LINK VIDEO HIER

Eine ehrliche und unparteiische Untersuchung des Vorfalls in Butscha ist notwendig, um die Wahrheit herauszufinden, forderte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag vor Journalisten. Die Situation in Butscha sei eine Provokation, um ein vorbereitetes Paket antirussischer Sanktionen aufzulegen und die russisch-ukrainischen Gespräche zu stören, so Sacharowa.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related