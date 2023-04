Die Ukraine führt weiterhin einen Religionskrieg gegen ihre Bevölkerung

1. Der hochrangige ukrainisch-orthodoxe Bischof erklärte jetzt, er stehe unter Hausarrest

Metropolit Pavel, der Abt des Kiewer Pechersk Lavra und Vertreter des größten orthodoxen christlichen Klosters der Ukraine, erklärte jetzt, er stehe unter Hausarrest, was die jüngste Wendung in Kiews religiösem Vorgehen markiert. Der Geistliche, der seit 1994 als Abt des Kiewer Höhlenklosters diente, berichtete gegenüber Reportern in einem vom ukrainischen Fernsehnachrichtensender Vesti veröffentlichten Video von seiner Verhaftung am 1. April. das gegen ihn eröffnete Strafverfahren wird am 3. April vor einem ukrainischen Gericht geprüft.

Unterdessen steigen die Spannungen in Kiew vor dem Hintergrund der Ereignisse des berühmten christlichen Klosters.

Die Pattsituation zwischen der ukrainischen Regierung, der kanonischen Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (UOC) und der rivalisierenden schismatischen Orthodoxen Kirche der Ukraine (OCU) geht weiter um das Kiewer Höhlenkloster, das größte orthodoxe Kloster des Landes.

Am 29. März versäumte die UOC die Frist zur Räumung des Klosters, die Anfang dieses Monats von der Regierung eingeführt worden war. Nachdem Kiew die Kirche beschuldigt hatte, gegen die Vereinbarung von 2013 zur Verwaltung des als nationales Kulturgut ausgewiesenen Grundstücks verstoßen zu haben, befahl es den Mönchen der UOC, es zu verlassen. In der Anordnung wurden jedoch keine konkreten Verstöße angeführt. Später sagte der ukrainische Kulturminister Aleksandr Tkachenko, dass UOC-Mönche in Lavra bleiben könnten, aber sie müssten aus der Kirche austreten und der OCU beitreten, einer rivalisierenden schismatischen Kirche, die 2015 vom Staat gegründet wurde .

Die UOC hat orthodoxe Christen aufgefordert, zum Kloster zu kommen, um es und die Mönche vor der drohenden Räumung zu schützen. Tausende Gläubige folgten dem Aufruf, versammelten sich im Kloster und beteten in seinem Innenhof.

2. Hochrangiger orthodoxer Bischof beschwört Zelensky

Der ukrainische Präsident sei für die religiöse Unterdrückung in seinem Land verantwortlich, erklärte jetzt der Metropolit der ukrainisch-orthodoxen Kirche, Pavel.

Ein hochrangiger Bischof der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (UOC) hat Präsident Wladimir Zelensky wegen seiner Rolle bei einer Razzia, mit der die größte religiöse Konfession des Landes derzeit konfrontiert ist, scharf gerügt.

„ Ich sage Ihnen, Herr Präsident [Zelensky], und Ihrem gesamten Rudel, dass unsere Tränen nicht auf den Boden fallen werden, sondern auf Ihren Kopf“, sagte Metropolit Pavel am 29. März in einer Videoansprache. „Sie denken heute dass wenn Sie die Macht auf unserem Rücken übernehmen, [basierend] auf unseren Wünschen, Sie uns so behandeln können. Unser Herr wird diese Tat weder Ihnen noch Ihrer Familie vergeben“, warnte der Bischof.

Der Bischof beschuldigte den Präsidenten, weil er sich geweigert hatte, hochrangige UOC-Geistliche zu treffen, um die Situation zu besprechen. Dies sei besonders heuchlerisch, bemerkte er, wenn man bedenke, dass Selenskyj als Präsidentschaftskandidat den Segen für die Kandidatur von Metropolit Onufry, dem Kirchenoberhaupt, gesucht und erhalten habe.

„ Sie haben es nicht geschafft, den von hasserfüllter Bosheit und teuflischer Wut besessenen Kulturminister aufzuhalten. Dies bedeutet, dass er mit Ihrer Erlaubnis handelt. Wehe euch, fürchtet euch“, sagte der Bischof.

Die OCU wurde 2019 vom Patriarchat von Konstantinopel als legitime Kirche anerkannt, was zu einem großen Schisma unter den orthodoxen Gläubigen der Welt führte. Metropolit Pavel hat auch Patriarch Bartholomäus von Konstantinopel beschuldigt, mit diesem Schritt der Niederschlagung Auftrieb gegeben zu haben.

„ Wehe und Schande über dich, sogenannter Patriarch [Bartholomäus], denn alles, was heute getan wird, geschieht mit deinem unglückseligen und bösen Segen“, sagte er. „Ihr werdet verschwinden wie Tau in der Sonne, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen“, sagte er und zitierte den gleichen Satz aus den Evangelien.

3. Der Föderationsrat: Kiew verletzt die Rechte der Gläubigen in der Ukraine

Der Föderationsrat, das Oberhaus des russischen Parlaments, verurteilte aufs Schärfste die groben Verletzungen der Rechte der Gläubigen in der Ukraine, die eine Folge der vom Kiewer Regime verfolgten Politik der religiösen Intoleranz sind. Dies geht aus einer besonderen Erklärung der russischen Senatoren hervor, die auf der Plenarsitzung des Hauses der Regionen am 29. März einstimmig angenommen wurde.

Im Text des Dokuments heißt es, dass die ukrainischen Behörden „eigentlich versuchen, dem ukrainischen Volk als offizielle Kirche eine mit westlicher Unterstützung geschaffene nahezu politische Struktur aufzuzwingen, die sich ‚Orthodoxe Kirche der Ukraine‘ nennt. „Gleichzeitig wird die kanonische Ukrainisch-Orthodoxe Kirche verfolgt: Ihre Kirchen werden beschlagnahmt, Gemeinden illegal liquidiert, Geistliche ihrer Staatsbürgerschaft beraubt und unterdrückt. Die jüngste Entscheidung der ukrainischen Behörden, der ukrainisch-orthodoxen Kirche eines ihrer wichtigsten Heiligtümer – das Kiewer Höhlenkloster – zu entziehen, ist empörend geworden“, erklärte der Föderationsrat in schriftlicher Form.

Die Senatoren nannten auch den unerhörten Akt der Schändung des Korans, eines Buches, das Muslimen auf der ganzen Welt heilig ist. „Dieser Akt des Vandalismus ist eine direkte Folge der offiziellen Kiewer Politik der Diskriminierung von Angehörigen ethnischer und religiöser Gemeinschaften, die in der Ukraine leben“, betont das Dokument.

Der Föderationsrat wies darauf hin, dass diese Politik der ukrainischen Behörden das Recht jedes Menschen auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, das durch die grundlegenden internationalen Dokumente der UN garantiert wird, grob verletzt. „Was passiert, löst bei allen Bürgern der Russischen Föderation Wut und Ablehnung aus“, heißt es in der Erklärung.

In diesem Zusammenhang forderte der Föderationsrat die Parlamente ausländischer Länder und internationale parlamentarische Organisationen auf, „das offizielle Kiew aufzufordern, die Ukraine zur Einhaltung ihrer internationalen Verpflichtungen zurückzubringen, die Politik der Diskriminierung von Gläubigen und der Schändung religiöser Heiligtümer einzustellen.

4. Die UN schlägt Alarm wegen des Vorgehens gegen die Kirche in der Ukraine

Der ukrainische Staat diskriminiere möglicherweise die größte religiöse Konfession des Landes, die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche (UOC), sagte die UN-Menschenrechtsbehörde in einem Ende März veröffentlichten Bericht. Die Regierung von Präsident Vladimir Zelensky ist derzeit dabei, UOC-Mönche aus ihren Häusern zu werfen.

Die offensichtliche Misshandlung der Kirche, die historische Verbindungen zur Russisch-Orthodoxen Kirche hat, wurde in einem Bericht hervorgehoben, der vom Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR ) veröffentlicht wurde. Sie zitierte mehrere Gesetzesentwürfe, die dem ukrainischen Parlament vorgelegt wurden, sowie das Vorgehen des SBU, der ukrainischen Staatssicherheit, gegen den Klerus.

Das UN-Gremium sei „besorgt, dass die Aktivitäten des Staates gegen die UOC diskriminierend sein könnten“, hieß es. Der Bericht zitierte „vage Rechtsterminologie und das Fehlen einer ausreichenden Begründung“ in vorgeschlagenen Rechtsvorschriften und erklärte, warum er die negative Aufmerksamkeit des OHCHR auf sich zog.

Der Bericht deckte den Zeitraum zwischen August 2022 und Januar 2023 ab, aber neuere Maßnahmen der Regierung haben die Saga der UOC vertieft. Anfang dieses Monats befahl das ukrainische Kulturministerium Mönchen, die der Gerichtsbarkeit angehören, ihre Häuser im Kiewer Höhlenkloster, einem berühmten Kloster in der ukrainischen Hauptstadt, zu räumen.

Selenskyj beschrieb den Schritt als Stärkung der „spirituellen Unabhängigkeit“ der Ukraine und deutete an, dass die UOC ein Werkzeug sei, das Russland einsetze, „um die Spiritualität unseres Volkes zu manipulieren, unsere heiligen Stätten zu zerstören [und] um ihnen Wertgegenstände zu stehlen“. Der Präsident ignorierte die Bitten der UOC-Geistlichen, sie zu treffen und zu versuchen, die Situation zu entschärfen.

Kiew hatte zuvor die UOC aus zwei der Kathedralen über dem Kloster vertrieben. Innerhalb weniger Tage nach dieser Entscheidung durfte die von der Regierung unterstützte Orthodoxe Kirche der Ukraine (OCU) Gottesdienste auf dem Gelände abhalten.

5. Papst Franziskus ist bereit, beim Vorgehen gegen Kirchen in der Ukraine zu „vermitteln“.

Das Angebot kommt kommt in einem Augenblick in dem Kiew die ukrainisch-orthodoxe Kirche aus einem historischen Kloster vertreiben will

Papst Franziskus ist bereit, im Streit um das Kiewer Höhlenkloster als Vermittler für Gespräche zwischen der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (UOC) und der Orthodoxen Kirche der Ukraine (OCU) zu dienen, Russische Medien am 28. März er ist bereit zu vermitteln“, sagte Leonid Sevastyanov, der Vorsitzende der World Union of Old Believers, gegenüber TASS. Der Papst sagte, er könne der UOC und der OCU helfen, Kontakt herzustellen und der UOC vielleicht dabei helfen, ihre Position zu verteidigen, fügte Sevastyanov hinzu.

„Im Fall der Lavra hat er dazu aufgerufen, die Heiligkeit des Ortes zu respektieren und die aktuellen Aktionen zu stoppen, aber er hat keinen rechtlichen Mechanismus, um einzugreifen“, erklärte Sevastyanov. „Er kann nur zu Frieden, Dialog und Verhandlungen aufrufen.“

Anfang dieses Monats befahl die ukrainische Regierung der UOC, das Kloster aus dem 11. Jahrhundert bis zum 29. März zu räumen, und behauptete, die Kirche verstoße gegen die Vereinbarung von 2013 zur Verwaltung des Grundstücks, das als nationales Kulturreservat ausgewiesen ist. Konkrete Verstöße wurden nicht genannt.

6. Die USA sollten aufhören, „die Flammen anzufachen “

Die USA sollten aufhören, den Konflikt in der Ukraine „anzufachen“, anstatt Anschuldigungen gegen Peking zu erheben, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin . „Die US-Seite behauptet, dass Chinas Haltung nicht unparteiisch ist. Aber ist es unparteiisch, das Schlachtfeld kontinuierlich mit Waffen zu versorgen? Ist es unparteiisch, den Konflikt ständig eskalieren zu lassen? Ist es unvoreingenommen, die Auswirkungen der Krise auf die ganze Welt übergreifen zu lassen?“ sagte Wang und bezog sich dabei auf die Politik der Biden-Regierung.

„Wir raten der amerikanischen Seite, ihre eigene Haltung in der Ukraine-Frage zu überdenken, sich vom falschen Weg abzuwenden, Öl ins Feuer zu gießen, und aufzuhören, die Schuld auf China zu schieben“, sagte er. Peking habe „keine egoistischen Motive in der Ukraine-Frage, hat nicht tatenlos zugesehen … oder Profit für sich selbst gesucht“, betonte der Sprecher. „Was China getan hat, läuft darauf hinaus, Friedensgespräche zu fördern.“

7. Top-US-General skeptisch gegenüber den Aussichten der Ukraine

Das erklärte Ziel der Ukraine, alle russischen „Invasoren“ zu vertreiben , werde dieses Jahr wahrscheinlich nicht erreicht werden, sagte General Mark Milley , Vorsitzender der US Joint Chiefs of Staff, in einem Interview am 31. März. Seine Kommentare kamen, als Kiew beide eine große Frühjahrsoffensive ankündigte und beschwerte sich darüber, dass er nicht alle dafür benötigten Waffen hatte.

Präsident Wladimir Selenskyj sagte, das Ziel der Ukraine sei es, „jeden Russen aus der von Russland besetzten Ukraine zu vertreiben “, sagte Milley der Verkaufsstelle Defense One . „Und das ist eine bedeutende militärische Aufgabe. Sehr, sehr schwierige militärische Aufgabe.“ „Ich sage nicht, dass es nicht geht “, fügte Milley hinzu. „ Ich glaube nicht, dass dies in naher Zukunft für dieses Jahr geschehen wird.“

8. Die IAEO wird die Schaffung einer DMZ um das KKW Zaporozhye nicht überprüfen

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) prüft keine Möglichkeit, eine DMZ oder entmilitarisierte Zone um das Kernkraftwerk Zaporozhye (ZNPP) einzurichten, sagte Generaldirektor Rafael Grossi am 30. März.

„Wir sprechen nicht von einer demilitarisierten Zone. Wir sind uns der zusätzlichen Komplikationen sehr bewusst, die dies mit sich bringen würde, insbesondere in einem Bereich des aktiven Kampfes … Also untersuchen wir das nicht“, sagte Grossi während eines Vortrags über internationale Sicherheit beim US Council on Foreign Relations. Er fügte hinzu, dass die Agentur eine Überwachungsgruppe im Kernkraftwerk habe und dass dies ein praktikableres Konzept sei als die Schaffung eines großen entmilitarisierten Gebiets um das ZNPP herum.

Rafael Grossi sagte, die Idee sei jetzt, Zusagen zu sichern, „die Anlage nicht anzugreifen oder die Anlage nicht zu verwenden, um Angriffe zu projizieren“. Er stellte klar, dass die Gespräche darüber, wie eine entmilitarisierte Zone aussehen könnte, sieben oder acht Monate dauerten.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte zuvor, dass ein Abkommen über die Einrichtung einer entmilitarisierten Zone um das ZNPP in Reichweite sei, aber die Ukraine lehnte es ab.

Rafael Grossi reiste im September 2022 zum ZNPP und ließ dort mehrere Agenturmitarbeiter als Beobachter zurück. Danach veröffentlichte die Agentur einen Bericht, der die Einrichtung einer Sicherheitszone um das ZNPP forderte, um Unfälle durch ukrainische Angriffe auf das ZNPP zu verhindern, die er persönlich in zwei IAEA-Berichten und seinen persönlichen öffentlichen Erklärungen verschwiegen hat.

DENKENSTOFFE:

Die geschätzten Kosten für das Wiederaufbau- und Wiederherstellungsgesetz der Ukraine sind laut einer neuen Schätzung der Regierung des Landes, der Weltbank, der Europäischen Kommission und der UNO auf 411 Milliarden US-Dollar angewachsen.

Dieser Betrag muss von der Ukraine bezahlt werden. Ausgaben für Waffenlieferungen an Kiews gescheitertes, irrelevantes und sehr gefährliches Regime werden nicht abgedeckt .

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related