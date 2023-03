Kiew erhält von den USA über 100 Schützenpanzer vom Typ Bradley. Deren Maschinenkanone kann auch panzerbrechende Uranmunition verschießen. Wird diese krebserregende Munition geliefert? Oder nur die konventionelle Munition?

Das Weiße Haus will nicht ausschließen, Panzerabwehrgeschosse mit abgereichertem Uran an die Ukraine zu liefern, heißt es in der Niederschrift einer Pressekonferenz vom Januar.

Ein Reporter stellte fest, dass das Abfeuern dieser radioaktiven Geschosse „ein Teil dessen, was sie zu den sogenannten ‚Panzerkillern‘ macht, wie Beamte des Pentagon sie nannten.

Man antwortete lapidar: „Ich werde nicht auf die technischen Einzelheiten eingehen.“



Wir fordern Verhandlungen. Deutschland muss sich aus diesem Konflikt heraushalten. Raus aus der NATO !

