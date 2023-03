Gewerkschaftsdemo #1 / Frente Unido America Latina, Odessa Solidaritäts- Kampagne / Massaker 2014 https://youtube.com/watch?v=z3wbZ2YT4nU&feature=shares

Gewerkschaftsdemo #2 / Frente Unido America Latina, Odessa Solidairtäts- Kampagne / Massaker 2014 https://www.youtube.com/watch?v=pqQX_aN_JFE

Gewerkschaftsdemo #3 / Frente Unido America Latina, Odessa Solidaritäts- Kampagne / Massaker 2014 https://www.youtube.com/watch?v=2uf31qKqLcw

