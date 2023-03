Ukrainische Nationalisten fordern Anhänger auf, ins Kiewer Höhlenkloster zu kommen – Massiver Widerstand

Die Situation um das Kiewer Höhlenkloster bleibt weiterhin angespannt. Nun rufen ukrainische Nationalisten ihre Gefolgsleute dazu auf, in das Kloster zu kommen. Auch Jewgeni Karas, der Anführer der ukrainischen Neonazi-Gruppe C14, hat seine Anhänger in den sozialen Medien aufgefordert, sich in dem Kloster zu sammeln, Aufnahmen zu machen und mit den Menschen zu reden. Außerdem empfiehlt er, Männer, die allein zur U-Bahn gehen, in Gruppen anzugreifen.

Die Gruppe C14 und ihr Anführer Jewgeni Karas waren seit dem Jahr 2009 in mehrere Skandale verwickelt. Die Anhänger der Organisation nahmen unter anderem auch an den Maidan-Ereignissen im Jahr 2014 sowie an Kiews Militäroperation gegen den Donbass teil.

VIDEO LINK HIER

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related