US-Antikriegsaktivisten organisierten Beamerprojektionen an mehreren Orten in New York gegen US-Waffenlieferungen an die Ukraine, gegen die US-Sanktionspolitik, gegen antichinesische Kriegspropaganda und gegen US-Waffenexporte nach Taiwan!

Das China-US Solidarity Network hat in Kooperation mit dem International Action Center, der United National Antiwar Coalition und der SanctionKills-Kampagne Beamerprojektionen organisiert an der UNO, an der US-Mission bei der UNO, und einem Gebäude, in dem die UN-Organsiationen mehrerer europäischer Länder untergebracht sind, an Büros von UN-Missionen und am Hotel, in dem die von den USA unterstützte stellvertretende Führerin Taiwans derzeit für ihren dreitägigen „Transit“-Besuch übernachtet.

Die Lichtprojektionen an einem Gebäude mit mehreren ständigen europäischen Vertretungen bei den Vereinten Nationen darunter: Norwegen, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien, Spanien, Belgien, Irland und Schweden:

Unterstützen Sie die französischen Gewerkschaften! KEINE Kürzungen KEIN Krieg

US-UK-NATO hören auf, Waffen an die Ukraine zu schicken

Rassismus bekämpfen! Nicht Russland

Beenden Sie alle Sanktionen und Kriege

Die Wahrheit über die Nord Stream-Pipeline jetzt

An die Hauswand der Vereinten Nationen und der Mission der Vereinigten Staaten bei der UN auf der anderen Straßenseite, in der E 45th und 1st Avenue, wurden die folgenden Botschaften projiziert:

Kein Krieg gegen China, keine Waffen für Taiwan!

Freies Palästina, USA Hände weg von Kuba, Syrien

An dem Hotel, in dem Tsai Ing-wen in der E 50th Street wohnt – die folgenden Botschaften:

Kein Krieg gegen China, KEINE Waffen nach Taiwan!

Widersetzen Sie sich der US-Militärprovokation gegen China! Hört auf, Waffen an Taiwan zu verkaufen !

Wir werden weiter gegen die US-Kriegsmaschinerie kämpfen und globale Solidarität für eine bessere Zukunft aufbauen!

