Der spanische Premierminister Pedro Sánchez hat während eines offiziellen Besuchs in Peking erneut seine Unterstützung für Friedensplan Chinas zum Ausdruck gebracht. Das Dokument enthielt 12 Punkte, die auf eine politische Lösung des Konflikts abzielten, darunter die Ablehnung des Denkens des Kalten Krieges und die Wiederaufnahme der Friedensgespräche.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related