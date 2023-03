https://www.unblock-cuba.org/veranstaltungen/aktuelle-lage-und-perspektiven-in-cuba/

Aus erster Hand werden sie uns informieren über die Lage im Land, nach Pandemie und mehr als 60jähriger Blockade, Devisenmangel und Emigration, und dennoch Festhalten am Ziel: Aufbau einer sozialistischen und nachhaltigen Gesellschaft. Aktuelle cubanische Themen: soziale und ökonomi sche Lage, Herausforderungen und Perspektiven, US-Blockade und -Subversion, etc.

Diese Veranstaltung ist zugleich der Auftakt für die nächste, europaweite Kampagne UNBLOCK CUBA. Über diese Kampagne, weitere Solidaritätsaktivitäten sowie das für Herbst 2023 vorgesehene internationale Tribunal gegen die Blockade (in Brüssel) wird informiert.

Fernando González Llort, Präsident des Cubanischen Instituts für Völkerfreundschaft (ICAP) und Abgeordneter der kubanischen Nationalversammlung; er war einer der »Cuban Five« (5 Helden).

Ibis González, Koordinatorin des Cubanischen Instituts für Völkerfreundschaft (ICAP) für Europa.

Sevim Dagdelen, MdB Die Linke, Obfrau Unterausschuss Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik und im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags; sie war kürzlich wieder in Cuba.

Jonas Pohle, Tageszeitung junge Welt

Moderation: Miriam Näther, Cuba Sí Berlin

Livestream der Veranstaltung: Der Link wird rechtzeitig bekanntgegeben



Übersetzung Deutsch & Spanisch. Diese Veranstaltung ist zeitgleich

ONLINE mitzuerleben.

Hier der Link:

HTTPS://APP.BBBSERVER.DE/DE/JOIN/7A60091A-4E16-4BE3-9A90-2C35DF674721

(Der Link wird auch auf der Unblock-Seite bekanntgegeben:

https://www.unblock-cuba.org/category/aktuelles/)

