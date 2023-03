Bei der UN-Pressekonferenz am Freitag hat ein chinesischer Journalist den stellvertretenden Pressesprecher des UN-Generalsekretärs zum Thema Syrien ins Straucheln gebracht. Xu Dezhi, CCTV-Reporter und Syrien-Krieg-Korrespondent, fragte, worin der Unterschied zwischen der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine und beispielsweise Syriens läge.

