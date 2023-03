Die Absicht Großbritanniens, der Ukraine Munition mit abgereichertem Uran zu liefern, ist mit dem „jugoslawischen Szenario“ vergleichbar. Dies erklärte die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. In ihrem Telegramkanal kommentierte sie die entsprechende Aussage der britischen Vize-Verteidigungsministerin Annabel Goldie wie folgt:

„Das jugoslawische Szenario: Diese Geschosse töten nicht nur, sondern vergiften auch die Umwelt und erregen Krebs bei den Bewohnern dieser Länder.“



Sacharowa betonte, dass es naiv wäre, zu glauben, dass der Einsatz der Uranmunition nur ihre unmittelbaren Ziele beeinträchtigen werde. Sie bemerkte, dass es in Jugoslawien vor allem NATO-Soldaten – insbesondere italienische – waren, die Schäden davontrugen und dennoch keine Kompensation erhielten. Sie schlussfolgerte: „Die Ukrainer werden von ihren ‚Wohltätern‘ vergiftet.“

