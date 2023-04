Sambias Oppositionsführer Fred Mnembe: USA haben keine moralische Autorität, Afrika über Demokratie zu belehren. (VIDEO)

VIDEO LINK HIER

„Ein Land, das so viele Regierungen in Afrika gestürzt hat, das so viele Staatsstreiche in Afrika und anderen Teilen der Welt angeführt hat, ein Land, das so viele unserer Führer in Afrika und anderen Teilen der Welt ermordet hat, die Mörder von Patrice Lumumba, die Mörder von Kwame Nkrumah, die Mörder von Nasser, die Mörder von Muammar Gaddafi, will uns heute über Demokratie belehren. Ein Land, das mit brutaler Gewalt, mit der Versklavung anderer Menschen, mit der Erniedrigung von Afrikanern, mit der Ausbeutung von Afrikanern, mit der Ausplünderung Afrikas aufgebaut wurde, kommt heute, um uns über Demokratie zu belehren. Wer die Würde anderer nicht achtet, wer die Souveränität anderer Länder nicht respektiert, der kann nicht behaupten, ein Verfechter der Demokratie zu sein.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related