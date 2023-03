„Antikriegs“-Wissenschaftler fordern Taiwan auf, die Beziehungen zwischen den USA und China auszugleichen (Focus Taiwan)

https://focustaiwan.tw/politics/202303210012

Taipei, 21. März (CNA) Eine von 37 aktiven und pensionierten Gelehrten unterzeichnete Erklärung einer „Antikriegs“-Arbeitsgruppe hat Taiwan aufgefordert, auf die Abwendung eines Krieges zwischen den USA und China hinzuarbeiten, indem es positive und „äquidistante“ Beziehungen zu beiden Ländern aufrechterhält.

Die Erklärung, die sowohl taiwanesische als auch globale Themen berührte, wurde vom emeritierten Professor Daiwei Fu (傅大為) der National Yang Ming Chiao Tung University initiiert und am Montag auf einer Pressekonferenz vorgestellt.

Die Gruppe stellt vier Hauptforderungen, darunter einen sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine, ein Ende des „US-amerikanischen Militarismus und der Wirtschaftssanktionen“ und dass sich Taiwans Haushalt auf soziale Wohlfahrt und Klimaschutz konzentrieren sollte, anstatt auf das Militär und Krieg.

In der Erklärung heißt es auch, dass Taiwan zur Vermeidung eines Krieges zwischen den Vereinigten Staaten und China darauf bestehen sollte, für sich selbst zu handeln und positive und „äquidistante“ Beziehungen zu beiden Ländern aufrechtzuerhalten.

Auf der Pressekonferenz sagte Fu, dass Chinas ständige Drohungen gegen Taiwan zu einem großen Teil von den „Provokationen“ der USA und Taiwans „knickartiger“ Unterstützung für letzteres getrieben worden seien.

Er warnte davor, dass dies zu einem Teufelskreis geworden sei, und forderte Taiwan auf, eine Politik der „äquidistanten Diplomatie“ oder der Signalisierung der Neutralität gegenüber den beiden Supermächten zu verfolgen, um das Kriegsrisiko zu verringern.

Lu Chien-yi (盧倩儀), wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für europäische und amerikanische Studien der Academia Sinica, sagte, der Militarismus der USA sei mit erheblichen inländischen Kosten verbunden, und verwies auf Kürzungen bei den US-Sozialdiensten, bröckelnde Infrastruktur und einen Rückgang der Lebenserwartung.

„Wenn Politiker in Taiwan versuchen, diese Kürzungen bei der Sozialhilfe und beim Klimaschutzbudget nachzuahmen, sollten wir das einfach blind hinnehmen?“ Sie fragte.

In der taiwanesischen Gesellschaft gebe es eine „seltsame Logik“, die besagt, dass China die einzige Bedrohung sei, sagte Lu und fügte hinzu, dass diese „gefährliche“ Angewohnheit von Regierungsbeamten verstärkt werde, die versuchen, die öffentliche Skepsis gegenüber den USA zu unterdrücken

Während China Taiwan „verschlucken“ wolle, könnten die USA Taiwan in einem möglichen Krieg „opfern“, und keines der Ergebnisse sei besser als das andere, sagte Lu.

Feng Chien-san (馮建三), Professor am College of Communication der National Chengchi University (NCCU), argumentierte ähnlich zur aktuellen Situation in der Ukraine.

Er sagte, dass Russlands Invasion in der Ukraine zwar „ein ignorantes Verbrechen“ sei, die Verantwortung für das Leid und das anhaltende Blutvergießen dort aber nicht allein bei Russland liege.

Insbesondere, sagte Feng, hätten die USA und ihre Verbündeten auf die Osterweiterung der NATO gedrängt, als sie wussten, dass dies eine rote Linie für Russland sei, und seit Beginn des Krieges hätten sie den Bemühungen um einen Waffenstillstand im Wege gestanden.

Kuo Li-hsin (郭力昕), ein pensionierter Professor am College of Communications der NCCU, sagte, dass die Erklärung der Gruppe zwar zwangsläufig starke Meinungen hervorrufen werde, er aber hoffe, dass sie einen Ausgangspunkt für eine öffentliche Debatte bieten würde.

„In einer Gesellschaft, die stolz auf Demokratie und Redefreiheit ist, hoffen wir, dass es zu tieferem Nachdenken und Dialog kommen kann“, sagte er zu den Themen, die sie aufwirft.

In Bezug auf die öffentliche Reaktion argumentierten viele Kommentatoren, dass die Erklärung gegenüber China übermäßig tolerant sei.

Shieh Jhy-wei (謝志偉), Taiwans Repräsentant in Deutschland, schrieb in einem Facebook-Beitrag, dass die Antikriegsbotschaft der Gelehrten „verkehrt herum“ sei, da die wirkliche Bedrohung durch Aggression und Invasion von Russland und China ausgehe.

Wu Hsin-tai (吳欣岱), Leiter der Taipei-Sektion der Pro-Unabhängigkeitspartei Taiwan Statebuilding, kritisierte die Gelehrten auch dafür, dass sie eine „naive Beschwichtigung“ Chinas förderten, während er die Augen vor seinem sehr realen Wunsch verschloss, „zu schlucken“. Taiwan.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related