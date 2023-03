Brandrede der irischen EU-Abgeordneten Clare Daly über widerliche „Kriegsgeneräle“ im EU-Parlament zur Entscheidung weiterer Waffenlieferungen an Kiew

Während einer Debatte im Europaparlament über die Entscheidung weiterer Waffenlieferungen an Kiew, hielt die irische EU-Abgeordnete Clare Daly eine Brandrede gegen die vielen EU-Abgeordneten, die diese Entscheidung bejubelten.

LINK ZUM VIDEO HIER

Transkript:

„Während wir uns hier in Sicherheit, Tausende von Kilometern von der Front entfernt, die Jubelrufe [für Waffenlieferungen] anhören, denke ich, dass es eine nützliche Übung für uns wäre, uns daran zu erinnern, was die einfachen Ukrainer erleben.



The Economist berichtet von Zwangsrekrutierungen im ganzen Land. Eingezogene ohne Erfahrung oder Ausbildung werden an die Front geschickt, was ein britischer Minister als Abnutzung im Ausmaß des Ersten Weltkrieges beschreibt. Die Verluste sind geheim, aber wir wissen, dass die Zahl der Opfer auf etwa 120.000 geschätzt wird.



Bataillonskommandeure melden der Washington Post, dass Rekruten massenhaft aus ihren Stellungen fliehen. Politico berichtet von einem harten Vorgehen gegen Deserteure.



Das sind menschliche Wesen! Und in der Kriegsrhetorik hier herrscht ein beschämender Mangel an Empathie für einfache Menschen. In der Debatte geht es darum, dass die Waffen weiter fließen, damit der Krieg weitergeht.



In der Ukraine verbrennt eine Generation von Männern, Söhnen, Ehemännern, Brüdern, die niemals ersetzt werden können. Das kann nicht ewig so weitergehen.



Und ihr widerlichen „Kriegsgeneräle“, die ihr hier sitzt und diese Männer in den Tod treibt, ihr macht mich krank!



Wir brauchen Frieden. Wir brauchen den Dialog, Wie unangenehm das auch sein mag!“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related