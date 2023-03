Kambodschas Premierminister Hun Sen prophezeit Atomkrieg nach ICC-Entscheidung gegen Putin: „Wie kann Putin über den Frieden verhandeln, wenn die andere Seite damit droht, ihn zu verhaften?“

Der kambodschanische Premierminister Hun Sen nennt das Vorgehen des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC), der einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgestellt hat, eine „schockierende politische Entwicklung“. Angesichts der Entscheidung sagt er einen Atomkrieg voraus. Laut der Nachrichtenagentur TASS erklärt der Politiker auf Telegram:

„Die Anklagen des ICC gegen Präsident Putin sind eine schockierende politische Entwicklung mit massiven geopolitischen Auswirkungen in Europa und der Welt.“

Ein solcher Schritt des ICC, so der Regierungschef, würde „den Konflikt in der Ukraine weiter anheizen“, insbesondere im Vorfeld des Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Moskau, wo er als Friedensvermittler erwartet wird. Hun Sen ist außerdem der Ansicht, dass die Entscheidung des ICC einen Atomkrieg auslösen könnte, da Putin, der Staatschef eines Landes mit Tausenden von Atomwaffen, einer Verhaftung wohl kaum zustimmen würde. Hun fragt sich: „Wie kann Putin über den Frieden verhandeln, wenn die andere Seite damit droht, ihn zu verhaften?“

