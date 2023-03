Wir sind nicht mehr weit davon entfernt COVID-19 zu überwinden, erklärt der renommierte Experte für Infektionskrankheiten, Zhang Wenhong (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202303/1287953.shtml

China ist in eine Phase geringer Prävalenz des neuartigen Coronavirus eingetreten, und es ist nicht mehr weit für uns, aus der COVID-19-Krise herauszukommen, sagte der renommierte Experte für Infektionskrankheiten, Zhang Wenhong, am Samstag auf dem Asia Youth Leaders Forum 2023 in Guangzhou zu Medienberichten.

„Chinas Gesundheitssystem hat in den letzten drei Jahren große Herausforderungen überstanden, aber es hat überlebt. Die WHO hat angekündigt, dass die Zahl der Menschen, die an COVID-19 sterben, jetzt jeden Tag auf einem historischen Tiefstand ist. Ich glaube, wir sind nicht weit davon entfernt diesen COVID-19-Notstand im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu überwinden“, sagte Zhang, Leiter des Zentrums für Infektionskrankheiten des in Shanghai ansässigen Huashan-Krankenhauses der Fudan-Universität, berichtete Guangzhou Daily.

Zhang sagte, dass die Teilnahme am Forum bemerkenswert sei, denn „hier sehe ich asiatische Jugendliche, die ohne Barrieren und ohne Masken mehr kommunizieren.

Zhang sagte, die Pandemie mache mehr Menschen klar, dass ein widerstandsfähiges globales Sozialsystem nur durch Kommunikation und Solidarität angesichts ungewisser Ereignisse aufgebaut werden könne, so der Bericht.

Am 17. März sagte die WHO voraus, dass die COVID-19-Pandemie voraussichtlich in diesem Jahr enden wird.

„Wir sind jetzt sicherlich in einer viel besseren Position als jemals zuvor während der Pandemie“, sagte der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Er stellte am 17. März fest, dass die wöchentliche Zahl der gemeldeten Todesfälle in den letzten vier Wochen niedriger war als vor der Ausrufung der Pandemie im März 2020. Am 18. März zeigten die vom China Center for Disease Control and Prevention veröffentlichten Daten dies.

Seit dem 3. März tendiert die Zahl der positiven Nukleinsäuretests des neuartigen Coronavirus in China nach unten, aber die Zahl der täglich gemeldeten positiven Tests bleibt bei über 4.000.

Zhang sagte am 21. März auf einem anderen Forum voraus, dass COVID-19 in Zukunft endemisch werden wird. Das bedeutet, dass die Ausbrüche durchgehend vorhanden sein werden, aber auf eine bestimmte Region beschränkt sind und der Gesellschaft keinen nennenswerten Schaden mehr zufügen, berichtete National Business Daily.

Beispielsweise entdeckte Zhangs Team während der jüngsten H1N1-Ausbrüche in ganz China, dass die primären Stammtypen H3N2 und H1N1 waren, die beide normale Stämme waren, die nach der Pandemie ständig mutierten und keine weiteren beängstigenden Pandemien verursachen würden.

Zhang sagte, dass China nach drei Jahren der Bekämpfung der Epidemie einen Mechanismus eingerichtet habe, der verstärkte primäre Gesundheitsdienste und verbesserte Impfstoffsysteme zur Bewältigung von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit umfasst.

„Insgesamt hat China nachhaltige Vorbereitungen für mögliche zukünftige Ausbrüche getroffen. Ich bin zuversichtlich, dass die nächste Welle nicht mehr zu einem erheblichen Schaden für unser soziales Leben und unsere Wirtschaft führen wird“, bemerkte Zhang am 21. März. Er forderte auch die Einrichtung eines gemeinsam genutzte Wissenschafts- und Technologieplattform zur Integration und Koordinierung von Impfstoffen, Behandlungen, Tests und öffentlichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Ausbrüchen.

