und Energie zu decken, wobei das Recht jedes Staates zu berücksichtigen ist, seine nationale Politik in diesem Bereich unabhängig zu bestimmen; 10) Stärkung der Rolle der multilateralen Ausfuhrkontrollmechanismen in den Bereichen der Gewährleistung der internationalen Sicherheit und der Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen und ihren Trägermitteln; Ablehnung der Umwandlung dieser Mechanismen in ein Instrument einseitiger Beschränkungen, die die Durchführung einer legitimen internationalen Zusammenarbeit behindern.

28. Zur Stärkung der regionalen Sicherheit, zur Verhinderung lokaler und regionaler Kriege und zur Beilegung interner bewaffneter Konflikte (in erster Linie auf dem Territorium von Nachbarstaaten) beabsichtigt die Russische Föderation, vorrangig folgende Maßnahmen zu ergreifen

1) politische und diplomatische Maßnahmen zu ergreifen, um neu auftretende Bedrohungen zu verhindern oder das Ausmaß der Bedrohung der Sicherheit Russlands durch benachbarte Gebiete und Staaten zu verringern; 2) Unterstützung von Verbündeten und Partnern bei der Gewährleistung von Verteidigung und Sicherheit, Unterbindung von Versuchen der Einmischung von außen in ihre inneren Angelegenheiten; 3) Entwicklung der militärischen, militärpolitischen und militärtechnischen Zusammenarbeit mit Verbündeten und Partnern; 4) Unterstützung bei der Schaffung und Verbesserung von Mechanismen zur Gewährleistung der regionalen Sicherheit und zur Beilegung von Krisen in Regionen, die für die Interessen Russlands wichtig sind; 5) die verstärkte Rolle Russlands bei friedenserhaltenden Maßnahmen (auch im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, regionalen internationalen Organisationen und Konfliktparteien), die Stärkung des friedenserhaltenden und krisenbekämpfenden Potentials der Vereinten Nationen und der OVKS.

29. Um die Zunahme biologischer Bedrohungen zu verhindern und die biologische Sicherheit zu gewährleisten, beabsichtigt die Russische Föderation, folgenden Maßnahmen Priorität einzuräumen:

1) Untersuchung von Fällen mutmaßlicher Entwicklung, Stationierung und Verwendung von biologischen Waffen und Toxinwaffen, vor allem auf dem Territorium von Nachbarstaaten; 2) Verhinderung von Terroranschlägen und (oder) Sabotageakten, die unter Verwendung gefährlicher Krankheitserreger begangen werden, und Milderung der Folgen solcher Anschläge und (oder) Sabotageakte; 3) Verstärkung der Zusammenarbeit mit Verbündeten und Partnern auf dem Gebiet der biologischen Sicherheit, in erster Linie mit den OVKS- und GUS-Mitgliedstaaten.

30. Um die internationale Informationssicherheit zu gewährleisten, den gegen sie gerichteten Bedrohungen entgegenzuwirken und die russische Souveränität im globalen Cyberspace zu stärken, beabsichtigt die Russische Föderation, folgenden Punkten Vorrang einzuräumen:

1) Stärkung und Verbesserung des internationalen Rechtssystems zur Verhütung und Beilegung zwischenstaatlicher Konflikte und zur Regelung der Aktivitäten im globalen Cyberspace; 2) Gestaltung und Verbesserung eines internationalen Rechtsrahmens für die Bekämpfung der kriminellen Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien; 3) Gewährleistung des sicheren und stabilen Betriebs und der Entwicklung des Internets auf der Grundlage einer gleichberechtigten Beteiligung der Staaten an der Verwaltung dieses Netzes und des Ausschlusses einer ausländischen Kontrolle über seine nationalen Segmente; 4) Annahme politischer, diplomatischer und anderer Maßnahmen, die darauf abzielen, der Politik unfreundlicher Staaten entgegenzuwirken, die darauf abzielen, den globalen Cyberspace zu bewaffnen, Informations- und Kommunikationstechnologien zu nutzen, um sich zu militärischen Zwecken in die inneren Angelegenheiten von Staaten einzumischen, sowie den Zugang anderer Staaten zu fortgeschrittenen Informations- und Kommunikationstechnologien zu beschränken und ihre technologische Abhängigkeit zu erhöhen.

31. Um den internationalen Terrorismus auszurotten und den Staat und die russischen Bürger vor terroristischen Handlungen zu schützen, beabsichtigt die Russische Föderation, folgenden Maßnahmen Vorrang einzuräumen:

1) Steigerung der Effizienz und Koordinierung der multilateralen Zusammenarbeit im Bereich der Terrorismusbekämpfung, auch im Rahmen der Vereinten Nationen; 2) Stärkung der entscheidenden Rolle der Staaten und ihrer zuständigen Behörden bei der Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus; 3) Verabschiedung politischer, diplomatischer und anderer Maßnahmen, die darauf abzielen, dem Einsatz terroristischer und extremistischer (einschließlich neonazistischer) Organisationen als außen- und innenpolitisches Instrument durch Staaten entgegenzuwirken; 4) Bekämpfung der Verbreitung terroristischer und extremistischer Ideologie (einschließlich Neonazismus und radikaler Nationalismus), insbesondere über das Internet; 5) Identifizierung von Personen und Organisationen, die in terroristische Aktivitäten verwickelt sind, und Unterbindung von Kanälen zur Finanzierung des Terrorismus; 6) Identifizierung und Beseitigung von Lücken in den internationalen Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit im Bereich der Terrorismusbekämpfung, insbesondere unter Berücksichtigung der Risiken von Terroranschlägen mit chemisch-biologischen Stoffen; 7) Verstärkung der vielseitigen Zusammenarbeit mit Verbündeten und Partnern im Bereich der Terrorismusbekämpfung, indem ihnen praktische Unterstützung bei Antiterrormaßnahmen, auch zum Schutz der Christen im Nahen Osten, gewährt wird.

32. Zur Bekämpfung des illegalen Handels mit und des Konsums von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen, die eine ernste Bedrohung für die internationale und nationale Sicherheit, die Gesundheit der Bürger und die moralischen und geistigen Grundlagen der Russischen Föderation darstellen, beabsichtigt die Russische Föderation, folgenden Maßnahmen Priorität einzuräumen

1) die internationale Zusammenarbeit zu verstärken, um eine Schwächung oder Revision des derzeitigen globalen Drogenkontrollregimes (einschließlich seiner Legalisierung für nichtmedizinische Zwecke) zu vermeiden und anderen Initiativen entgegenzuwirken, die zu einer Zunahme des illegalen Drogenhandels und -konsums führen könnten; 2) praktische Unterstützung der Verbündeten und Partner bei der Durchführung von Antidrogenmaßnahmen.

33. Zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und der Korruption, die eine wachsende Bedrohung für die Sicherheit und die nachhaltige Entwicklung Rußlands, seiner Verbündeten und Partner darstellen, beabsichtigt die Russische Föderation, der Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit Vorrang einzuräumen, mit dem Ziel, die sicheren Zufluchtsorte für Kriminelle zu beseitigen und die multilateralen Mechanismen zu stärken, die den nationalen Interessen Rußlands entsprechen.

34. Die Russische Föderation beabsichtigt, zur Verringerung der Risiken, die sich aus den außerhalb des Territoriums der Russischen Föderation auftretenden Naturkatastrophen und vom Menschen verursachten Katastrophen ergeben, und zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Auslands gegenüber diesen Katastrophen vorrangig folgende Maßnahmen zu ergreifen:

1) Stärkung des organisatorischen und rechtlichen Rahmens und Verbesserung der Mechanismen für die bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit im Bereich des Schutzes der Bevölkerung vor Naturkatastrophen und vom Menschen verursachten Katastrophen, Aufbau von Kapazitäten für die Frühwarnung und Vorhersage solcher Katastrophen und die Bewältigung ihrer Folgen; 2) die praktische Unterstützung für andere Staaten im Bereich des Schutzes vor natürlichen und vom Menschen verursachten Notlagen, einschließlich der Nutzung einzigartiger russischer Technologien und Erfahrungen in der Katastrophenhilfe.

35. Zur Bekämpfung der illegalen Migration und zur Verbesserung der internationalen Migrationsregelung beabsichtigt die Russische Föderation, der Verstärkung der Interaktion in diesem Bereich mit den GUS-Mitgliedstaaten, die eine konstruktive Politik gegenüber der Russischen Föderation verfolgen, Priorität einzuräumen.

Sicherstellung der Interessen der Russischen Föderation in Weltmeer, Weltraum und Luftraum

36. Die Russische Föderation beabsichtigt, zum Zwecke der Erforschung, Erkundung und Nutzung des Weltozeans im Hinblick auf die Gewährleistung der Sicherheit und Entwicklung Rußlands und zur Bekämpfung einseitiger restriktiver Maßnahmen von seiten unfreundlicher Staaten und ihrer Zusammenschlüsse gegenüber den maritimen Aktivitäten Rußlands vorrangig folgendes zu tun:

1) Gewährleistung eines freien, sicheren und umfassenden Zugangs Russlands zu den lebenswichtigen, wesentlichen und anderen Umwelten, Verkehrsverbindungen und Ressourcen des Weltozeans 2) die verantwortungsvolle und effiziente Erkundung der biologischen, mineralischen, energetischen und sonstigen Ressourcen des Weltozeans, die Entwicklung von Meeresleitungssystemen, die Durchführung wissenschaftlicher Forschungen sowie der Schutz und die Erhaltung der Meeresumwelt; 3) Festigung der Außengrenzen des Festlandsockels der Russischen Föderation in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und Schutz ihrer souveränen Rechte auf dem Festlandsockel.

37. Zum Zwecke der friedlichen Erforschung und Nutzung des Weltraums, der Festigung ihrer Führungsposition auf den Märkten für Weltraumgüter, -arbeiten und -dienstleistungen sowie der Stärkung ihres Status als eine der führenden Weltraummächte beabsichtigt die Russische Föderation, folgenden Maßnahmen Vorrang einzuräumen:

1) Förderung der internationalen Zusammenarbeit zur Verhinderung eines Rüstungswettlaufs im Weltraum, in erster Linie durch die Ausarbeitung und den Abschluß eines entsprechenden internationalen Vertrags und, als Zwischenschritt, durch die Verpflichtung aller Vertragsstaaten, nicht als erste Waffen im Weltraum zu stationieren; 2) geographische Diversifizierung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich des Weltraums.

38. Um die Nutzung des internationalen Luftraums im Interesse der Sicherheit und Entwicklung Russlands zu ermöglichen und den einseitigen restriktiven Maßnahmen seitens unfreundlicher Länder und ihrer Zusammenschlüsse gegenüber russischen Flugzeugen entgegenzuwirken, beabsichtigt die Russische Föderation, folgenden Punkten Vorrang einzuräumen:

1) Gewährleistung eines sicheren Zugangs Russlands zum internationalen (offenen) Luftraum unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Flugfreiheit; 2) die geographische Diversifizierung der internationalen Flugrouten für russische Flugzeuge und die Entwicklung der Zusammenarbeit im Bereich des Luftverkehrs, des Schutzes und der Nutzung des Luftraums mit den Staaten, die eine konstruktive Politik gegenüber Russland verfolgen.

Internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit und Unterstützung der internationalen Entwicklung

39. Zur Gewährleistung der wirtschaftlichen Sicherheit, der wirtschaftlichen Souveränität, des nachhaltigen Wirtschaftswachstums, der strukturellen und technologischen Erneuerung, der Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft, der Wahrung der führenden Stellung Russlands in der Weltwirtschaft, der Verringerung der Risiken und der Nutzung der Chancen, die sich aus den tiefgreifenden Veränderungen in der Weltwirtschaft und in den internationalen Beziehungen sowie aus den unfreundlichen Handlungen anderer Staaten und ihrer Zusammenschlüsse ergeben, beabsichtigt die Russische Föderation, vorrangig folgende Ziele zu verfolgen:

1) die Anpassung des Welthandels und des Währungs- und Finanzsystems unter Berücksichtigung der Realitäten der multipolaren Welt und der Folgen der Krise der wirtschaftlichen Globalisierung, vor allem mit dem Ziel, die Möglichkeiten der unfreundlichen Staaten, ihre monopolistische oder dominante Stellung in bestimmten Bereichen der Weltwirtschaft übermäßig auszunutzen, einzuschränken und die Beteiligung der Entwicklungsländer an der globalen Wirtschaftsführung zu verstärken; 2) Verringerung der Abhängigkeit der russischen Wirtschaft von den unfreundlichen Handlungen anderer Staaten, vor allem durch die Entwicklung einer entpolitisierten, sicheren und von den unfreundlichen Staaten unabhängigen internationalen Zahlungsinfrastruktur und die Ausweitung der Verwendung nationaler Währungen im Zahlungsverkehr mit den Verbündeten und Partnern; 3) Verstärkung der russischen Präsenz auf den Weltmärkten, Steigerung des Exports von Nicht-Ressourcen und Nicht-Energie; geographische Diversifizierung der Wirtschaftsbeziehungen, um sie auf die Staaten umzulenken, die eine konstruktive und neutrale Politik gegenüber der Russischen Föderation verfolgen, während sie für eine pragmatische Zusammenarbeit mit den Geschäftskreisen der unfreundlichen Staaten offen bleiben; 4) Verbesserung der Bedingungen für den Zugang Russlands zu den Weltmärkten; Schutz der russischen Organisationen, Investitionen, Waren und Dienstleistungen außerhalb des Landes vor Diskriminierung, unlauterem Wettbewerb und Versuchen anderer Staaten, die für den russischen Export so wichtigen Weltmärkte einseitig zu regulieren; 5) Schutz der russischen Wirtschaft und der internationalen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen vor unfreundlichen Handlungen anderer Staaten durch die Anwendung besonderer wirtschaftlicher Maßnahmen als Reaktion auf solche Handlungen; 6) Erleichterung der Anziehung ausländischer Investitionen, fortschrittlicher Kenntnisse und Technologien sowie hochqualifizierter Fachkräfte nach Russland; 7) Förderung der Prozesse regionaler und interregionaler wirtschaftlicher Integration, die den Interessen Russlands dienen, vor allem innerhalb des Unionsstaates, der EAEU, der GUS, der SOZ, der BRICS sowie im Hinblick auf die Gestaltung der Groß-Eurasischen Partnerschaft; 8) Nutzung der einzigartigen geographischen Lage und der Transitkapazitäten Russlands, um die nationale Wirtschaft voranzubringen und die Verkehrs- und Infrastrukturkonnektivität in Eurasien zu stärken.

40. Die Russische Föderation beabsichtigt, das System der internationalen Beziehungen krisenfester zu machen, die soziale und wirtschaftliche sowie die humanitäre Lage in der Welt zu verbessern, die Folgen militärischer Konflikte zu mildern, die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung umzusetzen und eine positive Einstellung gegenüber Russland in der Welt zu fördern, die Russische Föderation beabsichtigt, die internationale Entwicklung zu fördern und dabei der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Republik Abchasien, der Republik Südossetien, der Mitgliedsstaaten der EAEU, der GUS-Mitgliedsstaaten, die gutnachbarschaftliche Beziehungen zu Russland unterstützen, sowie der Entwicklungsländer, die eine konstruktive Politik gegenüber der Russischen Föderation verfolgen, Priorität einzuräumen.

Umweltschutz und globale Gesundheit

41. Die Russische Föderation beabsichtigt, zur Erhaltung der günstigen Umwelt, zur Verbesserung ihrer Qualität und zur intelligenten Anpassung Rußlands an die Klimaveränderungen im Interesse der heutigen und der künftigen Generationen vorrangig folgende Maßnahmen zu ergreifen

1) Förderung der wissenschaftlich fundierten, nicht politisierten internationalen Bemühungen zur Begrenzung der negativen Auswirkungen auf die Umwelt (einschließlich der Verringerung der Treibhausgasemissionen), Erhaltung und Verbesserung der Aufnahmefähigkeit der Ökosysteme; 2) Ausweitung der Zusammenarbeit mit den Verbündeten und Partnern, um der Politisierung der internationalen natur- und klimabezogenen Aktivitäten entgegenzuwirken, vor allem deren Umsetzung mit dem Ziel des unlauteren Wettbewerbs, der Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten und der Einschränkung der Souveränität der Staaten in Bezug auf ihre natürlichen Ressourcen; 3) Beibehaltung des Rechts eines jeden Staates, die am besten geeigneten Mechanismen und Methoden des Umweltschutzes und der Anpassung an den Klimawandel selbst zu wählen; 4) Erleichterung der Ausarbeitung einheitlicher, verständlicher und globaler Regeln für die Klimaregulierung unter Berücksichtigung des Pariser Klimaabkommens vom 12. Dezember 2015, das im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen vom 9. Mai 1992 angenommen wurde; 5) die Steigerung der Effizienz der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklung und Einführung modernster Technologien, die die Erhaltung einer günstigen Umwelt und ihre verbesserte Qualität sowie die Anpassung der Staaten an den Klimawandel ermöglichen würden; 6) Verhinderung der grenzüberschreitenden Schädigung der Umwelt der Russischen Föderation, vor allem der grenzüberschreitenden Übertragung von Schadstoffen (einschließlich radioaktiver Stoffe), Quarantäneschadstoffen, hochgefährlichen und gefährlichen Pflanzenschädlingen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, unerwünschten Pflanzen und Mikroorganismen auf ihr Territorium.

42. Die Russische Föderation beabsichtigt, zum Zwecke des Gesundheitsschutzes und der Gewährleistung des sozialen Wohlergehens der Bevölkerung Russlands und anderer Staaten vorrangig folgende Maßnahmen zu ergreifen

1) die Effizienz der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Gesundheitsfürsorge zu erhöhen und ihre Politisierung zu verhindern, auch innerhalb internationaler Organisationen; 2) die Konsolidierung der internationalen Bemühungen um die Ausbreitung gefährlicher Infektionskrankheiten zu verhindern, rechtzeitig und effizient auf sanitäre und epidemiologische Katastrophen zu reagieren, chronische nicht ansteckende Krankheiten zu bekämpfen und die sozialen und wirtschaftlichen Folgen von Pandemien und Epidemien zu überwinden; 3) Steigerung der Effizienz der internationalen wissenschaftlichen Forschung im Gesundheitswesen, die in erster Linie auf die Entwicklung und Einführung neuer Mittel zur Prävention, Diagnose und Behandlung von Krankheiten abzielt.

Internationale humanitäre Zusammenarbeit

43. Um die Rolle Russlands weltweit auf dem Gebiet der humanitären Hilfe zu stärken, im Ausland eine positive Einstellung dazu zu schaffen, die Stellung der russischen Sprache in der Welt zu verbessern, der von feindlich gesinnten Staaten und ihren Zusammenschlüssen geführten Russophobie-Kampagne entgegenzuwirken sowie das gegenseitige Verständnis und Vertrauen zwischen den Staaten zu fördern, beabsichtigt die Russische Föderation, vorrangig folgende Maßnahmen zu ergreifen:

1) Sensibilisierung für die nationalen Entwicklungen im Bereich der Kultur, der Wissenschaften und der Künste und Schutz vor Diskriminierung außerhalb des Landes sowie Stärkung des Images Russlands als eines für Leben, Arbeit, Bildung und Tourismus attraktiven Staates; 2) Förderung der russischen Sprache und Stärkung ihres Status als Sprache der internationalen Kommunikation, als eine der offiziellen Sprachen der UNO und mehrerer anderer internationaler Organisationen; Förderung des Erlernens und des Gebrauchs der russischen Sprache im Ausland (vor allem in den GUS-Staaten); Erhaltung und Stärkung der Rolle der russischen Sprache in der interethnischen und zwischenstaatlichen Kommunikation, auch innerhalb internationaler Organisationen; Schutz der russischen Sprache vor Diskriminierung im Ausland; 3) Entwicklung von Mechanismen der öffentlichen Diplomatie unter Beteiligung von Vertretern und Institutionen der Zivilgesellschaft mit einer konstruktiven Haltung gegenüber Russland sowie von Politikwissenschaftlern, Vertretern der Fach- und Wissenschaftsgemeinschaft, Jugendlichen, Freiwilligen, Suchenden und anderen sozialen Bewegungen; 4) Förderung der Entwicklung internationaler Beziehungen zwischen religiösen Organisationen, die den traditionellen Religionen Russlands angehören, und Schutz der russisch-orthodoxen Kirche vor Diskriminierung im Ausland, auch im Interesse der Wahrung der Einheit der Orthodoxie; 5) Unterstützung bei der Schaffung eines einheitlichen humanitären Raums der Russischen Föderation und der GUS-Mitgliedsstaaten unter Wahrung der jahrhundertealten zivilisatorischen und geistigen Bindungen zwischen dem Volk Russlands und den Völkern dieser Staaten; 6) Gewährleistung eines garantierten freien Zugangs für russische Sportler und Sportorganisationen zu internationalen Sportaktivitäten, Erleichterung ihrer Entpolitisierung, Verbesserung der Arbeit internationaler zwischenstaatlicher und öffentlicher Sportorganisationen und Entwicklung neuer Formate für die internationale Sportzusammenarbeit mit Staaten, die eine konstruktive Politik gegenüber Russland verfolgen.

44. Mit dem Ziel, der Geschichtsfälschung, der Aufstachelung zum Haß gegen Russland, der Verbreitung der Ideologie des Neonazismus, der ethnischen und nationalen Ausschließlichkeit und des aggressiven Nationalismus entgegenzuwirken und die moralischen, rechtlichen und institutionellen Grundlagen der gegenwärtigen internationalen Beziehungen zu stärken, die in erster Linie auf den allgemein anerkannten Ergebnissen des Zweiten Weltkriegs beruhen, beabsichtigt die Russische Föderation, vorrangig folgende Maßnahmen zu ergreifen

1) im Ausland genaue Informationen über die Rolle und den Platz Russlands in der Weltgeschichte und bei der Schaffung einer gerechten Weltordnung zu verbreiten, einschließlich des entscheidenden Beitrags der Sowjetunion zum Sieg über Nazideutschland und zur Gründung der Vereinten Nationen, ihrer umfassenden Unterstützung bei der Entkolonialisierung und der Bildung der Staatlichkeit der Völker Afrikas, Asiens und Lateinamerikas; 2) Ergreifung der notwendigen Maßnahmen sowohl im Rahmen der einschlägigen internationalen Plattformen als auch auf der Ebene der bilateralen Beziehungen zu ausländischen Partnern, um der Verzerrung der Informationen über bedeutende Ereignisse der Weltgeschichte, die russische Interessen betreffen, entgegenzuwirken, einschließlich der Vertuschung von Verbrechen, der Rehabilitierung und Verherrlichung von deutschen Nazis, japanischen Militaristen und ihren Kollaborateuren; 3) Ergreifung von Maßnahmen gegen andere Staaten und deren Zusammenschlüsse, Vertreter ausländischer Behörden, Organisationen und Bürger, die an unfreundlichen Handlungen gegen russische Stätten von historischer Bedeutung und Gedenkstätten im Ausland beteiligt sind; 4) Förderung einer konstruktiven internationalen Zusammenarbeit zur Erhaltung des historischen und kulturellen Erbes.

5)Schutz der russischen Bürger und Organisationen vor ausländischen rechtswidrigen Handlungen, Unterstützung für im Ausland lebenden Landsleute, internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte

45. Die Russische Föderation beabsichtigt, zum Schutz der Rechte, Freiheiten und rechtmäßigen Interessen russischer Bürger (einschließlich Minderjähriger) und russischer Organisationen vor ausländischen rechtswidrigen Eingriffen und zur Bekämpfung der von feindlichen Staaten entfesselten Russophobie vorrangig folgende Maßnahmen zu ergreifen:

1) Beobachtung unfreundlicher Handlungen gegen russische Bürger und Organisationen, wie z.B. die Anwendung restriktiver Maßnahmen (Sanktionen) politischer oder wirtschaftlicher Art, unbegründete rechtliche Verfolgung, Begehung von Straftaten, Diskriminierung, Aufstachelung zum Hass; 2) Ergreifung von Vollstreckungsmaßnahmen und besonderen wirtschaftlichen Maßnahmen gegen ausländische Staaten und deren Zusammenschlüsse, ausländische Beamte, Organisationen und Bürger, die an der Begehung unfreundlicher Handlungen gegen russische Bürger und Organisationen und an der Verletzung der Grundrechte und -freiheiten von im Ausland lebenden Landsleuten beteiligt sind; 3) Verstärkung der Wirksamkeit globaler, regionaler und bilateraler Mechanismen für den internationalen Schutz der Rechte, Freiheiten und legitimen Interessen russischer Bürger und den Schutz russischer Organisationen sowie gegebenenfalls Entwicklung neuer Mechanismen in diesem Bereich.

46. Im Hinblick auf die Entwicklung der Beziehungen zu den im Ausland lebenden Landsleuten und deren umfassende Unterstützung (angesichts ihres bedeutenden Beitrags zur Erhaltung und Verbreitung der russischen Sprache und Kultur) im Zusammenhang mit ihrer systematischen Diskriminierung in mehreren Staaten beabsichtigt die Russische Föderation als Kern der zivilisatorischen Gemeinschaft der russischen Welt, vorrangig folgende Maßnahmen zu ergreifen

1) Förderung der Konsolidierung der im Ausland lebenden Landsleute, die eine konstruktive Einstellung zu Russland haben, und Unterstützung bei der Wahrung ihrer Rechte und legitimen Interessen in den Staaten, in denen sie leben, vor allem in feindlich gesinnten Staaten, bei der Bewahrung ihrer gesamtrussischen kulturellen und sprachlichen Identität, der russischen geistigen und moralischen Werte und ihrer Verbundenheit mit dem historischen Vaterland; 2) Unterstützung der freiwilligen Wiederansiedlung von Landsleuten, die eine konstruktive Einstellung zu Russland haben, insbesondere von solchen, die in ihren Aufenthaltsstaaten diskriminiert werden, in der Russischen Föderation.

47. Russland anerkennt und garantiert die Menschen- und Bürgerrechte und -freiheiten in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen und Regeln des Völkerrechts und betrachtet den Verzicht auf Heuchelei und die getreue Erfüllung der diesbezüglichen Verpflichtungen durch die Staaten als eine Voraussetzung für die fortschreitende und harmonische Entwicklung der Menschheit. Mit dem Ziel, die Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Freiheiten in der Welt zu fördern, beabsichtigt die Russische Föderation, folgenden Punkten Priorität einzuräumen:

1) dafür zu sorgen, daß die Interessen Rußlands und seine nationalen, sozialen, kulturellen, geistigen, moralischen und historischen Besonderheiten bei der Stärkung der internationalen Rechtsvorschriften und der internationalen Mechanismen auf dem Gebiet der Menschenrechte berücksichtigt werden; 2) Beobachtung und Bekanntmachung der realen Situation in Bezug auf die Einhaltung der Menschenrechte und Freiheiten in der Welt, vor allem in den Staaten, die eine exklusive Stellung in Menschenrechtsfragen und bei der Festlegung internationaler Standards in diesem Bereich beanspruchen; 3) die Politik der doppelten Standards in der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Menschenrechte zu beseitigen und diese nicht zu politisieren, ausgewogen zu gestalten und gegenseitig zu respektieren;

4) Bekämpfung des Missbrauchs von Menschenrechtsfragen als Instrument für externen Druck, Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten und destruktiven Einfluss auf die Aktivitäten internationaler Organisationen;

5) Maßnahmen gegen Staaten und deren Zusammenschlüsse, Vertreter ausländischer Behörden, Organisationen und Bürger, die an Verstößen gegen die grundlegenden Menschenrechte und Freiheiten beteiligt sind.

Informationsunterstützung für die Außenpolitik der Russischen Föderation

48. Mit dem Ziel, ein objektives Bild von Russland im Ausland zu schaffen, seine Position im globalen Informationsraum zu stärken, der koordinierten antirussischen Propagandakampagne entgegenzuwirken, die systematisch von feindlich gesinnten Staaten durchgeführt wird und Desinformation, Diffamierung und Aufstachelung zum Hass beinhaltet, und den freien Zugang der Bevölkerung ausländischer Staaten zu korrekten Informationen zu gewährleisten, beabsichtigt die Russische Föderation, folgenden Maßnahmen Vorrang zu geben:

1) wahrheitsgetreue Informationen über die Außen- und Innenpolitik der Russischen Föderation, ihre Geschichte und ihre Errungenschaften in verschiedenen Lebensbereichen sowie andere genaue Informationen über Russland einem möglichst breiten ausländischen Publikum zugänglich zu machen; 2) Erleichterung der Verbreitung von Informationen im Ausland zur Förderung des Weltfriedens und der Völkerverständigung, zur Entwicklung und zum Aufbau freundschaftlicher Beziehungen zwischen Staaten, zur Stärkung der traditionellen geistigen und moralischen Werte als einigendes Prinzip für die gesamte Menschheit und zur Stärkung der Rolle Russlands im globalen humanitären Raum; 3) Gewährleistung des Schutzes vor Diskriminierung im Ausland und Unterstützung bei der Stärkung der Position russischer Informations- und Kommunikationsmedien, einschließlich inländischer digitaler Informationsplattformen, im globalen Informationsraum sowie konstruktiv eingestellter Medien von im Ausland lebenden Landsleuten gegenüber Russland; 4) Verbesserung der Instrumente und Methoden der Informationsunterstützung für die außenpolitischen Aktivitäten der Russischen Föderation, einschließlich einer effektiveren Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien, einschließlich sozialer Netzwerke; 5) Verbesserung der internationalen Mechanismen und Normen zur Regulierung und zum Schutz der Informations- und Kommunikationsmedien, zur Gewährleistung des freien Zugangs zu diesen Medien und zur Schaffung und Verbreitung von Informationen; 6) Schaffung eines günstigen Umfelds für die Tätigkeit ausländischer Medien in Russland auf der Grundlage der Gegenseitigkeit; 7) die weitere Bildung eines gemeinsamen Informationsraumes der Russischen Föderation und der GUS-Mitgliedsstaaten, die Verstärkung der Zusammenarbeit im Informationsbereich durch Staaten, die eine konstruktive Politik gegenüber Russland verfolgen.

V. Regionale Schwerpunkte der Außenpolitik der Russischen Föderation

Nahes Ausland

49. Für die Sicherheit, die Stabilität, die territoriale Integrität und die soziale und wirtschaftliche Entwicklung Russlands und die Stärkung seiner Position als eines der einflussreichen souveränen Zentren der Weltentwicklung und -zivilisation ist es am wichtigsten, langfristig gutnachbarschaftliche Beziehungen zu gewährleisten und die Stärken in verschiedenen Bereichen mit den GUS-Mitgliedsstaaten zu kombinieren, die mit Russland durch jahrhundertealte Traditionen gemeinsamer Staatlichkeit, tiefe gegenseitige Abhängigkeit in verschiedenen Bereichen, eine gemeinsame Sprache und enge Kulturen verbunden sind. Im Hinblick auf die weitere Umwandlung des nahen Auslands in eine Zone des Friedens, der guten Nachbarschaft, der nachhaltigen Entwicklung und des Wohlstands beabsichtigt die Russische Föderation, folgenden Maßnahmen Priorität einzuräumen

1) die Verhütung und Beilegung bewaffneter Konflikte, die Verbesserung der zwischenstaatlichen Beziehungen und die Gewährleistung der Stabilität im nahen Ausland, einschließlich der Verhinderung der Anzettelung von „Farbrevolutionen“ und anderer Versuche, sich in die inneren Angelegenheiten der Verbündeten und Partner Russlands einzumischen; 2) Gewährleistung des garantierten Schutzes Russlands, seiner Verbündeten und Partner in jedem militärischen und politischen Szenario in der Welt, Stärkung des Systems der regionalen Sicherheit auf der Grundlage des Prinzips der Unteilbarkeit der Sicherheit und der Schlüsselrolle Russlands bei der Aufrechterhaltung und Stärkung der regionalen Sicherheit, der Komplementarität des Unionsstaates, der OVKS und anderer Formate der Interaktion zwischen Russland und seinen Verbündeten und Partnern im Bereich der Verteidigung und Sicherheit; 3) Bekämpfung der Stationierung oder Verstärkung der militärischen Infrastruktur unfreundlicher Staaten und anderer Bedrohungen der Sicherheit Russlands im nahen Ausland; 4) Vertiefung der Integrationsprozesse, die den Interessen Russlands dienen, und der strategischen Zusammenarbeit mit der Republik Belarus, Stärkung des für beide Seiten vorteilhaften Systems der umfassenden Zusammenarbeit auf der Grundlage des gemeinsamen Potenzials der GUS und der EAWU sowie Entwicklung zusätzlicher multilateraler Formate, einschließlich eines Mechanismus für die Interaktion zwischen Russland und den Staaten der zentralasiatischen Region; 5) die Schaffung eines integrierten wirtschaftlichen und politischen Raums in Eurasien auf lange Sicht; 6) Verhinderung und Bekämpfung unfreundlicher Handlungen anderer Staaten und ihrer Bündnisse, die Desintegrationsprozesse im nahen Ausland provozieren und Hindernisse für die Ausübung des souveränen Rechts der Verbündeten und Partner Russlands schaffen, ihre umfassende Zusammenarbeit mit Russland zu vertiefen; 7) Freisetzung des wirtschaftlichen Potenzials der guten Nachbarschaft, in erster Linie mit den Mitgliedsstaaten der EAEU und den Staaten, die an der Entwicklung wirtschaftlicher Beziehungen zu Russland interessiert sind, um eine breitere Integrationskontur in Eurasien zu bilden; 8) umfassende Unterstützung der Republik Abchasien und der Republik Südossetien, Förderung der freiwilligen, auf dem Völkerrecht basierenden Entscheidung der Völker dieser Staaten für eine tiefere Integration mit Russland; 9) Stärkung der Zusammenarbeit in der Zone des Kaspischen Meeres, ausgehend von der Prämisse, dass die Lösung aller Fragen im Zusammenhang mit dieser Region in die ausschließliche Zuständigkeit der fünf kaspischen Staaten fällt.

Die Arktis

50. Russland ist bestrebt, Frieden und Stabilität zu bewahren, die ökologische Nachhaltigkeit zu verbessern, die Bedrohungen für die nationale Sicherheit in der Arktis zu verringern, günstige internationale Bedingungen für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der arktischen Zone der Russischen Föderation zu schaffen (einschließlich des Schutzes des ursprünglichen Lebensraums und der traditionellen Lebensgrundlage der dort lebenden Ureinwohner) sowie die Nördliche Seeroute als wettbewerbsfähigen nationalen Verkehrskorridor voranzubringen und ihre internationale Nutzung für Transporte zwischen Europa und Asien zu ermöglichen. Bei der Verfolgung dieser Ziele wird sich die Russische Föderation auf Folgendes konzentrieren:

1) die friedliche Lösung internationaler Fragen im Zusammenhang mit der Arktis, ausgehend von der besonderen Verantwortung der arktischen Staaten für die nachhaltige Entwicklung der Region und der Angemessenheit des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 zur Regelung der zwischenstaatlichen Beziehungen im Arktischen Ozean (einschließlich des Schutzes der Meeresumwelt und der Abgrenzung der Meeresgebiete); 2) Entgegenwirken der Politik unfreundlicher Staaten, die auf eine Militarisierung der Region abzielt und die Fähigkeit Russlands einschränkt, seine souveränen Rechte in der arktischen Zone der Russischen Föderation auszuüben; 3) Gewährleistung der Unveränderlichkeit des historisch gewachsenen internationalen Rechtsregimes für die maritimen Binnengewässer der Russischen Föderation; 4) Aufbau einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit mit den nicht arktischen Staaten, die eine konstruktive Politik gegenüber Russland verfolgen und an internationalen Aktivitäten in der Arktis interessiert sind, einschließlich der Entwicklung der Infrastruktur des Nördlichen Seewegs.

Eurasischer Kontinent

Die Volksrepublik China, die Republik Indien

51. Eine umfassende Vertiefung der Beziehungen und eine verstärkte Koordinierung mit befreundeten souveränen globalen Macht- und Entwicklungszentren, die auf dem eurasischen Kontinent angesiedelt und Ansätzen verpflichtet sind, die prinzipiell mit den russischen Ansätzen für eine künftige Weltordnung und Lösungen für Schlüsselprobleme der Weltpolitik übereinstimmen, ist für die Erreichung der strategischen Ziele und Hauptziele der Außenpolitik der Russischen Föderation besonders wichtig.

52. Russland strebt eine weitere Stärkung der umfassenden Partnerschaft und der strategischen Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China an und konzentriert sich auf die Entwicklung einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit in allen Bereichen, die Gewährung gegenseitiger Hilfe und die Verstärkung der Koordinierung auf der internationalen Bühne, um Sicherheit, Stabilität und nachhaltige Entwicklung auf globaler und regionaler Ebene sowohl in Eurasien als auch in anderen Teilen der Welt zu gewährleisten.

53. Russland wird weiterhin eine besonders privilegierte strategische Partnerschaft mit der Republik Indien aufbauen, um die Zusammenarbeit in allen Bereichen auf einer für beide Seiten vorteilhaften Grundlage zu verstärken und auszuweiten, und besonderes Gewicht auf die Steigerung des bilateralen Handelsvolumens, die Stärkung der Investitionen und der technologischen Beziehungen sowie die Gewährleistung ihrer Widerstandsfähigkeit gegen destruktive Handlungen unfreundlicher Staaten und ihrer Bündnisse legen.

54. Russland strebt danach, Eurasien in einen gemeinsamen kontinentalen Raum des Friedens, der Stabilität, des gegenseitigen Vertrauens, der Entwicklung und des Wohlstands zu verwandeln. Die Verwirklichung dieses Ziels setzt Folgendes voraus:

1) eine umfassende Stärkung des Potenzials und der Rolle der SOZ bei der Gewährleistung der Sicherheit in Eurasien und der Förderung ihrer nachhaltigen Entwicklung durch die Verbesserung der Aktivitäten der Organisation im Lichte der aktuellen geopolitischen Realitäten; 2) Etablierung der breiten Integrationsprofile der Greater Eurasian Partnership durch die Kombination des Potenzials aller Staaten, regionalen Organisationen und eurasischen Zusammenschlüsse, basierend auf der EAEU, der SCO und dem Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) sowie der Verbindung der Entwicklungspläne der EAEU und der chinesischen Initiative „One Belt One Road“ unter Wahrung der Möglichkeit für alle interessierten Staaten und multilateralen Zusammenschlüsse des eurasischen Kontinents, sich an dieser Partnerschaft zu beteiligen und – als Ergebnis – ein Netzwerk von Partnerorganisationen in Eurasien zu schaffen; 3) Stärkung der wirtschaftlichen und verkehrstechnischen Interkonnektivität in Eurasien, u.a. durch die Modernisierung und Kapazitätserweiterung der Baikal-Amur-Magistrale und der Transsibirischen Eisenbahn; die rasche Inbetriebnahme des internationalen Nord-Süd-Transportkorridors; Verbesserung der Infrastruktur des internationalen Transitkorridors Westeuropa – Westchina, der kaspischen und der Schwarzmeerregion sowie der nördlichen Seeroute; Schaffung von Entwicklungszonen und Wirtschaftskorridore in Eurasien, einschließlich des Wirtschaftskorridors China – Mongolei – Russland, sowie verstärkte regionale Zusammenarbeit bei der digitalen Entwicklung und Aufbau einer Energiepartnerschaft. 4) eine umfassende Lösung für Afghanistan, Unterstützung beim Aufbau eines souveränen, friedlichen und neutralen Staates mit einer stabilen Wirtschaft und einem stabilen politischen System, das den Interessen aller dort lebenden ethnischen Gruppen gerecht wird und Perspektiven für die Integration Afghanistans in den eurasischen Raum der Zusammenarbeit eröffnet.

Der asiatisch-pazifische Raum

55. Angesichts des dynamisch wachsenden und vielseitigen Potentials der asiatisch-pazifischen Region wird sich die Russische Föderation auf folgendes konzentrieren

1) die Verstärkung der wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen, humanitären und sonstigen Zusammenarbeit mit den Staaten der Region und den ASEAN-Mitgliedstaaten 2) Schaffung einer umfassenden, offenen, unteilbaren, transparenten, multilateralen und ausgewogenen Architektur der Sicherheit und der allerseits vorteilhaften Zusammenarbeit in der Region auf der Grundlage eines kollektiven und bündnisfreien Ansatzes sowie Freisetzung des Potenzials der Region mit dem Ziel der Schaffung einer Großen Eurasischen Partnerschaft; 3) Förderung eines konstruktiven, nicht politisierten Dialogs und der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, auch mit Hilfe der Möglichkeiten, die das Forum der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation bietet; 4) Abwehr von Versuchen, das regionale System multilateraler Sicherheits- und Entwicklungsbündnisse auf der Grundlage der ASEAN zu untergraben, das auf den Prinzipien des Konsenses und der Gleichheit seiner Teilnehmer beruht;

5) Entwicklung einer breit angelegten internationalen Zusammenarbeit, um einer Politik entgegenzuwirken, die darauf abzielt, Trennungslinien in der Region zu ziehen.

Die islamische Welt

56. Die Staaten der befreundeten islamischen Zivilisation, die große Aussichten hat, sich als unabhängiges Zentrum der Weltentwicklung innerhalb einer polyzentrischen Welt zu etablieren, sind zunehmend gefragte und zuverlässigere Partner Russlands bei der Gewährleistung von Sicherheit und Stabilität sowie bei der Lösung wirtschaftlicher Probleme auf globaler und regionaler Ebene. Russland ist bestrebt, die umfassende, für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit zu verstärken und dabei ihre sozialen und politischen Systeme sowie ihre traditionellen geistigen und moralischen Werte zu achten. Bei der Verfolgung dieser Ziele wird sich die Russische Föderation auf Folgendes konzentrieren:

1) die Entwicklung einer umfassenden und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Islamischen Republik Iran, die umfassende Unterstützung der Arabischen Republik Syrien und die Vertiefung der vielfältigen, für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaften mit der Republik Türkei, dem Königreich Saudi-Arabien, der Arabischen Republik Ägypten und den anderen Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit angesichts des Umfangs ihrer Souveränität und der Konstruktivität ihrer Politik gegenüber der Russischen Föderation; 2) die Schaffung einer nachhaltigen und umfassenden regionalen Sicherheits- und Kooperationsarchitektur im Nahen Osten und in Nordafrika, die auf der Bündelung der Kapazitäten aller Staaten und zwischenstaatlichen Bündnisse der Regionen, einschließlich der Liga der Arabischen Staaten und des Golfkooperationsrats, beruht. Russland beabsichtigt, aktiv mit allen interessierten Staaten und zwischenstaatlichen Zusammenschlüssen zusammenzuarbeiten, um das kollektive Sicherheitskonzept Russlands für die Region des Persischen Golfs umzusetzen, und betrachtet die Umsetzung dieser Initiative als einen wichtigen Schritt hin zu einer nachhaltigen und umfassenden Normalisierung der Lage im Nahen Osten; 3) Förderung des interreligiösen und interkulturellen Dialogs und Verständnisses, Konsolidierung der Bemühungen zum Schutz traditioneller geistiger und moralischer Werte und Bekämpfung der Islamophobie, auch über die Organisation für Islamische Zusammenarbeit; 4) Beilegung von Differenzen und Normalisierung der Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit sowie zwischen diesen Staaten und ihren Nachbarn (in erster Linie der Islamischen Republik Iran und den arabischen Ländern, der Arabischen Republik Syrien und ihren Nachbarn, den arabischen Ländern und dem Staat Israel), auch im Rahmen der Bemühungen um eine umfassende und dauerhafte Lösung der Palästinafrage; 5) Unterstützung bei der Lösung und Überwindung der Folgen bewaffneter Konflikte im Nahen Osten, in Nordafrika, Süd- und Südostasien und anderen Regionen, in denen Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit ansässig sind; 6) Freisetzung des wirtschaftlichen Potenzials der Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit im Hinblick auf die Schaffung der Großen Eurasischen Partnerschaft.

Afrika

57. Russland ist solidarisch mit den afrikanischen Staaten in ihrem Wunsch nach einer gerechteren polyzentrischen Welt und der Beseitigung der sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheit, die aufgrund der ausgeklügelten neokolonialen Politik einiger Industriestaaten gegenüber Afrika zunimmt. Die Russische Föderation beabsichtigt, die Etablierung Afrikas als unverwechselbares und einflussreiches Zentrum der Weltentwicklung weiter zu unterstützen, wobei sie folgenden Punkten Priorität einräumt:

1) Unterstützung der Souveränität und Unabhängigkeit interessierter afrikanischer Staaten, u.a. durch Sicherheitshilfe, u.a. Nahrungsmittel- und Energiesicherheit, sowie militärische und militärisch-technische Zusammenarbeit; 2) Unterstützung bei der Lösung und Überwindung der Folgen bewaffneter Konflikte in Afrika, insbesondere interethnischer und ethnischer Konflikte, wobei die führende Rolle afrikanischer Staaten bei diesen Bemühungen auf der Grundlage des Grundsatzes „Afrikanische Probleme – afrikanische Lösung“ befürwortet wird; 3) Stärkung und Vertiefung der russisch-afrikanischen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen auf bilateraler und multilateraler Basis, vor allem im Rahmen der Afrikanischen Union und des russisch-afrikanischen Partnerschaftsforums; 4) Steigerung des Handels und der Investitionen mit afrikanischen Staaten und afrikanischen Integrationsstrukturen (in erster Linie die Afrikanische Kontinentale Freihandelszone, die Afrikanische Export-Import-Bank und andere führende subregionale Organisationen), auch über die EAEU; 5) Förderung und Entwicklung von Beziehungen im humanitären Bereich, einschließlich der wissenschaftlichen Zusammenarbeit, der Ausbildung von nationalem Personal, der Stärkung der Gesundheitssysteme, der Bereitstellung sonstiger Hilfe, der Förderung des interkulturellen Dialogs, des Schutzes traditioneller geistiger und moralischer Werte und des Rechts auf Religionsfreiheit.

Lateinamerika und die Karibik

58. In Anbetracht der fortschreitenden Stärkung der Souveränität und des vielfältigen Potentials der Staaten Lateinamerikas und der Karibik beabsichtigt die Russische Föderation, die Beziehungen zu diesen Staaten auf einer pragmatischen, entideologisierten und für beide Seiten vorteilhaften Grundlage zu entwickeln, wobei sie folgenden Aspekten Priorität einräumt:

1) Unterstützung interessierter lateinamerikanischer Staaten, die unter dem Druck der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten stehen, bei der Sicherung ihrer Souveränität und Unabhängigkeit, unter anderem durch die Förderung und Ausweitung der sicherheitspolitischen, militärischen und militärisch-technischen Zusammenarbeit; 2) Stärkung der Freundschaft, des gegenseitigen Verständnisses und Vertiefung der vielfältigen, für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaft mit der Föderativen Republik Brasilien, der Republik Kuba, der Republik Nicaragua, der Bolivarischen Republik Venezuela, Entwicklung der Beziehungen zu anderen lateinamerikanischen Staaten unter Berücksichtigung des Grades der Unabhängigkeit und der Konstruktivität ihrer Politik gegenüber der Russischen Föderation; 3) Intensivierung des gegenseitigen Handels und der Investitionen mit den Staaten Lateinamerikas und der Karibik, unter anderem durch Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft der Staaten Lateinamerikas und der Karibik, dem Gemeinsamen Markt des Südens. Das Zentralamerikanische Integrationssystem, die Bolivarische Allianz für die Völker Amerikas, die Pazifische Allianz und die Karibische Gemeinschaft; 4) Ausbau der kulturellen, wissenschaftlichen, erzieherischen, sportlichen, touristischen und sonstigen humanitären Beziehungen zu den Staaten der Region.

Europäische Region

59. Die meisten europäischen Staaten verfolgen gegenüber Russland eine aggressive Politik, die darauf abzielt, die Sicherheit und Souveränität der Russischen Föderation zu bedrohen, einseitige wirtschaftliche Vorteile zu erlangen, die innenpolitische Stabilität zu untergraben und die traditionellen geistigen und moralischen Werte Russlands zu untergraben sowie Hindernisse für die Zusammenarbeit Russlands mit Verbündeten und Partnern zu schaffen. In diesem Zusammenhang beabsichtigt die Russische Föderation, ihre nationalen Interessen konsequent zu verteidigen, indem sie folgenden Aspekten Vorrang einräumt:

1) Verringerung und Neutralisierung der Bedrohungen für die Sicherheit, die territoriale Integrität, die Souveränität, die traditionellen geistigen und moralischen Werte und die sozioökonomische Entwicklung Russlands, seiner Verbündeten und Partner, die von unfreundlichen europäischen Staaten, der Nordatlantikvertragsorganisation, der Europäischen Union und dem Europarat ausgehen; 2) die Schaffung von Bedingungen für die Beendigung der unfreundlichen Handlungen der europäischen Staaten und ihrer Zusammenschlüsse, für eine vollständige Ablehnung des antirussischen Kurses (einschließlich der Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands) durch diese Staaten und ihre Zusammenschlüsse und für ihren Übergang zu einer langfristigen Politik der guten Nachbarschaft und der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit mit Russland; 3) die Schaffung eines neuen Modells der Koexistenz durch europäische Staaten, um die sichere, souveräne und fortschrittliche Entwicklung Russlands, seiner Verbündeten und Partner sowie einen dauerhaften Frieden im europäischen Teil Eurasiens zu gewährleisten, wobei das Potenzial multilateraler Formate, einschließlich der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, zu berücksichtigen ist.

60. Objektive Voraussetzungen für die Bildung eines neuen Modells der Koexistenz mit europäischen Staaten sind die geographische Nähe, historisch gewachsene tiefe kulturelle, humanitäre und wirtschaftliche Bindungen der Völker und Staaten des europäischen Teils Eurasiens. Der Hauptfaktor, der die Normalisierung der Beziehungen zwischen Russland und den europäischen Staaten erschwert, ist der strategische Kurs der USA und ihrer einzelnen Verbündeten, Trennlinien in der europäischen Region zu ziehen und zu vertiefen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaften Russlands und der europäischen Staaten zu schwächen und zu untergraben sowie die Souveränität der europäischen Staaten einzuschränken und die globale Vorherrschaft der USA sicherzustellen.

61. Die Einsicht der europäischen Staaten, dass es keine Alternative zu einer friedlichen Koexistenz und einer für beide Seiten vorteilhaften, gleichberechtigten Zusammenarbeit mit Russland gibt, sowie die Stärkung ihrer außenpolitischen Unabhängigkeit und der Übergang zu einer Politik der guten Nachbarschaft mit der Russischen Föderation werden sich positiv auf die Sicherheit und das Wohlergehen der europäischen Region auswirken und den europäischen Staaten helfen, den ihnen zustehenden Platz in der Großen Eurasischen Partnerschaft und in einer multipolaren Welt einzunehmen.

Die Vereinigten Staaten und andere angelsächsische Staaten

62. Der Kurs Russlands gegenüber den USA hat einen komplexen Charakter, der die Rolle dieses Staates als eines der einflussreichen souveränen Zentren der Weltentwicklung berücksichtigt und zugleich als Hauptinspirator, Organisator und Vollstrecker der aggressiven antirussischen Politik des kollektiven Westens ansieht, der Quelle großer Risiken für die Sicherheit der Russischen Föderation, den internationalen Frieden, eine ausgewogene, gerechte und fortschrittliche Entwicklung der Menschheit.

63. Die Russische Föderation ist an der Aufrechterhaltung der strategischen Parität, an der friedlichen Koexistenz mit den Vereinigten Staaten und an der Herstellung eines Gleichgewichts der Interessen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten interessiert, wobei ihr Status als große Atommächte und ihre besondere Verantwortung für die strategische Stabilität und die internationale Sicherheit im Allgemeinen berücksichtigt werden. Die Aussichten auf ein solches Modell der amerikanisch-russischen Beziehungen hängen davon ab, inwieweit die Vereinigten Staaten bereit sind, ihre Politik der Vormachtstellung aufzugeben und ihren antirussischen Kurs zugunsten einer Interaktion mit Russland auf der Grundlage der Prinzipien der souveränen Gleichheit, des gegenseitigen Nutzens und der Achtung der Interessen des jeweils anderen zu revidieren

64. Die Russische Föderation beabsichtigt, Beziehungen zu anderen angelsächsischen Staaten aufzubauen, je nachdem, inwieweit diese bereit sind, ihren unfreundlichen Kurs gegenüber Russland aufzugeben und seine legitimen Interessen zu respektieren.

Antarktis

65. Russland ist daran interessiert, die Antarktis als entmilitarisierten Raum des Friedens, der Stabilität und der Zusammenarbeit zu erhalten, die ökologische Nachhaltigkeit zu wahren und seine Präsenz in der Region auszubauen. Zu diesen Zwecken beabsichtigt die Russische Föderation, der Erhaltung, wirksamen Umsetzung und fortschreitenden Entwicklung des Systems des Antarktisvertrags vom 1. Dezember 1959 vorrangige Aufmerksamkeit zu schenken.

VI. Gestaltung und Umsetzung der Außenpolitik

der Russischen Föderation

66. Der Präsident der Russischen Föderation legt in Übereinstimmung mit der Verfassung der Russischen Föderation und den Bundesgesetzen die Grundlinien der Außenpolitik fest, leitet die Außenpolitik des Landes und vertritt als Staatsoberhaupt die Russische Föderation in den internationalen Beziehungen.

67. Der Föderationsrat der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation und die Staatsduma der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation gestalten im Rahmen ihrer Befugnisse den gesetzlichen Rahmen für die Außenpolitik und die Erfüllung der internationalen Verpflichtungen der Russischen Föderation und tragen zur Erfüllung der Aufgaben der parlamentarischen Diplomatie bei.

68. Die Regierung der Russischen Föderation ergreift Maßnahmen zur Durchführung der Außenpolitik und der internationalen Zusammenarbeit.

69. Der Staatsrat der Russischen Föderation beteiligt sich an der Entwicklung der strategischen Aufgaben und Ziele der Außenpolitik und unterstützt den Präsidenten der Russischen Föderation bei der Festlegung der Hauptrichtungen der Außenpolitik.

70. Der Sicherheitsrat der Russischen Föderation legt die Hauptrichtungen der Außen- und Militärpolitik fest, prognostiziert, identifiziert, analysiert und bewertet die Bedrohungen der nationalen Sicherheit Rußlands, entwickelt Maßnahmen zu ihrer Neutralisierung, bereitet Vorschläge für den Präsidenten der Russischen Föderation zur Verabschiedung besonderer wirtschaftlicher Maßnahmen im Hinblick auf die Gewährleistung der nationalen Sicherheit vor, prüft Fragen der internationalen Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der Wahrung der Sicherheit, koordiniert die Bemühungen der föderalen Exekutivorgane und der Exekutivorgane der Subjekte der Russischen Föderation um die Umsetzung der vom Präsidenten der Russischen Föderation gefaßten Beschlüsse zur Wahrung der nationalen Interessen und der nationalen Sicherheit, zum Schutz der Souveränität der Russischen Föderation, ihrer Unabhängigkeit und staatlichen Integrität sowie zur Verhinderung externer Bedrohungen der nationalen Sicherheit.

71. Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Russischen Föderation entwickelt eine allgemeine Strategie der Außenpolitik der Russischen Föderation und unterbreitet dem Präsidenten der Russischen Föderation entsprechende Vorschläge, setzt den außenpolitischen Kurs um, koordiniert die Tätigkeit der föderalen Exekutivorgane im Bereich der internationalen Beziehungen und der internationalen Zusammenarbeit sowie die internationalen Beziehungen der Subjekte der Russischen Föderation.

72. Die Föderale Agentur für die Angelegenheiten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, der im Ausland lebenden Landsleute und der internationalen humanitären Zusammenarbeit unterstützt das Außenministerium der Russischen Föderation bei der Verfolgung einer einheitlichen außenpolitischen Linie im Hinblick auf die Koordinierung und Umsetzung von Programmen der internationalen humanitären Zusammenarbeit sowie bei der Umsetzung der staatlichen Politik im Bereich der internationalen Entwicklungshilfe auf bilateraler Ebene.

73. Andere föderale Exekutivorgane führen internationale Aktivitäten im Rahmen ihrer Befugnisse, des Grundsatzes der außenpolitischen Integrität und in Abstimmung mit dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Russischen Föderation durch.

74. Die Subjekte der Russischen Föderation nehmen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und in Abstimmung mit dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Russischen Föderation internationale und außenwirtschaftliche Kontakte auf, wobei sie die wichtige Rolle der interregionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei der Entwicklung der Beziehungen zwischen der Russischen Föderation und ausländischen Staaten berücksichtigen.

75. Bei der Vorbereitung und Umsetzung außenpolitischer Entscheidungen arbeiten die föderalen Exekutivorgane mit den Kammern der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation, den russischen politischen Parteien, der Bürgerkammer der Russischen Föderation, den gemeinnützigen Organisationen, der Fachwelt und der akademischen Gemeinschaft, den kulturellen und humanitären Zusammenschlüssen, der Russisch-Orthodoxen Kirche und anderen traditionellen russischen religiösen Vereinigungen, den Wirtschaftskreisen und den Massenmedien zusammen und tragen so zu deren Beteiligung an der internationalen Zusammenarbeit bei. Die breite Einbindung konstruktiver gesellschaftlicher Kräfte in den außenpolitischen Prozess fördert den nationalen Konsens über die Außenpolitik, hilft bei ihrer Umsetzung und spielt eine wichtige Rolle bei der effektiveren Lösung einer Vielzahl von Fragen auf internationaler Ebene.

76. Außerbudgetäre Mittel, die auf freiwilliger Basis durch öffentlich-private Partnerschaften aufgebracht werden, können zur Finanzierung außenpolitischer Aktivitäten verwendet werden.

