Erklärung zu den ungerechtfertigten Verdächtigungen in Bezug auf eine Zusammenarbeit mit der AfD. (Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden e.V.)

Zur Erinnerung an alle uns verbundenen Freunde und Sympathisanten da es, wie es scheint, Unklarheiten in Bezug zu unseren grundsätzlichen Überzeugungen in einigen Verbänden gibt.

Es geht bei unserer Tätigkeit nicht um das Beweinen der Vergangenheit, sondern um die Zukunft, zur Schaffung einer sozial gerechten Gesellschaft in Deutschland, Europa und letztlich weltweit, einer Gesellschaft, deren Grundprinzip der Frieden ist.

Wir, die Mitglieder des OKV, bekunden mit unseren Aktivitäten uns in die Politik einzumischen im Interesse aller DDR-Bürger und nicht zuletzt aller Menschen in Deutschland.

Wir erheben unsere Stimme für Frieden und soziale Gerechtigkeit, tätige Solidarität der Völker gegen Krieg und Faschismus. Richtschnur unseres Handelns ist von Beginn an, als Antifaschisten und Kämpfer für den Frieden, der Schwur von Buchenwald.

Wir stellen fest, dass wesentliche Regelungen des Grundgesetzes durch die herrschende Politik unterlaufen werden. Elementare Bestimmungen für eine Friedenspolitik und soziale Gerechtigkeit werden verletzt. Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse Ostdeutschlands mit den Ländern der alten Bundesrepublik wurde in der wirtschaftlichen Leistung, den Löhnen und Sozialleistungen bis heute nicht realisiert.

Zu den Traditionen des OKV gehören seit Beginn seiner Tätigkeit politische Schriften, Artikel und Bücher, in denen die Wahrheit über die DDR, ihren Beitrag für Frieden und Fortschritt in der Welt und ihre Sozialen Leistungen sowie ihre internationale Solidarität umfassend dargestellt wird.

Wir äußern uns zu aktuellen politischen Ereignissen in Form von Erklärungen und Protestaktionen bis hin zu konkreten Solidaritätsaktionen.

Zu den Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine haben wir unsere Meinung geäußert.

Deshalb fordern wir:

Verständigung, Frieden und gegenseitige vorteilhafte Zusammenarbeit mit Russland und zwischen allen Völkern und Staaten

Wir fordern die Anerkennung der Legitimität der Sicherheitsinteressen Russlands, weil das mit den Interessen der anderen Staaten und Völker übereinstimmt und dazu beiträgt, günstige Bedingungen für Frieden, Sicherheit und gleichberechtigte Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil zu schaffen

Von der deutschen Regierung fordern wir eine Politik, die diesem humanistischen Anliegen dient und die Verwirklichung der hegemonialen Ziele der USA vereitelt

Stopp und Rückbau der wortbrüchigen NATO-Osterweiterung

Beendigung der Militarisierung der Länder Osteuropas

Lasst uns ein gemeinsames Programm der Friedenswilligen in Deutschland und e i n Aktionsprogramm zu seiner Verwirklichung erarbeiten und umsetzen! Nie wieder Faschismus nie wieder Krieg

Alles zu tun gegen imperialistische Machtpolitik und jede Form von faschistischen Tendenzen in der Politik.

Selbstverständlich ist die Beteiligung und Mitwirkung des OKV an all den Initiativen, die zur Friedenssicherung allerorten und zur Gegenwehr gegen neoliberalen Sozialabbau in Europa organisiert und durchgeführt werden.

Präsident des OKV

Dr. Matthias Werner

Persönliche Erklärung von Heinrich Bücker, Coop Anti-War Café Berlin.

Als Mitglied im Ostdeutschen Kuratorium von Verbänden e.V. (OKV) lehne auch ich jegliche Zusammenarbeit mit der AFD und dem rechten Compact-Magazin von Jürgen Elsässer strikt ab. Dass Jürgen Elsässer, als der Herausgeber dieses rechten Nachrichtenmagazins, auf der Veranstaltung filmen durfte und sogar Interviews mit Teilnehmern der Veranstaltung führen konnte, ist abzulehnen und muss dringend diskutiert werden.

