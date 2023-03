Am 22. März 1933 hat in Dachau das erste Konzentrationslager des Dritten Reiches seinen Betrieb aufgenommen. Das KZ Dachau durchliefen Menschen aus 24 Ländern. Es war eines der grausamsten Konzentrationslager. In den 15 Jahren seines Betriebs wurden dort nach verschiedenen Einschätzungen 42.000 bis 70.000 Menschen ermordet, unter ihnen 7.000 Sowjetbürger. Die Gesamtanzahl der Häftlinge war über 200.000.

In Dachau wurde ein Bestrafungssystem erprobt, das verschiedene Formen von körperlichen und psychischen Misshandlungen von Häftlingen umfasste. Später wurde es auf alle Konzentrationslager des NS-Regimes ausgeweitet. Zudem wurden dort medizinische Experimente an lebenden Menschen auf Wirkung von Kälte, Druck, Gasen, Giftstoffen, Krankheitserregern usw. durchgeführt. Auch chirurgische Experimente – oft ohne Anästhesie – wurden praktiziert.

1965 wurde auf Initiative ehemaliger Häftlinge eine Gedenkstätte auf dem früheren KZ-Gelände eröffnet. Seit 2003 wird dort eine Dauerausstellung gezeigt, die den Betrieb des Konzentrationslagers dokumentiert. Jährlich findet am 29. April eine Gedenkfeier auf dem ehemaligen Appellplatz statt, die unter dem Motto «Nie wieder» und mit Teilnahme von Überlebenden aus vielen Ländern abgehalten wird.

http://germany.mid.ru

