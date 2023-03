Als sich die Präsidenten Xi und Putin verabschiedeten, gab es den folgenden Wortwechsel:



Der chinesische Präsident Xi Jinping:

„Es kommt zu Veränderungen, die es seit 100 Jahren nicht gegeben hat. Und diesen Wandel treiben wir gemeinsam voran.“

Russland Präsident Putin erwidert: „Da stimme ich zu.“



Xi: „Bitte pass auf dich auf, lieber Freund.“



Putin: „Gute Reise“

VIDEO LINK HIER

