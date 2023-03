Ben Cohen, der Mitbegründer des US-amerikanischen Speiseeisherstellers Ben & Jerry’s, ist der Ansicht, dass die USA mit der finanziellen Unterstützung für Kiew den Krieg in der Ukraine verlängern. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Al Mayadeen.

Der berühmte Eishersteller könnte mit einem Boykott konfrontiert werden, nachdem Cohen die US-Regierung aufgefordert hat, auf Waffen und finanzielle Unterstützung für die Ukraine zu verzichten. Während Befürworter der Unterstützung für die Ukraine einen Boykott der Marke Ben & Jerry’s fordern, besteht Cohen darauf, dass „die USA ihre Macht nutzen sollten, um ein Ende des Krieges auszuhandeln, anstatt Tod und Zerstörung durch weitere Waffenlieferungen zu verlängern“.

Cohen war Präsident der People’s Power Initiative, einer Gruppe, die das Eisenhower Media Network (EMN) ins Leben gerufen hat. Das Netzwerk, so Newsweek, „bietet Journalisten Zugang zu Militärexperten, von denen einige der Meinung sind, dass die USA der Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland zu viel Hilfe leisten.“

