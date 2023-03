Mexikos Präsident Lopez Obrador: Perus rechtmäßig gewählter Präsident Pedro Castillo wurde Opfer von Faschismus und Klassendiskriminierung

Perus rechtmäßig gewählter Präsident Pedro Castillo, der gestürzt und zu Unrecht inhaftiert wurde, sei zum Opfer von Faschismus, Rassismus und Klassendiskriminierung in Peru geworden, sagte der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador auf einer Pressekonferenz am 28. März.

Schuld am Sturz Castillos seien die Putschisten, die sich als Herren des Landes sehen und sich in der Lage sehen, mit Unterstützung aus dem Ausland die Bodenschätze Perus zu plündern.

„Alles, was Castillo widerfährt, ist Rassismus gegen einen Lehrer, einen indigenen Menschen, der Präsident wurde, weil er vom Volk frei und demokratisch gewählt wurde, aber es war ihnen egal. Sie begannen, ihn zu verfolgen und wollten ihn und mit ihm die Demokratie zerstören“, sagte Mexikos Präsident Lopez Obrador-

Er merkte außerdem an, dass die stillschweigende Komplizenschaft der sogenannten demokratischen und freien Regierungen anderer Länder und der Medien besonders bedauerlich sei. „Sie schreien wie Herolde, wenn es darum geht, die Volksregierung anzugreifen, und schweigen wie Mumien, wenn sie glauben, dass ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen in Gefahr sind“, sagte López Obrador.

In Peru kam es am 7. Dezember 2022 zu einem rechten Putsch, der zur Absetzung des linken Führers Pedro Castillo durch den Kongress führte, der nach der Ankündigung der Auflösung des Kongresses festgenommen und inhaftiert wurde.

Der Kongress hat den rechtmäßig gewählten Präsidenten Castillo seines Amtes enthoben und Premierministerin Dina Boluarte zur Präsidentin ernannt. Nach dem Staatsstreich begannen Massenproteste in verschiedenen Regionen Perus, die laut verschiedenen Quellen. Rund 70 Menschen wurden getötet. Die Demonstranten forderten die Freilassung von Castillo, die Auflösung des Kongresses, den Rücktritt von Boluarte und vorgezogene Neuwahlen.

Quelle: Nachrichtenagentur Rossa Primavera

