Über 2.500 Menschen demonstrieren vor dem Weißen Haus in Washington DC gegen die Eskalation und Verlängerung des Krieges in der Ukraine.

Am 18. März, am Vorabend des 20. Jahrestages der US-Invasion im Irak 2003, versammelten sich über 2.500 Menschen aus über 200 Organisationen vor dem Weißen Haus, um gegen den jüngsten Kriegskurs zu protestieren: Gegen die Eskalation und Verlängerung des Krieges in der Ukraine.

Die Irak-Invasion und die zentrale Rolle der USA als Aggressor auf der Weltbühne könnten nicht enger mit dem Russland-Ukraine-Krieg zusammenhängen, argumentierten Redner.

„[Die Kriegstreiber] wollen, dass Sie irgendwie denken, dass es fortschrittlich ist, dass es gut ist, dass es moralisch richtig ist, Hunderte von Milliarden Dollar auszugeben, um bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen“, sagte Eugene Puryear von BreakThrough News bei der Eröffnung der Kundgebung. „Wofür? Nur für die Fähigkeit der US-Regierung die ganze Welt zu kontrollieren!“

Nach der Kundgebung stellten die Demonstranten vor dem Weißen Haus Särge aus, die mit den Flaggen des Irak, Russlands, Palästinas, der Ukraine, des Jemen, Afghanistans, der USA und Syriens geschmückt waren, die die durch den US-Krieg verlorenen Menschenleben repräsentierten . Ellen Barfield von Veterans for Peace sprach vor dem Weißen Haus: „Veteranen, wir haben Opfer gesehen, wir haben Opfer verursacht, ich schäme mich das zu sagen“, sagte sie. „Die Menschen in diesem Land hungern und leiden, weil mehr als 50 % unseres frei verfügbaren Budgets jedes Jahr ins Pentagon geht, für Waffen, die nicht funktionieren, für idiotische Kriege, die uns weniger sicher machen.“

„Leider verehrt die allgemeine Öffentlichkeit Truppen,“, sagte Ellen Barfield von Veterans for Peace, die sich aktiv gegen den Irakkrieg aussprach, während der Startkundgebung am 18. März gegenüber Peoples Dispatch . „Wir nutzen unseren Status. Und darum geht es bei Veterans for Peace, es geht darum, sich gegenseitig dabei zu unterstützen, besser zu versuchen, die Öffentlichkeit über die wahren Kosten des Krieges aufzuklären, nicht nur für uns, sondern auch für sie, für die ganze Welt.“

Die Demonstration vom 18. März versuchte, die Kämpfe verschiedener Menschen unter dem Dach der Antikriegsbewegung zu vereinen. Riya Ortiz von Damayan Migrant Workers wandte sich an die Menge, um über den Kampf der Überlebenden des Menschenhandels auf den Philippinen zu sprechen. Im Gespräch mit Peoples Dispatch erläuterte Ortiz die Verbindung zwischen Antiimperialismus und philippinischem Kampf: „Der Grund dafür, dass [philippinische Arbeiter] gehandelt wurden, ist, dass die USA unser Heimatland verwüstet haben, wir keine eigene schwere Grundstoffindustrie haben, und im Grunde ist das Hauptgut des Landes unser Volk.“

Reverend Annie Chambers, eine ehemalige Black Panther und Aktivistin seit ihrem 14. Lebensjahr (und jetzt 81), sprach auf der Kundgebung über die Armen und Enteigneten der Vereinigten Staaten. „Wir reden hier über Frieden. Aber wissen Sie, wo Sie wohnen? Sie leben in den Vereinigten Staaten von Amerika“, erklärte sie während ihrer Rede.

„Wie können wir über Frieden sprechen? Und wir haben unsere eigenen Leute, die auf der Straße verhungern. Kürzungen der Essensmarken. Abschaffung der Sozialhilfe. Obdachlosigkeit“, fuhr sie fort. „Nur die Bedürftigen leiden, wenn wir für die Gierigen kämpfen.“

Die Demonstranten marschierten dann mit Särgen und Transparenten in der Hand zur Presbyterian Church in der New York Avenue zu einem Teach-in, einem Ort, der für eine der letzten Predigten von Dr. Martin Luther King Jr. berühmt ist. Der Marsch hielt auch kurz bei der Washington Post, um öffentlich die Kriegsbotschaften der Konzernmedien zu verurteilen und die grundlegende Rolle hervorzuheben, die sie dabei gespielt haben, die öffentliche Meinung zugunsten von Militärausgaben und Kriegen zu beeinflussen. Beim Teach-in diskutierten Redner über soziale Bewegungen und den antiimperialistischen Kampf in so unterschiedlichen Regionen wie Haiti, Eritrea, Syrien, Guam, Wasserschützern auf Hawaii und Antifaschisten in der Ukraine.

Eugene Puryear erklärte. „Die Machthaber … keiner von ihnen will, dass das hier draußen bekannt wird. Sie wollen, dass die Leute verwirrt werden.“ Der Anteil der Menschen in den USA, die der Meinung sind, dass das Land zu viel Hilfe in die Ukraine schickt, ist gestiegen, und obwohl die meisten die Entsendung von Hilfe in die Ukraine im Allgemeinen befürworten, unterstützt nur eine Minderheit den verstärkten Einsatz von US-Truppen im Ausland.

„Dies ist ein Stellvertreterkrieg, aber es ist eine Generalprobe für einen größeren Krieg, den die USA zu führen beabsichtigen, um Russland zu schwächen, seine Regierung zu stürzen, in den Krieg zu ziehen und eine Konfrontation mit China zu führen, um die Kommunistische Partei Chinas zu stürzen“, sagte Brian Becker bei der Kundgebung vor dem Weißen Haus. „Wir sind entschlossen, wir werden eine neue Bewegung aufbauen. Diese Bewegung endet nicht heute, diese Bewegung beginnt heute.“

