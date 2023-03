Gracias a Dios: Die Volkskirche in Nicaragua (LA Progressive)

https://www.laprogressive.com/latin-america-2/peoples-church-in-nicaragua

Nicaragua bleibt ein zutiefst spirituelles Land mit blühenden Religionsgemeinschaften, aber es sind nicht die Religionsgemeinschaften, die die traditionelle Kirche gerne sehen würde.

Wir sind keine typischen Katholiken“, erklärt Yamil Ríos von der christlichen Basisgemeinde Saint Paul the Apostle in Managua. „Weil wir hier keinen Priester haben, Gott sei Dank.“ Rund um den Raum kichern Gemeindemitglieder auf ihren Klappstühlen, die im Halbkreis aufgestellt sind. An der Vorderseite des Raums wechseln Musiker ihre Instrumente und bereiten sich auf eine weitere fröhliche Nummer vor.

Im heutigen Nicaragua gibt es einen Bruch zwischen der katholischen Hierarchie und ihrer verlassenen Basis. Die politisierte Amtskirche hat lange mit dem US-Imperialismus kollaboriert und verliert dadurch die Glaubensgemeinschaft der Armen und Werktätigen Nicaraguas.

Christliche Basisgemeinden mit einer bevorzugten Option für die Armen



Christliche Basisgemeinden in Nicaragua, wie der heilige Apostel Paulus, blühten während des Aufstands in den 1970er Jahren und nach dem Sturz der Somoza-Diktatur 1979 auf. Diese blutige Diktatur wurde von der katholischen Kirchenhierarchie während ihrer fast 45-jährigen Herrschaft unterstützt. Diese Gemeinden waren Orte, an denen Laien Bibelstudien zur Befreiungstheologie leiteten, Messen feierten und ihren Nachbarn halfen.

Im Gegensatz zu Kuba war die nicaraguanische Revolution nie säkular. Die Revolution Nicaraguas war so von der Befreiungstheologie beeinflusst, dass es in den 1980er Jahren ein populäres Sprichwort gab: „Zwischen Christentum und Revolution gibt es keinen Widerspruch.“ Außenminister Pater Miguel d’Escoto, ein Priester aus Maryknoll, sagte oft: „Du kannst kein Nachfolger Jesu und kein Revolutionär sein.“

Pater Miguel war nicht der einzige Priester in der Regierung. Zu dieser Zeit arbeiteten auch mehrere andere auf Kabinettsebene daran, das Leben der armen Mehrheit zu verbessern. Aber sie waren nicht die Priester der Kirchenhierarchie, die offen gegen die sandinistische Revolution war. Papst Johannes Paul II. selbst kam nach Nicaragua, um die Priester in der Regierung zu züchtigen, und der Vatikan zensierte sie später.

Dank des unerbittlichen Antagonismus der Hierarchie der katholischen Kirche sind heute nur noch wenige Glaubensgemeinschaften wie der Apostel Paulus in Nicaragua aktiv.

„Diese Gemeinschaft ist eine Laiengemeinschaft in dem Sinne, dass wir diejenigen sind, die unsere eigenen religiösen Riten durchführen. Wir denken nicht, dass diejenigen, die geweiht sind – Priester – über uns stehen oder mehr Macht oder mehr Autorität haben“, erklärt Gemeindemitglied Eduardo Valdez.

„In den frühen 1990er Jahren, nachdem die sandinistische Partei bei den Wahlen besiegt worden war, betrachtete die katholische Hierarchie Gemeinschaften wie die unsere nicht positiv“, fährt Valdez fort, „aufgrund unseres Glaubens an die bevorzugte Option für die Armen. Sie wollten uns zum Schweigen bringen, sie wollten, dass wir aufhören, unsere Lieder der Verpflichtung zu singen, und es gab eine Zeit des Konflikts und des Bruchs mit den Priestern. Seit 1994 haben wir keinen Priester mehr; Wir sind also Laien, Frauen und Männer, die unsere eigenen religiösen Feiern durchführen.“

Beim Sonntagsgottesdienst der Gemeinde sitzen drei Frauen am zentralen Tisch und leiten die Messe mit Gebeten und Lesungen aus der Bibel in einer Reihenfolge, die Katholiken überall vertraut ist. Wenn es jedoch Zeit für die Predigt ist, wird das Wort für die Gemeindemitglieder geöffnet. Das Mikrofon wird herumgereicht, wenn Jung und Alt – und meistens Frauen – ihre Interpretation des Evangeliums in Bezug auf sie und ihr Leben in ihrem Arbeiterviertel von Managua geben. Wenn es Zeit für die Kommunion ist, laden die Laienfrauen ausdrücklich alle zum Abendmahl ein, egal welcher religiösen Tradition sie angehören. „Jeder ist willkommen“, betonen sie.

Die Musiker stimmen ein Lied aus der nicaraguanischen Bauernmesse an. „Lasst uns zum Kornfeld des Herrn gehen“, singen sie. „Jesus Christus lädt uns zu seiner Liebesernte ein, das Korn glänzt im Licht der Sonne, lasst uns ins Kornfeld der Kommunion gehen.“ Anstelle von Hostien gibt es köstliche traditionelle Maiskekse. Nachdem alle die Kommunion empfangen haben, wird der Korb mit den übrig gebliebenen Keksen herumgereicht und alle mampfen weiter.

Bruch der Nicaraguaner aus der katholischen Hierarchie

Die Apostel-Paul-Gemeinde ist mit ihren Wurzeln bis in die 1960er-Jahre die älteste derartige Gemeinschaft des Landes, aber ihre Mitglieder sind keineswegs die einzigen Gläubigen, die mit der traditionellen katholischen Kirche brechen. Jüngste Umfragen zeigen, dass sich heute nur 37 % der Nicaraguaner als Katholiken bezeichnen, im Gegensatz zu 94 % Mitte der 90er Jahre und 50 % vor nur wenigen Jahren. Was hat diesen jüngsten Bruch verursacht?

Während des von den USA angeführten Putschversuchs im Jahr 2018 hielten Gewaltverbrecher das ganze Land monatelang durch Tausende von Straßensperren in Geiselhaft, die nicht nur die Wirtschaft des Landes lahmlegten und den Verlust von Tausenden von Arbeitsplätzen verursachten, sondern auch Zentren schrecklicher Gewalt waren.

Obwohl die USA den versuchten Sturz der demokratisch gewählten sandinistischen Regierung Nicaraguas finanzierten, stiftete die katholische Kirchenhierarchie in Nicaragua ihn an. Im ganzen Land riefen Priester von der Kanzel zur Gewalt auf. Einige leiteten sogar Gewalt ein, darunter in Ciudad Sandino, wo ein Pfarrer gesehen wurde , wie er die Zentrale der sandinistischen Partei niederbrannte und die Sozialversicherungsbüros plünderte.

An den „Straßensperren des Todes“ wurden sandinistische Unterstützer identifiziert, geschlagen, vergewaltigt, gefoltert und ermordet – mit Priestern, die zusahen und sich manchmal an der entsetzlichen Gewalt beteiligten. Videobeweise zeigen Priester, die Waffen in Kirchen lagern , Menschen schlagen , Menschen mit Benzin übergießen und Banden anweisen, Leichen verschwinden zu lassen . Die Gemeindemitglieder haben mit eigenen Augen gesehen, was die Priester getan haben, und haben sich, wenig überraschend, daraufhin von der Kirche abgewandt.

Bischof Rolando Álvarez



„Was hier in der katholischen Kirche Nicaraguas passiert ist, war wirklich schrecklich“, sagt Kleinbauer Benjamín Cabrera aus Ciudad Sandino. „Weil die Botschaften, die die Priester während der Messe geben, voller Hass sind … Pater Rolando Álvarez , was für ein Angriff, wie er sich ausdrückt, wie er sich gegen die Menschen wendet, wie er die Herzen der Menschen krank macht.“

Álvarez, Bischof von Matagalpa und Estelí, ist eine der am meisten verachteten Persönlichkeiten der nicaraguanischen Kirche, bekannt für seine beleidigende Rhetorik und seinen offenen Aufruf zur Gewalt von der Kanzel. In der Stadt Chagüitillo fragte Álvarez während der Messe in der Kirche, für die die Menschen selbst das Geld gesammelt und mit ihren eigenen Händen gebaut hatten, wer in der Gemeinde Sandinisten seien. Als alle Sandinisten ihre Hände hoben, zeigte er auf die Tür und sagte: „Verschwindet aus meiner Kirche.“

Im vergangenen August wurde Álvarez‘ unter Hausarrest gestellt und wegen einer Reihe von Verbrechen untersucht , darunter die Untergrabung der nationalen Integrität und die Verbreitung von Desinformation. Kürzlich genehmigte die nicaraguanische Regierung die Abschiebung von Álvarez zusammen mit 222 verurteilten Verrätern in die USA . Álvarez weigerte sich, das Flugzeug in die USA zu besteigen, ohne vorher mit den nicaraguanischen Bischöfen gesprochen zu haben. Er verlangte auch, dass die 11 Priester und Seminaristen, die bereits an Bord waren – Mitverschwörer von ihm, die bereits wegen Verbrechen verurteilt worden waren – abflogen, um mit ihm zu sprechen. Da die Entscheidung, Álvarez abzuschieben, von der nicaraguanischen Regierung getroffen wurde und nichts mit der Kirche zu tun hatte, wurden seine Forderungen abgelehnt.

Alvarez wurde gesagt, er könne wählen, ob er in das Flugzeug steigen möchte oder nicht; er entschied sich dafür, in Nicaragua zu bleiben . Zu seiner großen Überraschung wurde Álvarez nicht in seine Wohnung zurückgebracht, um den Hausarrest fortzusetzen, sondern direkt ins Gefängnis La Modelo gebracht. Er wurde später in dieser Woche vor Gericht gestellt und verurteilt und wegen Hochverrats und anderer Verbrechen zu 26 Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Menschen halten an ihrem Glauben fest, aber nur wenige gehen in die Kirche

„Ich weiß nicht, was mit der Kirche passiert ist“, Cabrera wirft die Hände hoch. „Es tut mir weh, weil ich immer Katholik war, ich war ein Delegierter des Wortes. Aber wie kann ich diese Priester jetzt unterstützen? Wie könnte ich sie ansehen? Die Kirche ist gefallen. Die Menschen halten an ihrem Glauben fest, aber nur wenige gehen in die Kirche … Vielleicht erzählen sie dort, wo du herkommst, eine andere Geschichte, aber das stimmt nicht. Wenn Sie hinausgehen und die Leute fragen: ‚Was ist mit der Kirche passiert?‘ Die Geschichte, die wir Ihnen erzählen, werden Sie auch von vielen anderen Menschen hören. Die Kirche war eine der wichtigsten Stützpunkte des Putsches.“

Angesichts des Hasses und der Gewalt seiner Priester in Nicaragua, einem Land, in dem 77 % der Bevölkerung die sandinistische Regierung unterstützen, sollte die Kirche vielleicht weniger überrascht sein von ihren leeren Kirchenbänken.

Im Gegensatz zur schrumpfenden katholischen Kirche wachsen die protestantischen Pfingstkirchen weiter – eine Mahnwache im Freien in der nördlichen Grenzstadt Somotillo zog vor kurzem Tausende Menschen an . Die Popularität der persönlichen gegenüber der institutionalisierten Religion wächst: Menschen beten und verehren in ihren Häusern und Laiengemeinschaften und setzen ihren Glauben an das fort, was Edwin Sánchez eine „enge und hochwertige Beziehung zu [Gott statt] einer hohlen und fernen“ nennt.

Heute bleibt Nicaragua ein zutiefst spirituelles Land mit blühenden Religionsgemeinschaften, aber es sind nicht die Religionsgemeinschaften, die die traditionelle Kirche gerne sehen würde. Ihre Existenz stellt die Grundfesten der Kirche in Frage, und es überrascht daher nicht, dass sie den Zorn ihrer Priester auf sich ziehen.

„Eine wirkliche Option für die Armen kann nicht rein geistlich sein, sondern nur ein leeres Konzept, bei dem die Armen weiterhin arm und elend sind“, erklärt Valdez von der St. Paul the Apostle Community. „Diese Option für die Armen hat politische Implikationen, sie hat Implikationen für die Macht. Es bedeutet, dass wir Armen Zugang zur Macht haben müssen, um diese Option Wirklichkeit werden zu lassen, und wir sehen die Hand Gottes in diesem politischen Kampf, in der Befreiung des Volkes. Deshalb sind wir Sandinisten. Wir sind aufgrund unseres Glaubens eine sandinistische und antiimperialistische Gemeinschaft.“

Wie Pater Miguel d’Escoto sagte: „Du kannst kein Nachfolger Jesu sein, wenn du kein Revolutionär bist, und das impliziert unweigerlich, dass du ein widerspenstiger Antiimperialist und Antikapitalist bist.“

VON

BECCA RENK

Becca Renk arbeitet seit 2001 in der nachhaltigen Gemeindeentwicklung in Nicaragua und organisiert über die Casa Ben Linder in Managua Studienreisen nach Nicaragua. Sie lebt mit ihrer Familie in Ciudad Sandino.

