Heute Samstag 1. April um 19 Uhr Filmvorführung

Justizminister und Richter unter Hitler werden

als Kriegsverbrecher von den USA verurteilt

– deutsche Synchronfassung / ENGLISH SUBTITLES

Eintritt frei

zweimal Oskar nominierter und auf historischen Fakten basierender Film (1961)

Coop Anti-War Cafe

Rochstr.3 Berlin-Mitte (Alex)

U-Bahn Weinmeisterstr/Alexanderplatz

S-Bahn Hackescher Markt/Alexanderplatz

http://www.coopcafeberlin.de/impressum.html

