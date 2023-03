Medienbericht: USA wollen Flüge über Russland verbieten

Nachdem die US-Fluggesellschaften die Möglichkeit verloren haben, Russland zu überfliegen, haben sie den US-Kongress und das Weiße Haus aufgefordert, ausländischen Konkurrenten zu verbieten, den russischen Luftraum zu durchfliegen, berichtet die New York Times.

Wie die Zeitung schreibt, haben die US-amerikanischen Fluggesellschaften wegen des Verlusts der Polarrouten, die Flugzeit sparen und den Treibstoffverbrauch senken, ihre Pläne für Transpazifikflüge geändert, die Zahl der Passagiere und der Fracht reduziert und die Aufnahme von mehr als einem Dutzend geplanter Routen nach Mumbai, Tokio, Seoul und mehreren anderen Städten verschoben.



Dadurch erleiden die US-Fluggesellschaften Verluste, da ausländische Konkurrenten, die Russland anfliegen dürfen, die Passagiere schneller und zu einem niedrigeren Preis befördern. Nach Ansicht US-amerikanischer Industrievertreter und ihrer Lobbyisten verschafft der Zugang zu kürzeren und kostengünstigeren Strecken durch Russland Air India, Emirates und China Eastern Airlines einen „unfairen Vorteil“. Die Lobbygruppe „Airlines for America“ beispielsweise schätzt den jährlichen Verlust von Marktanteilen amerikanischer Fluggesellschaften auf zwei Milliarden US-Dollar.

Die US-Fluggesellschaften bestehen darauf, dass das Weiße Haus und der Kongress „das Problem lösen“, indem sie für ausländische Fluggesellschaften dieselben Beschränkungen wie für US-Fluggesellschaften anwenden und sie „effektiv zwingen, dieselben Strecken zu fliegen wie ihre US-Konkurrenten“.

