Berlin/Washington: March 18 – International Solidarity – Not the War Machine! Stop War in Ukraine! https://youtu.be/IpNkQwL6Wwg

#2 Eindrücke Kundgebung: Frente Unido América Latina 18.3. Berlin

https://youtu.be/R6Kb5e2MtKo



Berlin Kundgebung – Krimineller Krieg gegen den Irak – 18. März, Frente Unido América Latina

https://youtu.be/19VwzDkTRCA



Berlin: Sa 18.3. – Deutsch: Union of political emigrants & political prisoners of Ukraine!

https://youtu.be/H6Nmsalq-1s



Berlin: Sat. 3/18 Anti-war Protest – Union of political emigrants & political prisoners of Ukraine!

https://youtu.be/kh-y-Fimuyg



Eröffnung Kundgebung Frente Unido América Latina – Renate (Irlandgruppe Omega) 18.3.2022

https://youtu.be/9InHBFW9-HY



Eindrücke Kundgebung: Frente Unido América Latina 18.3. Berlin

https://youtu.be/qj2KqGFlIV0

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related