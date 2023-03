https://www.globaltimes.cn/page/202303/1287572.shtml

Der japanische Premierminister Fumio Kishida hat gerade den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol und den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in Tokio empfangen. Am 19. März eilte er nach Neu-Delhi, um Berichten zufolge den indischen Premierminister Narendra Modi zum Gipfel der Gruppe der Sieben (G7) einzuladen, der im Mai in Hiroshima stattfinden soll. Japans aktive Diplomatie ist bemerkenswert, und wenn sie wirklich Frieden und Stabilität in der Region fördert, ist das eine gute Sache. Japans intensive Bemühungen in eine bestimmte Richtung haben jedoch Misstrauen und Wachsamkeit geweckt und das gegenseitige Vertrauen und die friedliche Atmosphäre in der Region ernsthaft beschädigt.

Ob Südkorea in Ostasien oder Deutschland, das weit entfernt in Europa liegt, oder Australien, Indien und anderen Ländern gegenübersteht, Japan hat sich darauf konzentriert, dieselbe Rhetorik zu fördern. Aus Tokios Perspektive hat es das Sicherheitsumfeld in Ostasien dargestellt, den Grundstein für seine militärische Lockerung in der internationalen öffentlichen Meinung gelegt, auf Verteidigungszusammenarbeit mit diesen Ländern gedrängt und versucht, externe Streitkräfte einzuführen und einzusetzen, um China anzugreifen. Diese Äußerungen und Aktionen werden nicht länger verheimlicht, und sie alle sind Katalysatoren für den „neuen Kalten Krieg“ im asiatisch-pazifischen Raum. Während es als ostasiatischer „Unterherrscher“ von Washingtons „Hauptquartier“ fungiert, verfolgt Japan auch seine eigene finstere Agenda. Wir lehnen diese Art japanischer Diplomatie entschieden ab.

In den letzten Jahren schien Japan sehr erpicht darauf zu sein, die sogenannte „Normalisierung des Landes“ voranzutreiben, aber tatsächlich drängt es Japan Schritt für Schritt in Richtung „Anormalisierung“. Ist es normal, eine politische und sicherheitspolitische Konfrontation mit seinem größten Handelspartner zu fördern? Ist es normal, so viel Geld auszugeben, um teure Offensivraketen von den USA zu kaufen, während ihre Wirtschaft und ihr Lebensstandard stagnieren? Ist es normal, sich auf Washingtons geopolitische Strategie zu verlassen, obwohl man in Ostasien ist? Heutzutage gibt es zu viele abnormale Aspekte Japans, und der Grad der Abnormalität nimmt zu, was Anlass zur Sorge gibt.

Nicht zuletzt wird Japans Verteidigungshaushalt in dem Ende dieses Monats automatisch in Kraft tretenden Haushalt jährlich um 20 Prozent auf rekordverdächtige 50 Milliarden Dollar ansteigen. Dazu gehört ein Sonderbudget von etwa 1,55 Milliarden US-Dollar für die Beschaffung und Stationierung von in den USA hergestellten Tomahawk-Langstrecken-Marschflugkörpern. Gleichzeitig kündigte die Regierung Kishida an, Japans Verteidigungsausgaben würden sich in den nächsten fünf Jahren verdoppeln. Kann sich ein Japan mit einer Verteidigungspolitik, die sich „von der Verteidigung auf die Offensive“ verlagert hat, noch als „friedliches Land“ bezeichnen? Einige japanische Gelehrte haben scharf darauf hingewiesen, dass Japan „aggressiver“ geworden sei.

Als Entschuldigung für seine militärische Expansion behauptet Japan, es sei mit dem „schwersten und komplexesten Sicherheitsumfeld seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs“ konfrontiert. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass zumindest ein erheblicher Teil dieser „Schwere und Komplexität“ von Japan selbst verursacht wird. Seine derzeitigen Handlungen und anhaltenden Irrwege sind nicht das Verhalten eines Landes in Frieden, das die regionale Sicherheit stark gefährdet und am Ende unweigerlich nach hinten losgehen wird. In dem Teufelskreis der Sicherheit in Ostasien hat Japan eine schreckliche Rolle gespielt.

Es ist verständlich, dass Japan bestrebt ist, eine politische Großmacht zu werden, aber der Weg zu diesem Ziel führt definitiv nicht über eine militärische Aggression. Insbesondere für ein Land wie Japan, das Kriegsverbrechen begangen hat und eine pazifistische Verfassung hat, sollte man wachsamer sein. Wenn Japan versucht, seine militärische Macht mit der japanisch-amerikanischen Allianz auszubrüten, dann könnte das, was eines Tages herausschlüpft, eher ein schreckliches politisches Monster als eine Großmacht sein. Dessen sollten sich auch die USA bewusst sein.

Der G7-Gipfel in Hiroshima findet im Mai statt, aber er hat bereits gerochen. Japan misst der Möglichkeit, die G7-Präsidentschaft zu übernehmen, große Bedeutung bei und hat eine Reihe von Shuttle-Diplomatien betrieben, die den Flair dieses G7-Gipfels noch verstärken. Als einziges asiatisches Mitglied spricht Japan nicht nur nicht für Asien, sondern dient auch als Brückenkopf für externe Einmischung in asiatische Angelegenheiten. Auch dies beweist die Abnormalität der japanischen Diplomatie.

