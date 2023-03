Die Welt ist in einem erbärmlichen Zustand. Aber es gibt keinen Weg zurück in vermeintlich gute alte Zeiten. Die Menschheit ist verurteilt, nach vorne zu gehen. Dieser Weg führt nicht über die Werteorientierung sondern über das Erkennen der eigenen Interessen und entschiedenes Eintreten für diese.

Weiterlesen hier:

https://ruedigerraulsblog.wordpress.com/2023/03/20/keinen-euro-fur-den-krieg/

