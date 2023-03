Weltweit wurden bislang Milliarden Menschen mit mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 geimpft. Für schwerwiegende Nebenwirkungen könnte vor allem die nicht praktizierte Methode der Aspiration verantwortlich sein.

Knapp 200 Millionen Dosen der mRNA-Impfstoffe gegen Corona wurden laut Robert Koch Institut in Deutschland bis zum Januar 2023 verabreicht. 65 Millionen Menschen sollen mindestens einmal geimpft worden sein. Weltweit wurden geschätzt Milliarden von Menschen mit mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 geimpft.

Es gibt vielfache Berichte über zum Teil dramatische Nebenwirkungen nach Covid-19 Impfungen mit mRNA-Impfstoffen. Darüber wird inzwischen auch ganz offen in den Medien berichtet. Es kommt zu Störungen des Blut- und Lymphsystems, Herzproblemen, Problemen mit dem Gefäßsystem und immer wieder wird auch über plötzliche unerwartete Todesfälle von jungen Menschen berichtet.

Tatsächlich könnte aber vielleicht überwiegend die nicht praktizierte Methode der Aspiration für die massenhaft auftretenden Nebenwirkungen verantwortlich sein. Beim Aspirieren, einer Methode, die früher immer angewendet wurde und Teil der Impf-Ausbildung war, wird die Spritze nach dem Einstich in Position gehalten, der Spritzenkolben wird dann leicht zurückgezogen. Sieht man Blut in dem Kolben der Spritze, wird die Injektion sofort abgebrochen. Das heißt es wird überprüft, ob die Nadel tatsächlich ein Blutgefäß getroffen hat. Obwohl dies sehr selten der Fall ist, könnte es aber durchaus einer der Gründe sein, warum diese seltenen Nebenwirkungen auftreten.

Denn Berichte von Ärzten belegen, dass auch im Schulterbereich Blutgefäße im Deltamuskel getroffen werden können. Die aktuellen Corona-Impfstoffe beruhen auf neuartigen mRNA-Impftechnologien. Die zwar seltenen, aber sehr bedrohlichen Nebenwirkungen werden möglicherweise durch die Injektion der Impfstoffe in die Blutbahn verursacht. Eine versehentliche Injektion in ein Blutgefäß könnte daher eine plausible Erklärung für die zahlreichen dramatischen Nebenwirkungen sein.

Möglicherweise hängt also das erhöhte Risiko, nach der mRNA-Impfung Probleme mit einer Myokarditis (Myokarditis) zu entwickeln, insbesondere bei jungen sportlichen Menschen, möglicherweise mit der fehlenden Aspiration zusammen. Es wird geschätzt, dass insbesondere bei der Gruppe junger Menschen eine Chance von 5 bis zu 10 Prozent besteht, mit einer intramuskulären Injektion mehr oder weniger große Blutgefäße zu treffen. Dann kann der mRNA-basierte Impfstoff, so wie auch der von Biontech, direkt zum Herz gelangen und dort zu Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündungen und auch anderen Komplikationen führen. Besonders junge durchtrainierte Menschen können sogar plötzlich sterben, wenn ein größeres Blutgefäß getroffen wird. Wenn kleinere Blutgefäße getroffen werden, kommt es zu weniger schweren Komplikationen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO, das Robert-Koch-Institut und andere Organisationen haben diese Aspiration-Regeln zu Beginn der massenhaft durchgeführten Impfkampagne in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 und dann auch für 2021 ausgesetzt. Erst im Februar 2022 wurde diese Methode wieder empfohlen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) rät deshalb seit dem Frühjahr 2022 wieder zu dieser Vorsichtsmaßnahme bei den Corona-Impfungen. Die sogenannte „Aspiration“ soll demnach, wie es heisst, wieder praktiziert werden um zu verhindern, dass durch den Impfvorgang Herzmuskelentzündungen und andere Komplikationen ausgelöst werden.

Eine Studie, die in der Zeitschrift Clinical Infectious Diseases veröffentlicht wurde, machte Beobachtungen mit Impfstoffen vom mRNA-Typ. Die Studie, die ein Mausmodell verwendete, kam zu dem Schluss, dass „eine unbeabsichtigte intravenöse Injektion von mRNA-Impfstoffen Myokarditis oder Perikarditis hervorrufen kann“. Myokarditis ist eine Entzündung des Herzmuskels und Perikarditis, eine Entzündung des Gewebes, welches das Herz umgibt.

Es gibt zugleich Berichte aus Kuba, China, Taiwan und anderen Ländern die besagen, dass dort die Aspiration-Methode ständig praktiziert wird und auch Teil der Ausbildung ist. Und in diesen Ländern kommt es selten zu Nebenwirkungen. Allerdings kommen mRNA-Impfstoffe in Kuba und China bislang nicht zum Einsatz. Aber grundsätzlich wird die Aspiration-Methode bei allen Impfungen eingesetzt.

Von denjenigen unter den Impfkritikern, die immer wieder auf die tatsächlich dramatischen Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen verweisen, wird das Thema Aspiration überhaupt nicht erwähnt. Viele kennen diese Technik vielleicht auch gar nicht. Dass dieses Thema allerdings auch von vielen angeblichen Investigativ-Journalisten übersehen wird macht sehr nachdenklich.

In einer Rundmail der Gruppe Arbeiterfotografie mit dem Titel: Ein Jahr „Neuer Krefelder Appell“ heißt es: „… die Holocaust-Überlebende Vera Sharav hat es am 20. August 2022 am 75. Jahrestag des Nürnberger Kodex extrem zugespitzt formuliert: „Diesmal droht uns ein Völkermord von weltumspannendem Ausmaß. Diesmal ist es nicht Zyklon B-Gas, sondern sind es gentechnisch hergestellte injizierbare Biowaffen, die man als Impfstoffe getarnt hat.“

Der hier angesprochene Aufruf ( https://peaceappeal21.de ) wurde tatsächlich von Tausenden von Antikriegsgegnern unterzeichnet, überwiegend von Menschen, die sich aus tiefster Überzeugung Frieden mit Russland wünschen und ein Ende der westlichen Eskalationspolitik. Sie unterstützen die massive Kritik an der Politik der NATO. Das ist völlig richtig und auch wir unterstützen dies. Nur in dem folgenden Kontext klingt der Aufruf sehr fragwürdig.

Denn u.a. es heißt in dem Aufruf:

„Es geht …. zum anderen um den extrem gefährlichen Krieg gegen die Menschheit, der unter dem Deckmantel der Pandemiebekämpfung geführt wird und bereits Millionen Todesopfer gefordert hat. Ziel ist auch die Bündelung aller verfügbaren Kräfte über ideologische Grenzen hinweg…. und weiter: Unter dem Deckmantel der Pandemie-Bekämpfung wird das Leben von Milliarden Menschen gefährdet. Das betrifft vor allem Länder der so genannten „Dritten Welt“. Allein in Indien hat der Lockdown nach Angaben der „World Doctors Alliance“ Millionen Menschenleben gekostet. Eine noch größere Gefahr geht von der „Impf“-Kampagne aus – für Milliarden von Menschen. Dahinter steht die Strategie des „Great Reset“ des Forums der Superreichen, das sich „Weltwirtschaftsforum“ nennt, mit dem der Kapitalismus über einen gezielten Zusammenbruch und einen „Neustart“ auf eine noch perversere Stufe gehoben werden soll – unter weitergehender Verletzung der bürgerlichen Rechte, der Menschenrechte und des Völkerrechts – d.h. mit weniger Rechten und mehr Überwachung für den überwiegenden Teil der Menschheit.“

Und es macht sehr nachdenklich, wenn man auffordert wird, sich einer Politik zu verweigern, „die unter dem Deckmantel der Pandemie-Bekämpfung Milliarden Menschenleben gefährdet und die Überlebenden einer Totalkontrolle unterwerfen will“.

Es sollte deshalb dringend eine Abgrenzung stattfinden, wenn nämlich bereits unter den Erstunterzeichnern Namen wie Heiko Schöning, Anselm Lenz, Dr. Wolfgang Wodarg und die Holocaustüberlebende Vera Sharav zu finden sind.

Nehmen wir nur die Personalie Dr. Heiko Schöning. Er ist Initiator der “World Doctors Alliance”, ein Sammelbecken von Impfgegnern. Diese Initiative wird in dem Appell sogar namentlich benannt. Neben vielen validen Fakten finden sich hier bizarre Erklärungen. Mitglied ist z.B. Heinrich Fiechtner, Ex-AfD-Abgeordneter. Befürworter von Corona-Impfungen bezeichnete er als „Jünger Josef Mengeles“. Ein weiteres Mitglied ist eine Dolores Cahill, die am University College in Dublin tätig ist. Sie erklärte u.a. das Folgende: „Wenn mich jemand [mit einem RNA-Impfstoff] impfen würde, würde ich ihn des versuchten Mordes anklagen.“. Sie ist gleichzeitig die Präsidentin der World Freedom Alliance.

Abgrenzung von Anselm Lenz ist deshalb dringend notwendig, weil dieser von Todesspritzen, Kinderschändermasken und einem perversem Testzirkus schreibt. Lenz, der seit Beginn der Covid-Krise auch die Zeitung Demokratischer Widerstand vertreibt trat erst kürzlich auf dem Sommerfest von Jürgen Elsässer, dem Herausgeber des Compact-Magazins auf.

Hier Auszüge aus einem neuen Beitrag von Anselm Lenz bei apulut der Webseite von Ken Jebsen:

„Die Inszenierung soll nach dem Willen der Propagandamedien nun also Demonstrationen gegen hohe Energiepreise vorsehen, während die Menschen weiterhin mit den Corona-Spritzen verstümmelt und getötet werden und der Regenbogen-Burgfrieden der Rüstungs- und Pharmakonzerne gen Osten schießt. Die Corona-Spritzen schädigen systematisch, bekanntermaßen und willentlich das Immunsystem.“

Und weiter heisst es:

„Das nächste Ermächtigungsgesetz soll also beschlossen werden, der nächste Terrorwinter uns und unser Land zerstören. Frankreich, Dänemark, Polen und viele weitere Länder haben dem Corona-Terrorsystem bereits offiziell abgesagt, zuletzt verkündete sogar der Bankenlobbyist im Präsidentenamt Emmanuel Macron das finale Aus für Todesspritze und alle Corona-Maßnahmen in der Grande Nation. Die Demokratiebewegung stellt sich dem entgegen. Doch für Deutschland soll der Horror weiterlaufen mit totalitären Überwachungspass, genannt »Digitale Identität«, mit Segregation, den Kinderschändermasken und auch den Injektionen, mit perversem Testzirkus, was alles zu nichts hilft, außer Verstümmelungen und Tote in großer Zahl zu produzieren, die in Zukunft auch unter den nur Zwei- oder Dreifachgespritzten immer weiter zunehmen werden.“

Und auch in einem kürzlich veröffentlichtem Interview mit Ken Jebsen spricht Anselm Lenz über diese ihn bedrohlichen Gefahren der Corona-Impfungen. Und er spricht über real erfahrene Nebenwirkungen der Impfung in seinem persönlichem Umfeld. Nur mutmaßen sowohl Ken Jebsen als auch Anselm Lenz nicht über die Möglichkeit, dass diese tatsächlich drastischen Nebenwirkungen der fehlenden Methode der Aspiration zuzuschreiben sein könnten. LINK ZUM VIDEO HIER

Abgrenzen sollte man sich auch von Dr. Wolfgang Wodarg, der wiederholt behauptet hat, dass in China eine Theaterinszenierung zu Corona stattfindet. Seinen Standpunkt zu China hat Dr. Wodarg seit diesem Interview aus dem Jahr 2020 nie widerrufen. Er erklärt in diesem Interview, dass als er die ersten Bilder aus China gesehen habe, die ganzen Verkleidungen usw., da erinnerte er sich sofort an die Schweinegrippe in Mexiko. Das war die gleiche Inszenierung, das gleiche Theater wie bei der Schweinegrippe. Zudem ist Dr. Wodarg einer der Initiatoren des Corona-Ausschusses, der vormals vom Rechtsanwalt Michael Fuellmich geleitet wurde.

ZUM VIDEO LINK

Abgrenzen muss man sich definitiv auch von der Holocaustüberlebenden Vera Sharav, wenn sie nämlich behauptet:

„Diesmal droht uns ein Völkermord von weltumspannendem Ausmaß. Diesmal ist es nicht Zyklon B-Gas, sondern sind es gentechnisch hergestellte injizierbare Biowaffen, die man als Impfstoffe getarnt hat.“

Aber dies sind nur Bezüge auf den tausendfach unterzeichneten Aufruf, der maßgeblich auch von den Initiatoren der Arbeiterfotografie in Köln initiiert wurde, die solche Meinungen immer wieder propagieren und auch häufig China Schuldzuweisungen machen an einer weltweiten Verschwörung beteiligt zu sein.

Darüber hinaus muss man aber auch verstehen, wer die wesentlichen Akteure in der Impfgegner-Bewegung sind.

Nehmen wir beispielsweise die Person Heiko Schrang. Er ist sehr eng mit der Falun Gong Sekte und Epoch Times verbunden und betreibt wie diese eine extrem antichinesische und antikommunistische Hetze. Er war mehrfach als prominenter Redner auf den Querdenken-Kundgebungen in Berlin eingeladen. Zuletzt hat er sogar ein Interview mit Ken Jebsen geführt. LINK ZUM VIDEO HIER

Abgrenzen sollte man sich auch von der Führung der Partei die Basis, zu deren Doppelspitze bis vor einigen Monaten auch der Rechtsanwalt Fuellmich gehörte. Dieser verbreitet ebenfalls unfassbare Behauptungen. LINK Und auch Micael Fuellmich hat bei Ken Jebsen ein Gespräch geführt. LINK ZUM VIDEO HIER

Der Rechtsanwalt Michael Fuellmich bezeichnet die in Deutschland verwendeten mRNA Impfpstoffe häufig als „toxische Impfstoffe“ und behauptete dass an den Nebenwirkungen der Impfungen in Deutschland 25 Prozent der Menschen sterben könnten und 36 Prozent unter schweren Nebenwirkungen zu leiden hätten – „und man weiß einfach nicht, ob sie es schaffen“. Seiner Meinung nach sei die Impfkampagne eine „organisierte Massentötung“.

Übrigends ist auch Dr. Wodarg einer der Initiatoren des Corona-Ausschusses, der vormals vom Rechtsanwalt Michael Fuellmich geleitet wurde. Und Dr. Wolfgang Wodarg kandidierte auch für die Partei die Basis.

In einer Videoaufzeichnung des Corona Ausschusses mit dem Titel „Die Wurzeln des Übels“ verglich Michael Fuellmich die Coronamaßnahmen zusammen mit einer US-Amerikanerin in einem Interview, quasi direkt mit den Tötungsprogrammen im Dritten Reich. Er sagte , dass das, was damals im Dritten Reich passiert ist, diesmal eben weltweit geschehe. Das sagte er ohne natürlich in irgendeiner Weise die Verbrechen der Nazis gutzuheissen. Aber es legt nahe, dass er und seine Interviewpartnerin die Corona-Massnahmen direkt mit dem Tötungssystem der Nazis vergleichen. LINK ZUM VIDEO HIER

Und auf der Seite des Kölner Ortsverbands der Partei die Basis sind die Kölner Arbeiterfotografen Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann und die Herausgeber der Neuen Rheinischen Zeitung (NRhZ) aktiv. Es heisst auf der Webseite des Ortsverbands der Partei, bezugnehmend auf den „Neuen Krefelder Appell:



„Die Holocaust-Überlebende Vera Sharav hat es am 20. August 2022 am 75. Jahrestag des Nürnberger Kodex extrem zugespitzt formuliert: „Diesmal droht uns ein Völkermord von weltumspannendem Ausmaß. Diesmal ist es nicht Zyklon B-Gas, sondern sind es gentechnisch hergestellte injizierbare Biowaffen, die man als Impfstoffe getarnt hat.“ Es ist nicht nur so, dass die Impfung genannte Injektion zu einer großen Zahl gravierender Nebenwirkungen bis hin zum Tod führt, es entwickelt sich eine erschreckende Kindersterblichkeit und es kommt zu einer ungewöhnlich großen Zahl von Fehlgeburten und Fortpflanzungsorgan-Erkrankungen. Die von Vera Sharav benannten Entvölkerungsabsichten der Eugenik-Strategen scheinen bereits Realität zu werden. Die „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ kommentieren: „Die schockierenden Fakten liegen auf dem Tisch. Keiner kann heute mehr sagen, er habe es nicht gewusst.“ Deshalb wird die Forderung, eine Politik herbeizuführen, „die sich verweigert, unter dem Deckmantel der Pandemie-Bekämpfung Milliarden Menschenleben zu gefährden“, immer bedeutsamer.“

LINK: https://diebasis-koeln.de/2022/11/neuer-krefelder-appell/

Bis zu seinem Austritt Ende 2021 war auch der Rechtsanwalt Markus Haintz Mitglied in der Partei die Basis. Er hat sogar den ehemaligen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro interviewt. VIDEOLINK



Der linke zukünftige Präsident Lula da Silva nannte Bolsonaro kürzlich einen „schamlosen Lügner“, der mit Covid „herumgespielt“ habe und dabei massenhaft Todesfälle verursacht habe.

Nicht verharmlosen sollte man auch die Verbindung des Querdenken-Gründers Michael Ballweg zu Peter Fitzek, dem Herrscher des „Königreich Deutschland“. Kritiker werfen Michael Ballweg Kontakte zu dem Reichsbürger vor, nachdem Ballweg im Sommer 2020 zahlreiche Querdenker-Aktivisten zu einem Treffen beim Peter Fitzek, dem selbsternannten König von Deutschland, eingeladen haben soll. Im Restaurant von Peter Fitzek hielten Michael Ballweg und Peter Fitzek dann lange Referate vor den zahlreich versammelten Corona-Aktivisten.

Peter Fitzeks Wahnsinn erklärt dieser selbst so:

„Spätestens seit der Plandemie wachen immer mehr Menschen auf und merken, sie leben in einem satanischen System. Die Ereignisdichte spitzt sich immer weiter zu und die dunkle Seite entschleiert sich nun immer mehr. Sie zeigt allen Menschen ihr wahres Gesicht und gibt uns so die Möglichkeit uns abzukehren.“

Fitzek spannt hier den Bogen „von Corona und dem „Great Reset“ über Prophezeiungen und der Endzeit hin zur Erwartung und Offenbarung des Menschensohnes!“

VIDEO LINKS HIER:

https://koenigreichdeutschland.org/de/neuigkeit/video-corona-endzeit-menschensohn.html

Das derzeitige Verfahren und die unzulässig lange Untersuchungshaft gegen Michael Ballweg ist selbstverständlich abzulehnen. Er muss sofort freigelassen werden!

Und dann noch ein aktueller Artikel des Autors Felix Feistel, den dieser auf Ken Jebsens Webseite apolut veröffentlicht hat. Felix Feistel berichtet über die seiner Meinung nach aus der Impfung resultierenden, weitreichenden Schäden und Nebenwirkungen als die „Ergebnisse bewusster und vorsätzlicher Körperverletzung“. ARTIKEL LINK



Weiterhin behauptet der Autor: „dass eine irgendwie geartete, schützende Wirkung der Giftspritzen nicht nachweisbar ist“. Und er schreibt, dass es sich bei den Nebenwirkungen „um die verheerenden Auswirkungen einer massenhaft verabreichten Giftspritze“ handelt.

Der Autor Feistel erklärt: „Die genaue Anzahl der durch die Genspritzen getöteten Menschen kann also nicht ermittelt werden. Dennoch zeichnet sich eine Sterbewelle genozidalen Ausmaßes ab.“

Und weiter schreibt der Autor Felix Feistel: „So wurde nicht nur in vollem Bewusstsein die Giftspritze massenweise verabreicht und geradezu in die Menschen hineingezwungen“.

Und abschließend verlangt Feistel: „Die Menschen, die solche Dinge beschließen und umsetzen gehören vor Gericht gestellt und zur Rechenschaft gezogen. Es handelt sich um Kriegsverbrechen historischen Ausmaßes, die geahndet werden müssen. Damit bleibt Widerstand und Protest notwendig, so lange, bis auch der letzte Verantwortliche seiner gerechten Strafe zugeführt wird“.

Auf Grund derartiger Äußerungen und anderer ähnlich extremer Positionen von Vertretern im Umkreis der Querdenker-Bewegung habe ich mich den Aktivitäten der Bewegung nie anschließen können.

Im Coop Anti-War Cafe haben wir zusammen mit vielen anderen in einer Erklärung die folgende Forderung vertreten:

„Zügige weltweite Zulassung für russische, chinesische und kubanische Impfstoffe und Medikamente zur Bekämpfung von Covid-19. Für internationale Zusammenarbeit und Solidarität!“

LINK HIER

Auch ich bin selbstverständlich der Meinung, dass die Impfstoffe, die ohne Konkurrenz hier in Deutschland und anderen EU-Ländern zum Einsatz kommen, nicht genügend getestet wurden, und zudem zu exorbitant hohen Preisen eingekauft wurden und allzu schnell auf den Markt geworfen wurde.

Zahlreiche führende Köpfe der Querdenker verbreiten aber immer wieder extrem chinafeindliche und auch extrem antikommunistische Standpunkte. Dies ist immer noch ein großes Problem.

Fakt ist, dass in Ländern wie China, Kuba und Nikaragua sehr niedrige Todeszahlen zu verzeichnen sind. Ganz im Gegenteil beispielsweise zu den Todeszahlen in den USA und Grossbritannien. In Nikaragua wurde ein eigener Impfstoff entwickelt und dort wird auch der Wirkstoff Ivermectin eingesetzt, so wie auch in China viel mit traditioneller Medizin bei Covid-Erkrankungen behandelt wird.

Lockdowns wurden in China übrigens immer nur partiell, dann aber durchaus massiv eingesetzt, aber niemals für mehr als 10% der Bevölkerung. Massen-PCR Tests waren offensichtlich in der Lage Infektionsherde zu lokalisieren. Dies mochte für viele im Westen allzu krass wirken, aber es scheint doch sehr wirksam gewesen zu sein.

Mitte Januar dieses Jahres wurde vermeldet, dass in China nach dem Ende der Null-Covid-Politik Anfang Dezember 2022 offiziellen Angaben zufolge rund 60.000 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion verstorben waren. Nach Mitteilung der Behörden waren seitdem über 5500 Corona-Patienten aufgrund von Atemwegeversagen gestorben. Rund 55.000 weitere Todesfälle seien in durch andere Krankheiten in Kombination mit einer Corona-Infektion aufgetreten.

Das Durchschnittsalter der Opfer lag bei knapp über 80 Jahren. Rund 90 Prozent der gemeldeten Toten waren demnach über 65 Jahre alt und litten zudem an Vorerkrankungen.

Seit dem Ende der Null-Covid-Politik Anfang Dezember 2022 breitete sich das Coronavirus in China rasant aus. Medienberichten zufolge führte dies zu einer massiven Überlastung der Krankenhäuser. Inzwischen hat sich die Ausbreitung stark verlangsamt.

Bereits im Februar 2022 hatte China das Medikament Paxlovid des US-Herstellers Pfizer für die Behandlung von Hochrisikopatienten in mehreren Provinzen zugelassen.

Anfang dieses Jahres hatte China Verhandlungen mit dem Arzneimittelhersteller Pfizer über eine Lizenzvergabe aufgenommen, die es einheimischen Arzneimittelherstellern erlauben würde, generische Version von Paxlovid für den chinesischen Markt herzustellen.

Und zuletzt hat jetzt Anfang März 2023 in China der erste im Land entwickelte mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 seine Zulassung erhalten. Der chinesische Arzneimittelherstellers CSPC hat den Impfstoff entwickelt. LINK

In China, in Russland und in Kuba gibt es übrigens keine Impfpflicht. Und Masken werden in China als auch in Japan seit Jahrzehnten traditionell immer bei Wellen von Infektionskrankheiten getragen. Beispielsweise während starker Grippewellen.

Schlussfolgerung:

Es ist festzuhalten, dass die sogenanten „Impfskeptiker“ die NATO-Kriegspropaganda gegen Russland ablehnen. Und das ist gut so!

Gleichzeitig jedoch verbreitet ein nicht unerheblicher Teil dieser Impfskeptiker die These, dass die tatsächlich sehr massiv auftretenden Nebenwirkungen der mRNA Impfstoffe, bewusst in Kauf genommen werden um den Geimpften zu schaden. Einige wenige vertreten sogar die These eines Tötungsprogramms oder machen Holocaustvergleiche. Dies schadet der Friedensbewegung massiv. Eine Debatte muss dringend stattfinden.

Diesen Gruppen in der Friedensbewegung Platz zu geben ist völlig kontraproduktiv.

Inwieweit die Aspirationsmethode tatsächlich für Nebenwirkungen mitverantwortlich ist muß untersucht werden.

In der Impfgegner-Bewegung findet so gut wie keine Auseinandersetzung mit dem Thema statt.

Die Berichterstattung in den Medien ist kontrovers, dennoch scheint vieles darauf hinzudeuten, dass diese Aspirationsmethode für die massenhaft auftretenden Nebenwirkungen mitverantwortlich ist.

Es sollte unbedingt eine eingehende Analyse der Daten stattfinden.

Auch in China kommen Medikamente des US-Herstellers Pfizer zum Einsatz.

Seit März 2023 hat jetzt auch ein chinesischer mRNA Impfstoff seine Zulassung erhalten.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related