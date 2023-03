Antikriegsaktivisten von CODEPINK unterbrechen US-Außenminister Anthony Blinken – Medea Benjamin wird verhaftet

Antikriegsaktivisten von CODEPINK unterbrechen US-Außenminister Anthony Blinken

Sehr geehrter Präsident Biden,

Zum 51. Jahrestag des Schanghaier Kommuniqués von 1972 bitten wir Sie, dieses Vermächtnis des Friedens und der Diplomatie weiterzuführen und sich China anzuschließen, um den Frieden in der Ukraine zu erleichtern.

Am 27. Februar 1972 gaben die Vereinigten Staaten und China eine gemeinsame diplomatische Erklärung heraus, das Shanghai-Kommuniqué von 1972, in dem sie verkündeten, dass „es nur ein China gibt und dass Taiwan ein Teil Chinas ist“. Daraus entwickelten die USA die Ein-China-Politik, die 51 Jahre lang zum Fundament friedlicher Beziehungen zwischen den USA und China wurde.

Diplomatie sichert seit mehr als einem halben Jahrhundert Frieden und Wohlstand für anderthalb Milliarden Menschen in China. Heute, da der Krieg in der Ukraine kürzlich die Ein-Jahres-Marke überschritten hat, ist Diplomatie mehr denn je erforderlich, um den Frieden für die Menschen überall und auf dem Planeten zu fördern.

Am 24. Februar 2023 veröffentlichte China einen umfassenden Plan zur Förderung des Friedens in der Ukraine. Diplomatie verlangt, dass alle an einem Tisch sitzen und verhandeln. Die USA müssen sich China anschließen, um zur Diplomatie aufzurufen und die Bedingungen zu schaffen, die erforderlich sind, damit alle an einem Tisch sitzen und verhandeln können. Wir bitten Sie, einen Waffenstillstand zu fordern, um den Tod und die Zerstörung in der Ukraine zu stoppen, Friedensgespräche zu erleichtern und die Diplomatie mit Russland wieder aufzunehmen und die Sanktionen aufzuheben, die nur wirtschaftliche Schwierigkeiten verursachen und den Menschen in Russland schaden.

Wir bitten Sie, Chinas Aufruf zum Frieden ernst zu nehmen. Hier geht es nicht um die US-Konkurrenz mit China; Es geht um den Triumph des Friedens über den Krieg, den Triumph der Menschen und des Planeten über den Militarismus, den Triumph der Liebe über den Hass. China ist nicht unser Feind. Rufen Sie jetzt mit China zur Diplomatie auf, um den Frieden in der Ukraine zu fördern.

