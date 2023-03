Grossbritannien wird „panzerbrechende Munition, die abgereichertes Uran enthält“ in die Ukraine schicken, um sie in den von der britischen Armee gespendeten Panzern zu verwenden.

Verteidigungsministerin Baroness Goldie machte die Geständnis gestern als Antwort auf eine schriftliche parlamentarische Anfrage von Crossbench-Peer Lord Hylton.

Goldie sagte: „Solche Munitio st sehr effektiv, um moderne Panzer und gepanzerte Fahrzeuge zu besiegen.“

Russland hat zuvor gewarnt, es würde die Verwendung von abgereichertem Uran in der Ukraine als „schmutzige Bombe“ betrachten.

Der Kreml-Beamte Konstantin Gavrilov sagte im Januar: „Wenn Kiew mit solchen Granaten für schweres militärisches Gerät der NATO versorgt wird, werden wir dies als den Einsatz schmutziger Atombomben gegen Russland mit allen daraus resultierenden Konsequenzen betrachten.“

Patronen mit abgereichertem Uran, auch als DU-Munition bekannt, werden mit Krebskrankheiten und Geburtsfehlern in Verbindung gebracht. Die Munition wurde von alliierten Streitkräften im Irak massiv eingesetzt.

DU-Munition ist radioaktiv und Wissenschaftler glauben, dass ihre toxischen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit noch lange nach dem Ende von Konflikten zu spüren sein werden.

Ein Sprecher des Weißen Hauses weigerte sich zu bestätigen, dass die USA solche uranhaltige Munition an die Ukraine liefert, als er im Januar von einem Reporter gefragt wurde.

Großbritannien schickt 14 Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 in die Ukraine.

Baroness Goldi antwortete auf der Webseite des britischen Parlaments:

„Neben der Gewährung eines Geschwaders von Challenger-2-Kampfpanzern an die Ukraine werden wir Munition einschließlich panzerbrechender Patronen liefern, die abgereichertes Uran enthalten. Solche Runden sind sehr effektiv, um moderne Panzer und gepanzerte Fahrzeuge zu besiegen.“

