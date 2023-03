Taiwan-Separatisten verlieren wichtigen Verbündeten, Honduras erkennt China an – nur noch 12 kleine Länder bleiben – Von Ben Norton (Geopolitical Economy Report)

https://geopoliticaleconomy.substack.com/p/taiwan-honduras-china

Die linke Präsidentin Xiomara Castro hat angekündigt, dass Honduras China anerkennen wird. Jetzt haben nur noch 12 UN-Mitgliedstaaten formelle diplomatische Beziehungen zu den Taiwan-Separatisten, die 0,49 % der Weltbevölkerung repräsentieren



Die Regierung von Honduras hat angekündigt, dass sie die formellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abbrechen und die Volksrepublik China anerkennen wird.



Die linksgerichtete Präsidentin von Honduras, Xiomara Castro, hatte während ihres Wahlkampfes 2021 versprochen, dass sie im Falle eines Wahlsieges China anerkennen würde. Im März dieses Jahres löste sie dieses Versprechen ein.



Das bedeutet, dass nur 12 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen formelle diplomatische Beziehungen mit der sogenannten „Republik China“ auf der Insel Taiwan unterhalten.



Die anderen 99,51 % der Weltbevölkerung leben in Ländern, die formell anerkennen, dass es nur ein China gibt und dass Taiwan eine Provinz der Volksrepublik China ist.



Diese 12 UN-Mitgliedsstaaten, die Taiwan anerkennen, haben zusammen nur 38,9 Millionen Einwohner – das sind gerade einmal 0,49 % der Weltbevölkerung von 8 Milliarden.



In der folgenden Liste sind die Länder aufgeführt, die noch keine formellen Beziehungen zur Volksrepublik China unterhalten, zusammen mit der Größe ihrer Bevölkerung, gemäß den Daten des CIA World Factbook:



12 UN-Mitgliedstaaten:

Guatemala – 17,98 Millionen

Haiti – 11,47 Millionen

Paraguay – 7,44 Millionen

Eswatini – 1,13 Millionen

Belize – 419.137

St. Lucia – 167.591

St. Vincent und die Grenadinen – 100.804

Marshallinseln – 80.966

St. Kitts und Nevis – 54.817

Palau – 21.779

Tuvalu – 11.639

Nauru – 9.852



Nicht UN-Mitglied:

Vatikanstadt – ca. 1000



Sogar die Vereinigten Staaten erkennen technisch an, dass Taiwan ein Teil Chinas ist, zumindest auf dem Papier.



Washington unterzeichnete drei Kommuniqués mit Peking, als die Regierungen die diplomatischen Beziehungen normalisierten. Das erste Kommuniqué, das 1972 unterzeichnet wurde, stellte klar fest:

Die Vereinigten Staaten erkennen an, dass alle Chinesen auf beiden Seiten der Straße von Taiwan behaupten, dass es nur ein China gibt und dass Taiwan ein Teil Chinas ist. Die Regierung der Vereinigten Staaten stellt diese Position nicht in Frage.

Trotz seiner rechtlichen Verpflichtungen hat Washington seine Unterstützung für die separatistischen Kräfte in Taiwan schrittweise erhöht.



Das US-Militär hat Truppen auf der Insel Taiwan stationiert und Waffen im Wert von Milliarden von Dollar an Taiwan verkauft. Hochrangige US-Beamte wie die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi haben außerdem provokative Reisen in die chinesische Provinz unternommen und die Separatisten unterstützt.



Honduras‘ neue linke Regierung bricht die Beziehungen zu Taiwan ab

Xiomara Castro (nicht verwandt mit Kubas Revolutionsführer Fidel Castro) machte diese historische Ankündigung am 14. März.



In einem Tweet sagte Castro: „Ich habe Außenminister Eduardo Reina angewiesen, die Aufnahme offizieller Beziehungen mit der Volksrepublik China zu veranlassen, als Zeichen meiner Entschlossenheit, den Regierungsplan zu erfüllen und die Grenzen der Freiheit im Einklang mit den Nationen der Welt zu erweitern“.



Castros Entscheidung hat US-Politiker erzürnt.



Der republikanische Senator Bill Cassidy twitterte drohend: „Das honduranische Volk wird unter ihrer gescheiterten Führung leiden“.



In einem anschließenden Interview, in dem er die Entscheidung erläuterte, sagte Reina, China habe Honduras wirtschaftliche Hilfe angeboten.



Das honduranische Volk habe „große Bedürfnisse“, und „leider sind die Bedürfnisse enorm, und wir haben diese Antwort von Taiwan nicht gesehen“, betonte der Außenminister.



Reina wies auch darauf hin, dass Honduras in Milliarden von Dollar an abscheulichen Schulden gegenüber dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und anderen von den USA dominierten Institutionen gefangen ist, und China könnte diese Last möglicherweise lindern.



Honduras ist eines der ärmsten Länder der westlichen Hemisphäre. Etwa drei Viertel (74 %) der 10 Millionen Einwohner leben in Armut.



Die Vereinigten Staaten unterstützten 2009 einen Militärputsch in Honduras, durch den der demokratisch gewählte linke Präsident Manuel Zelaya gestürzt und ein brutal repressives rechtes Regime eingesetzt wurde.



Dieses ultrakonservative Putschregime, das eng mit dem Drogenhandel verbunden war, regierte Honduras von 2009 bis Ende 2021 mit eiserner Hand. Die Armut stieg sprunghaft an, und Gewalt und organisierte Kriminalität wurden zu einem derartigen Problem, dass Honduras die höchste Mordrate der Welt aufwies.



In der Zwischenzeit genoss das Putschregime, das unverhohlen zwei Wahlen gestohlen hatte, nicht nur die Unterstützung der Vereinigten Staaten, sondern auch Taiwans.



Bei der Abstimmung im November 2021 mischte sich Taiwan sogar in die Wahlen in Honduras ein. Honduranische Aktivisten veröffentlichten in den sozialen Medien Fotos und Videos, die zeigten, wie Taiwan die rechtsgerichtete Nationale Partei, die Partei des Putschregimes, unterstützte.



Taiwan hat sich in ähnlicher Weise in das politische System des westlichen Nachbarn von Honduras, Guatemala, eingemischt und das Land unter Druck gesetzt, diplomatische Beziehungen zu unterhalten.



Die Associated Press berichtete im Jahr 2022, dass Taiwan Guatemala 900.000 Dollar gezahlt hat, um einen hochrangigen Verbündeten von Donald Trump anzuheuern, der in Washington Lobbyarbeit für den rechtsgerichteten Präsidenten Alejandro Giammattei, einen notorisch korrupten Millionär und italienischen Doppelbürger, betreibt.



Nicaraguas sandinistische Regierung geht ein enges Bündnis mit China ein

Das südliche Nachbarland von Honduras, Nicaragua, hat dagegen eine linke Regierung unter Führung der Sandinistischen Front.



Im Jahr 2021 brach Nicaragua seine Beziehungen zu Taiwan ab und erkannte die Volksrepublik China an. Seitdem sind Managua und Peking enge Verbündete geworden, und die beiden Regierungen verhandeln über ein umfassendes Freihandelsabkommen.



China unterstützt Nicaragua bei der Erweiterung seines öffentlichen Wohnungsbauprogramms und baut Tausende von Wohnungen für arme und arbeitende Familien. Peking hat außerdem Abkommen zur Entwicklung von Infrastruktur, Krankenhäusern und erneuerbaren Energien unterzeichnet.



Nicaragua hat mit China sogar Pläne für den Bau eines interozeanischen Kanals geschmiedet, der das Monopol des Panamakanals in Frage stellen und dem mittelamerikanischen Land enorme wirtschaftliche Möglichkeiten bieten würde.



Nicaraguas revolutionäre sandinistische Regierung hatte China erstmals in den 1980er Jahren anerkannt, doch nach einem Jahrzehnt des von der CIA unterstützten Contra-Terrorkriegs und einer illegalen US-Blockade gegen Nicaragua kam 1990 ein rechtsgerichtete Regime an die Macht, das wieder diplomatische Beziehungen zu Taiwan aufnahm.

