Russland und afrikanische Länder teilen die Vision einer multipolaren, gerechten Welt. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Montag, dass er den Beziehungen zu afrikanischen Ländern „Priorität“ einräume, da Moskau nach neuen Partnern suche, um sich internationalen Sanktionen wegen des Konflikts in der Ukraine zu stellen.„Ich möchte betonen, dass unser Land der Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten immer Vorrang gegeben hat und auch weiterhin geben wird“, sagte Putin in Moskau bei einer Rede vor den afrikanischen Vertretern.„Unser Land ist entschlossen, weiterhin eine umfassende strategische Partnerschaft mit unseren afrikanischen Freunden aufzubauen, und wir sind bereit, die globale Agenda gemeinsam zu gestalten“, fuhr der russische Präsident fort.

Der russische Präsident betonte, dass Russland, wie Afrika, „traditionelle moralische Werte verteidigt“, indem es „sich der neokolonialen Ideologie widersetzt, die ihm von außen auferlegt wird“. Er versprach auch, „die bedürftigsten Länder Afrikas“ mit Getreide zu beliefern, falls das wichtige Abkommen über ukrainische Exporte nicht in zwei Monaten erneuert werde.Laut Putin plant Russland, die Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern im Bereich Energie und Medizin zu verstärken und die Quoten afrikanischer Studenten an russischen Universitäten zu verdoppeln.Vor dem Hintergrund westlicher Sanktionen im Zusammenhang mit seiner Offensive in der Ukraine sucht Moskau derzeit Unterstützung in Asien und Afrika, wo viele Staaten die russische Militärintervention nicht offen verurteilt haben.

Russland hatte bereits in den vergangenen Jahren zahlreiche Initiativen auf dem afrikanischen Kontinent ergriffen, um eine Alternative zu den ehemaligen Kolonialmächten darzustellen.Russland und afrikanische Länder haben ein gemeinsames Ziel, eine multipolare und gerechte Welt aufzubauen, sagte der Vorsitzende der russischen Staatsduma Wjatscheslaw Wolodin auf einer Plenarsitzung der parlamentarischen Konferenz Russland-Afrika am Montag.„Russland und afrikanische Länder sind durch gemeinsame Ziele vereint: Wir stehen zusammen für den Aufbau einer multipolaren, gerechten Welt auf der Grundlage des Respekts für die Traditionen, Kultur und Geschichte der Länder, mit denen wir eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit aufbauen“, sagte Wolodin.

Der Sprecher der Staatsduma bemerkte, dass die Konferenz Vertreter von Ländern zusammengebracht habe, die „den Preis der Unabhängigkeit kennen und selbst entscheiden können, wie sie leben“. Er sagte, die Beziehungen zwischen Russland und den afrikanischen Ländern „befinden sich in einer neuen Phase“.„Afrika ist ein Kontinent freiheitsliebender Menschen. Gemeinsam können wir jedem Druck von außen standhalten, wie wir es bereits in unserer Geschichte getan haben. Freundschaft ist keine Einbahnstraße“, sagte Wolodin.

Die Russland-Afrika Konferenz zielt darauf ab, die parlamentarische Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern im Kontext der Gestaltung einer multipolaren Welt zu stärken, Beziehungen und gemeinsame Ansätze zur rechtlichen Regulierung in der Wirtschaft, im Bereich von Wissenschaft und Bildung sowie im Bereich der Sicherheit zu entwickeln. Es bringt Vertreter der Wissenschafts-, Bildungs- und Expertengemeinschaften aus Russland und afrikanischen Ländern, Abgeordnete und Senatoren der Staatsduma, Leiter von Bundesbehörden, Vorsitzende der russischen Regionalparlamente und Vertreter der Geschäftswelt zusammen.

Die Parlamentarier hatten bereits zuvor den politischen Dialog intensiviert und ihre Unterstützung für Russlands Krieg gegen die benachbarte Ukraine erklärt sowie ihre Bereitschaft bekundet, die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas zu unterstützen.Russland ist aufgrund der „besonderen Militäroperation“, von den Vereinigten Staaten und Europa mit strengen Wirtschaftssanktionen belegt worden.

Der Duma-Sprecher Volodin stellte fest, dass Versuche Washingtons und Brüssels, Afrika und Russland zu isolieren, gescheitert seien. Er ist überzeugt, dass die Parlamente viel für die Weiterentwicklung der Beziehungen nach den Grundsätzen des Respekts, der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten und der gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit tun könnten. Er betonte, dass sich die Beziehungen zwischen Russland und der Republik Südafrika mit Hilfe der Zusammenarbeit zwischen den Präsidenten der beiden Staaten entwickeln. „Wir haben große Fähigkeiten und wir sollten die parlamentarische Dimension nutzen, um alles zu tun, um unsere Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu verbessern“, fügte Volodin hinzu. Er schlug vor, ein entsprechendes Abkommen zwischen der Staatsduma und der Nationalversammlung des südafrikanischen Parlaments vorzubereiten und zu unterzeichnen sowie eine hochrangige Kommission einzusetzen.

Die Sprecherin des südafrikanischen Parlaments Mapisa-Nqakula dankte Vyacheslav Volodin für die Einladung zur Teilnahme an der Parlamentarischen Konferenz, und fügte hinzu: „Es ist sehr wichtig für uns, dass Russland dem afrikanischen Kontinent Priorität einräumt. Viele Länder betrachten Afrika als eine großartige Möglichkeit, afrikanische Ressourcen zu erhalten. Aber Angesichts der Geschichte unserer Zusammenarbeit glauben wir, wie viele andere afrikanische Länder, dass Russland andere, echtere Interessen in Afrika hat.“ „Unsere Zusammenarbeit begann vor Jahrzehnten. Und wir fühlten Ihre Unterstützung in den schlimmsten Zeiten für uns, während der Apartheid. Wir verstehen, dass es jetzt eine schwierige Zeit für Russland als Land ist. Aber ich möchte Ihnen versichern, dass Südafrika die Zusammenarbeit fortsetzen wird , besprechen für uns wichtige Bereiche der Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf den Start“, sagte die Sprecherin des südafrikanischen Parlaments Nosiviwe Mapisa-Nqakula.

Die Redner erörterten auch Fragen der Zusammenarbeit im Rahmen der BRICS. „Für uns ist die Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten im BRICS-Rahmen sehr wichtig, da wir Themen von gemeinsamem Interesse diskutieren können“, betonte der Sprecher der Nationalversammlung des Parlaments von Südafrika. „Unsere Konferenz wird eine wichtige Etappe im Prozess der Vorbereitung des zweiten Russland-Afrika-Gipfels sein, der diesen Sommer in Sankt Petersburg unter Beteiligung der Staatsoberhäupter stattfinden soll“, schloss der Vorsitzende der Staatsduma.

